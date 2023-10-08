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ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍ ກ້າວໄປສູ່ Sun-Earth L1

ByGabriel Botha

Oct 8, 2023
ພາລະກິດ Aditya-L1 ຂອງອິນເດຍ ກ້າວໄປສູ່ Sun-Earth L1

ອົງການ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ, ອົງການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO), ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ພາລະກິດ Aditya-L1. ຂະນະນີ້ຍານອາວະກາດດັ່ງກ່າວພວມເດີນທາງໄປເຖິງຈຸດ Sun-Earth L1, ບ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກວາງໄວ້ໃນວົງໂຄຈອນ Halo.

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຍານອາວະກາດຈະຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຕັ້ງໄວ້, ຍານອະວະກາດ Trajectory Correction Maneuver (TCM) ໄດ້ດໍາເນີນໃນວັນທີ 6 ເດືອນຕຸລາປີ 2023. ການຊ້ອມຮົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປັບປ່ຽນເສັ້ນທາງຂອງຍານອາວະກາດ ພາຍຫຼັງການຊ້ອມຮົບ Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ. ສະຖານທີ່ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2023.

TCM ໃຊ້ເວລາປະມານ 16 ວິນາທີ ແລະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດວາງຍານອາວະກາດກັບເສັ້ນທາງທີ່ຕັ້ງໃຈໄປສູ່ວົງໂຄຈອນ Halo ປະມານ L1. ວົງໂຄຈອນນີ້ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ Aditya-L1 ສາມາດສັງເກດເຫັນດວງອາທິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການຂັດຂວາງໂດຍໂລກ.

ISRO ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຍານອະວະກາດມີສຸຂະພາບດີ, ແລະເຄື່ອງວັດແທກແມ່ເຫຼັກເທິງເຮືອຈະຖືກເປີດໃຊ້ໃນມື້ຂ້າງຫນ້າ. ເຄື່ອງວັດແທກແມ່ເຫຼັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສຶກສາພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂອງດວງອາທິດແລະປະຕິສໍາພັນຂອງມັນກັບໂລກ.

ພາລະກິດ Aditya-L1 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາລັກສະນະຕ່າງໆຂອງດວງອາທິດ, ລວມທັງ corona, ການປ່ອຍແສງຕາເວັນ, ແລະລົມແສງຕາເວັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຢູ່ໃນໂລກ.

ດ້ວຍການແກ້ໄຂ trajectory ສົບຜົນສໍາເລັດແລະສຸຂະພາບຂອງຍານອະວະກາດຢູ່ໃນການກວດສອບ, ພາລະກິດ Aditya-L1 ແມ່ນມີຄວາມຄືບຫນ້າຕາມແຜນການ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍພາລະກິດນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະອິດທິພົນຂອງມັນຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ISRO

By Gabriel Botha

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