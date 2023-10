ການຖິ້ມດາວທຽມ: ຄວາມກັງວົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອາວະກາດ

By

ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ຈຸດ​ສິ້ນ​ສຸດ​ຂອງ​ຊີວິດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃຫ້​ອົງການ​ອະວະກາດ. ວິທີ​ການ​ຖິ້ມ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ, ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ຍານ​ອະວະກາດ​ບິນ​ໄປ​ສູ່​ວົງ​ໂຄຈອນ​ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມ​ທີ່​ປະຕິບັດ​ງານ, ຫຼື​ຊີ້​ນຳ​ພວກ​ມັນ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ໂລກ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຄືນ​ສູ່​ບັນຍາກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ແລະ NOAA ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການກັບຄືນຂອງບັນຍາກາດບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ.

ຕາມປະເພນີ, ການກັບຄືນຂອງບັນຍາກາດໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຖິ້ມດາວທຽມຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ (LEO). ຍ້ອນວ່າ LEO ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ແອອັດເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍດາວທຽມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ວິທີການກໍາຈັດນີ້ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນ Proceedings of the National Academy of Sciences ເປີດເຜີຍວ່າ ການກັບຄືນຂອງບັນຍາກາດແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊັ້ນເທິງຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກປົນເປື້ອນກັບຊາກໄອຂອງຍານອະວະກາດ.

ທີມວິໄຈສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງອົງປະກອບຂອງເມຄ ion ທີ່ປະໄວ້ທາງຫຼັງໂດຍ meteorites ເຂົ້າໄປໃນບັນຍາກາດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຮອຍນິ້ວມືທາງເຄມີທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ ອາດເປັນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຍານອາວະກາດ ກັບຄືນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ. ​ເພື່ອ​ຢືນຢັນ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ໄດ້​ຕິດ​ເຄື່ອງ​ມື​ໃສ່​ຍົນ​ແລະ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ວັດ​ແທກ​ຊັ້ນ​ບັນຍາກາດ​ໂດຍ​ກົງ​ປະມານ 12 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຢູ່​ເໜືອ​ລັດ Alaska ​ແລະ​ທະວີບ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງໂລຫະໃນບັນຍາກາດ, ລວມທັງ lithium, ອາລູມິນຽມ, ທອງແດງ, ນໍາ, ແມກນີຊຽມ, ແລະໂຊດຽມ, ເຊິ່ງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກັບດາວທຽມ reentry. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ 10% ຂອງອະນຸພາກ aerosol ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງຊັ້ນໂອໂຊນປະກອບດ້ວຍອາລູມິນຽມ.

ໃນຂະນະທີ່ຜົນກະທົບອັນເຕັມທີ່ຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຂອງຍານອະວະກາດຂອງມະນຸດຢູ່ໃນດາວເຄາະ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂລຫະທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນຍາກາດແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດມີຕໍ່ທັງຊັ້ນໂອໂຊນແລະຊີວິດເທິງໂລກ. ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຜົນກະທົບຂອງວິທີການກໍາຈັດດາວທຽມກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະກໍານົດວ່າຍຸດທະສາດທາງເລືອກຄວນໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປົນເປື້ອນຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ຫົວຂໍ້: ວິທີການກໍາຈັດດາວທຽມ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກ

– ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​: ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​

– ຄໍານິຍາມ: ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາ (LEO) ແມ່ນພາກພື້ນຂອງອາວະກາດພາຍໃນປະມານ 2000 ກິໂລແມັດຈາກພື້ນຜິວໂລກບ່ອນທີ່ດາວທຽມສ່ວນໃຫຍ່ແລະສະຖານີອາວະກາດສາກົນອາໄສຢູ່.

– ຄໍານິຍາມ: ການກັບຄືນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດແມ່ນຂະບວນການທີ່ຍານອາວະກາດ ຫຼືດາວທຽມເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ ຫຼັງຈາກສໍາເລັດພາລະກິດ ຫຼືເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການປະຕິບັດງານຂອງມັນ.