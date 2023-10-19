ການຖິ້ມດາວທຽມ: ຄວາມກັງວົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອາວະກາດ

ດາວທຽມທີ່ໄດ້ໄປເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ອົງການອະວະກາດ. ວິທີການຖິ້ມຍານອາວະກາດເຫຼົ່ານີ້ໃນປະຈຸບັນແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ມັນຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຍານອະວະກາດບິນໄປສູ່ວົງໂຄຈອນຫ່າງໄກຈາກດາວທຽມທີ່ປະຕິບັດງານ, ຫຼືຊີ້ນຳພວກມັນກັບຄືນສູ່ໂລກເພື່ອສົ່ງຄືນສູ່ບັນຍາກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Purdue ແລະ NOAA ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການກັບຄືນຂອງບັນຍາກາດບໍ່ແມ່ນບໍ່ມີຜົນສະທ້ອນ.
ຕາມປະເພນີ, ການກັບຄືນຂອງບັນຍາກາດໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຖິ້ມດາວທຽມຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາ (LEO). ຍ້ອນວ່າ LEO ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ແອອັດເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍດາວທຽມໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ວິທີການກໍາຈັດນີ້ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນ Proceedings of the National Academy of Sciences ເປີດເຜີຍວ່າ ການກັບຄືນຂອງບັນຍາກາດແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊັ້ນເທິງຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກປົນເປື້ອນກັບຊາກໄອຂອງຍານອະວະກາດ.
ທີມວິໄຈສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງອົງປະກອບຂອງເມຄ ion ທີ່ປະໄວ້ທາງຫຼັງໂດຍ meteorites ເຂົ້າໄປໃນບັນຍາກາດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຮອຍນິ້ວມືທາງເຄມີທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ ອາດເປັນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຍານອາວະກາດ ກັບຄືນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ. ເພື່ອຢືນຢັນການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ຕິດເຄື່ອງມືໃສ່ຍົນແລະໄດ້ທຳການວັດແທກຊັ້ນບັນຍາກາດໂດຍກົງປະມານ 12 ກິໂລແມັດຢູ່ເໜືອລັດ Alaska ແລະທະວີບອາເມລິກາ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງໂລຫະໃນບັນຍາກາດ, ລວມທັງ lithium, ອາລູມິນຽມ, ທອງແດງ, ນໍາ, ແມກນີຊຽມ, ແລະໂຊດຽມ, ເຊິ່ງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກັບດາວທຽມ reentry. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ 10% ຂອງອະນຸພາກ aerosol ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປົກປ້ອງຊັ້ນໂອໂຊນປະກອບດ້ວຍອາລູມິນຽມ.
ໃນຂະນະທີ່ຜົນກະທົບອັນເຕັມທີ່ຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມແລະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຂອງຍານອະວະກາດຂອງມະນຸດຢູ່ໃນດາວເຄາະ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂລຫະທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນບັນຍາກາດແມ່ນສໍາຄັນເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດມີຕໍ່ທັງຊັ້ນໂອໂຊນແລະຊີວິດເທິງໂລກ. ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຜົນກະທົບຂອງວິທີການກໍາຈັດດາວທຽມກັບສິ່ງແວດລ້ອມແລະກໍານົດວ່າຍຸດທະສາດທາງເລືອກຄວນໄດ້ຮັບການສໍາຫຼວດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປົນເປື້ອນຂອງບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫົວຂໍ້: ວິທີການກໍາຈັດດາວທຽມ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ບັນຍາກາດຂອງໂລກ
– ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການດໍາເນີນງານຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ
– ຄໍານິຍາມ: ວົງໂຄຈອນໂລກຕ່ໍາ (LEO) ແມ່ນພາກພື້ນຂອງອາວະກາດພາຍໃນປະມານ 2000 ກິໂລແມັດຈາກພື້ນຜິວໂລກບ່ອນທີ່ດາວທຽມສ່ວນໃຫຍ່ແລະສະຖານີອາວະກາດສາກົນອາໄສຢູ່.
– ຄໍານິຍາມ: ການກັບຄືນສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດແມ່ນຂະບວນການທີ່ຍານອາວະກາດ ຫຼືດາວທຽມເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ ຫຼັງຈາກສໍາເລັດພາລະກິດ ຫຼືເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການປະຕິບັດງານຂອງມັນ.