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ນັກບິນອາວະກາດກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດແລະຮັກສາອຸປະກອນຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ

ByVicky Stavropoulou

Oct 4, 2023
ນັກບິນອາວະກາດກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດແລະຮັກສາອຸປະກອນຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ

ລູກເຮືອຂອງ Expedition 70 ຢູ່ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ກໍາລັງຫຍຸ້ງຢູ່ໃນການກະກຽມສໍາລັບການຍ່າງທາງອາວະກາດທີ່ຈະມາເຖິງແລະການຮັກສາອຸປະກອນອອກກໍາລັງກາຍ. ການຍ່າງທາງອະວະກາດສອງຄັ້ງແມ່ນວາງແຜນໄວ້ໃນວັນທີ 12 ແລະ 20 ເດືອນຕຸລາ, ແລະຈະຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ NASA. ໃນລະຫວ່າງການຍ່າງທາງອາວະກາດຄັ້ງທໍາອິດ, ຜູ້ບັນຊາການ ESA Andreas Mogensen ແລະວິສະວະກອນການບິນຂອງ NASA Loral O'Hara ຈະເກັບຕົວຢ່າງຈຸລິນຊີຈາກພື້ນຜິວພາຍນອກຂອງສະຖານີເພື່ອສຶກສາປະເພດຂອງຈຸລິນຊີທີ່ສາມາດຢູ່ລອດໃນສູນຍາກາດຂອງອາວະກາດ. ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຍ່າງ​ທາງ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ສໍາ​ລັບ​ນັກ​ອາ​ວະ​ກາດ​ທັງ​ສອງ. ໃນຍານອະວະກາດຄັ້ງທີສອງ, O'Hara ແລະວິສະວະກອນການບິນ NASA Jasmin Moghbeli ຈະເອົາເຄື່ອງມືວິທະຍຸສື່ສານທີ່ຜິດພາດແລະຕິດຕັ້ງຮາດແວ array ແສງອາທິດໃຫມ່.

ນອກ​ເຫນືອ​ໄປ​ຈາກ​ການ​ກະ​ກຽມ spacewalk​, ລູກ​ເຮືອ​ຍັງ​ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ບໍາ​ລຸງ​ຮັກ​ສາ​. Jasmin Moghbeli ໄດ້ທົດສອບຊຸດອາວະກາດຂອງນາງສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານ, ໃນຂະນະທີ່ Satoshi Furukawa ແລະ Loral O'Hara ປັບປຸງອົງປະກອບຂອງວົງຈອນການອອກກໍາລັງກາຍຢູ່ໃນໂມດູນຫ້ອງທົດລອງ Destiny. O'Hara, Nikolai Chub, ແລະ Oleg Kononenko ຍັງໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບການໄດ້ຍິນ, ແລະ Kononenko ແລະ Konstantin Borisov ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຮາດແວ Roscosmos ຕ່າງໆຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງວົງໂຄຈອນ.

ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ, ເປີດຕົວໃນປີ 1998, ເປັນຫ້ອງທົດລອງວິໄຈ ແລະ ຍານອະວະກາດ ເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ. ມັນໂຄຈອນຮອບໂລກຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງປະມານ 400 ກິໂລແມັດ ແລະເປັນເວທີທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງມະນຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– NASA: https://www.nasa.gov

- ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ: https://www.esa.int

- Roscosmos: https://www.roscosmos.ru

By Vicky Stavropoulou

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