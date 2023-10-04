ນັກບິນອາວະກາດກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດແລະຮັກສາອຸປະກອນຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ

ລູກເຮືອຂອງ Expedition 70 ຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ກໍາລັງຫຍຸ້ງຢູ່ໃນການກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງແລະການຮັກສາອຸປະກອນອອກກໍາລັງກາຍ. ການຍ່າງທາງອະວະກາດສອງຄັ້ງແມ່ນວາງແຜນໄວ້ໃນວັນທີ 12 ແລະ 20 ເດືອນຕຸລາ, ແລະຈະຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ NASA. ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດຄັ້ງທໍາອິດ, ຜູ້ບັນຊາການ ESA Andreas Mogensen ແລະວິສະວະກອນການບິນຂອງ NASA Loral O'Hara ຈະເກັບຕົວຢ່າງຈຸລິນຊີຈາກພື້ນຜິວພາຍນອກຂອງສະຖານີເພື່ອສຶກສາປະເພດຂອງຈຸລິນຊີທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໃນສູນຍາກາດຂອງອາວະກາດ. ນີ້ຈະເປັນການຍ່າງທາງອາວະກາດຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບນັກອາວະກາດທັງສອງ. ໃນຍານອະວະກາດຄັ້ງທີສອງ, O'Hara ແລະວິສະວະກອນການບິນ NASA Jasmin Moghbeli ຈະເອົາເຄື່ອງມືວິທະຍຸສື່ສານທີ່ຜິດພາດແລະຕິດຕັ້ງຮາດແວ array ແສງອາທິດໃຫມ່.
ນອກເຫນືອໄປຈາກການກະກຽມ spacewalk, ລູກເຮືອຍັງໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານບໍາລຸງຮັກສາ. Jasmin Moghbeli ໄດ້ທົດສອບຊຸດອາວະກາດຂອງນາງສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ, ໃນຂະນະທີ່ Satoshi Furukawa ແລະ Loral O'Hara ປັບປຸງອົງປະກອບຂອງວົງຈອນການອອກກໍາລັງກາຍຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງ Destiny. O'Hara, Nikolai Chub, ແລະ Oleg Kononenko ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບການໄດ້ຍິນ, ແລະ Kononenko ແລະ Konstantin Borisov ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຮາດແວ Roscosmos ຕ່າງໆຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງວົງໂຄຈອນ.
ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ, ເປີດຕົວໃນປີ 1998, ເປັນຫ້ອງທົດລອງວິໄຈ ແລະ ຍານອະວະກາດ ເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ. ມັນໂຄຈອນຮອບໂລກຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງປະມານ 400 ກິໂລແມັດ ແລະເປັນເວທີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA: https://www.nasa.gov
- ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ: https://www.esa.int
- Roscosmos: https://www.roscosmos.ru