ການຂຸດຄົ້ນອະນາຄົດຂອງການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດ: ການປົດລັອກທ່າແຮງຂອງຊັບພະຍາກອນເປັນຮູບດາວ

ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າຈາກຮູບດາວແລະອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງອື່ນໆ, ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບອະນາຄົດຂອງການສໍາຫຼວດຂອງມະນຸດແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນອກເຫນືອໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ລັກສະນະຈໍາກັດຂອງຊັບພະຍາກອນຂອງໂລກກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ, ການພັດທະນາຂອງເຕັກໂນໂລຢີອະວະກາດໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ແງ່ຫວັງຂອງຕະຫຼາດຂຸດຄົ້ນອະວະກາດທົ່ວໂລກພວມມີທ່າອ່ຽງ, ອັດຕາການເຕີບໂຕຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງລະຫວ່າງປີ 2023 – 2031. ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຕະຫຼາດຄາດວ່າຈະບັນລຸເຖິງລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2028, ຍ້ອນບັນດາປັດໄຈສຳຄັນຄືຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້ານອກໂລກເພີ່ມຂຶ້ນ. , ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຊັບພະຍາກອນຄວາມຍືນຍົງຂອງຊີວິດມະນຸດ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ວັດສະດຸພິມ 3 ມິຕິ, ແລະອື່ນໆອີກ.
ຕະຫຼາດແມ່ນປະກອບດ້ວຍຜູ້ນຕ່າງໆ, ທັງເອກະຊົນແລະສາທາລະນະ, ລວມທັງ ispace, SpaceX, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, Moon Express, ແລະ NASA. ອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີແລະຍຸດທະສາດທີ່ຈໍາເປັນຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນເປັນຮູບດາວ. ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງທາງເລືອກໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເທິງແຜ່ນດິນໂລກເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສະເຫນີຄວາມສົດໃສດ້ານທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການສ້າງອານານິຄົມອາວະກາດ, ແລະການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຮູ້ຈັກ.
ເພື່ອວິເຄາະແລະເຂົ້າໃຈການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດ, ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຮົາສະຫນອງການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງຕະຫຼາດການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດຈາກ 2018 ຫາ 2028. ບົດລາຍງານໄດ້ກວດເບິ່ງສະຖານະການ, ທ່າອ່ຽງ, ແລະພູມສັນຖານການແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນ, ແລະສະຫນອງການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງຕະຫຼາດ. ແບ່ງຕາມປະເພດ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ແລະພາກພື້ນ.
FAQ
ຖາມ: ປັດໄຈທີ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດຂຸດຄົ້ນອາວະກາດແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບສິນຄ້ານອກໂລກ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ຊັບພະຍາກອນທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບຊີວິດຂອງມະນຸດ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ວັດສະດຸພິມ 3D, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆແມ່ນຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ.
ຖາມ: ການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດປະເພດໃດແດ່ທີ່ມີຢູ່ໃນຕະຫຼາດ?
ຕະຫຼາດສະຫນອງການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດປະເພດຕ່າງໆ, ລວມທັງປະເພດ C, ປະເພດ S, ປະເພດ M, ແລະອື່ນໆ.
ຖາມ: ພາກພື້ນໃດທີ່ນໍາພາຕະຫຼາດຂຸດຄົ້ນອາວະກາດ?
ພາກພື້ນຊັ້ນນໍາໃນຕະຫຼາດຂຸດຄົ້ນອະວະກາດລວມມີອາເມລິກາເຫນືອ, ເອີຣົບ, ອາຊີປາຊີຟິກ, ອາເມລິກາໃຕ້, ແລະຕາເວັນອອກກາງແລະອາຟຣິກາ.
ຖາມ: ທ່າອ່ຽງຂອງໂລກໃນຕະຫຼາດຂຸດຄົ້ນອາວະກາດແມ່ນຫຍັງ?
ຕະຫຼາດການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດທົ່ວໂລກກຳລັງເປັນພະຍານເຖິງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດ. ຕະຫຼາດຄາດວ່າຈະເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີແລະຍຸດທະສາດການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນຈາກຮູບດາວ.
ຖາມ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຮັບຮອງເອົາການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມີຜົນກະທົບອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດໂດຍລວມ?
ການຮັບຮອງເອົາການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດໂດຍລວມ, ຍ້ອນວ່າມັນສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າເກີນການສະຫນອງທີ່ຈໍາກັດຂອງໂລກ. ນີ້ຈະສ້າງໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແລະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະການສໍາຫຼວດອາວະກາດຕື່ມອີກ.
ຖາມ: ໃຜເປັນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນທີ່ດໍາເນີນການໃນຕະຫຼາດຂຸດຄົ້ນອາວະກາດ?
ຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສໍາຄັນໃນຕະຫຼາດຂຸດຄົ້ນອະວະກາດປະກອບມີ ispace, SpaceX, ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ, Moon Express, NASA, ແລະອື່ນໆຈໍານວນຫຼາຍ.
(ທີ່ມາ: precisionreports.co)