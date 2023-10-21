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ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດ: ການເບິ່ງອະນາຄົດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 21, 2023
ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດ: ການເບິ່ງອະນາຄົດ

ໃນຂະນະທີ່ອົງການອະວະກາດແລະບໍລິສັດເອກະຊົນສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ, ປະຈຸບັນນັກເສດຖະສາດກໍາລັງພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍຕົວແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີທ່າແຮງຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ເກີດຂື້ນນີ້. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ໂລ​ຫະ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສະ​ອາດ​ຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣ​ນິກ, ກະ​ດານ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ, ກັງ​ຫັນ​ລົມ, ແລະ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ, ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ອາ​ວະ​ກາດ​ສາ​ມາດ​ກາຍ​ເປັນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ສໍາ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ເຫຼົ່າ​ນີ້.

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Ian Lange ຂອງໂຮງຮຽນ Colorado ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ຮ່ວມມືກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກກອງທຶນການເງິນສາກົນ, delves ເຂົ້າໄປໃນແບບຈໍາລອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ອະວະກາດເມື່ອທຽບກັບການຂຸດຄົ້ນໂລກແບບດັ້ງເດີມ. ການ​ສຶກສາ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ພາຍ​ໃນ 30 ຫາ 40 ປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ, ການ​ຜະລິດ​ໂລຫະ​ບາງ​ຊະນິດ​ຈາກ​ອະວະກາດ​ອາດ​ຈະ​ລື່ນ​ກາຍ​ໜ່ວຍ​ໂລກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຮູບດາວໂລຫະປະກອບດ້ວຍ nickel ຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງພັນເທົ່າຂອງເປືອກໂລກ, ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງ cobalt, ທາດເຫຼັກ, platinum, ແລະໂລຫະອື່ນໆ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດລົງຂອງການສົ່ງຍານອະວະກາດ, ຍ້ອນຈະຫຼວດທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ທີ່ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດເຊັ່ນ SpaceX ແລະ Rocket Lab, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປີດຕົວນີ້ບວກໃສ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຮູບດາວທີ່ນໍາສະເຫນີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ. ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດຫລີກລ້ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງໂລກ, ເຊັ່ນວ່າແຮງງານເດັກນ້ອຍ, ການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ແລະມົນລະພິດຂອງການສະຫນອງນ້ໍາ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະເອົາຊະນະ. ວິທີການຫລອມໂລຫະໃນປະຈຸບັນແມ່ນອີງໃສ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະສະກັດໂລຫະໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity. ນອກ​ນີ້, ປະຈຸ​ບັນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຂອບ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ອະວະກາດ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ​ຂອງ​ຊັບພະຍາກອນ. ຈັນຍາບັນຂອງອາວະກາດກໍາລັງສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮັບປະກັນວ່າຮູບດາວບໍ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ຖືກປະໄວ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນຮຸ່ນຫລັງ.

ໃນຂະນະທີ່ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕົນເອງ, ທ່າແຮງຂອງມັນທີ່ຈະສະຫນອງໂລຫະທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດຫຼືອີງໃສ່ການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ບໍ່ມີຈັນຍາບັນໃນໂລກແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະອຸດສາຫະກໍາຈະເລີນເຕີບໂຕ, ມັນຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສ້າງກົດລະບຽບແລະກອບການຊີ້ນໍາການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດແລະຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ cosmos.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ບົດ​ຄວາມ​
- ການ​ສຶກ​ສາ​ໂດຍ Ian Lange ແລະ Alejandro Werner - "ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໃນ​ອາ​ວະ​ກາດ​" (ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ວາ​ລະ​ສານ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ແລະ​ພະ​ລັງ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​)

By Vicky Stavropoulou

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