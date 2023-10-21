ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດ: ການເບິ່ງອະນາຄົດ

ໃນຂະນະທີ່ອົງການອະວະກາດແລະບໍລິສັດເອກະຊົນສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ, ປະຈຸບັນນັກເສດຖະສາດກໍາລັງພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍຕົວແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີທ່າແຮງຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ເກີດຂື້ນນີ້. ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງໂລຫະທີ່ສຳຄັນທີ່ໃຊ້ໃນເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານສະອາດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະດານແສງຕາເວັນ, ກັງຫັນລົມ, ແລະອົງປະກອບລົດໄຟຟ້າ, ການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດສາມາດກາຍເປັນການປະກອບສ່ວນສໍາຄັນໃນການຜະລິດຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າເຫຼົ່ານີ້.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Ian Lange ຂອງໂຮງຮຽນ Colorado ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ຮ່ວມມືກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກກອງທຶນການເງິນສາກົນ, delves ເຂົ້າໄປໃນແບບຈໍາລອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ອະວະກາດເມື່ອທຽບກັບການຂຸດຄົ້ນໂລກແບບດັ້ງເດີມ. ການສຶກສາຄາດຄະເນວ່າພາຍໃນ 30 ຫາ 40 ປີຂ້າງໜ້າ, ການຜະລິດໂລຫະບາງຊະນິດຈາກອະວະກາດອາດຈະລື່ນກາຍໜ່ວຍໂລກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຮູບດາວໂລຫະປະກອບດ້ວຍ nickel ຫຼາຍກ່ວາຫນຶ່ງພັນເທົ່າຂອງເປືອກໂລກ, ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ສໍາຄັນຂອງ cobalt, ທາດເຫຼັກ, platinum, ແລະໂລຫະອື່ນໆ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດລົງຂອງການສົ່ງຍານອະວະກາດ, ຍ້ອນຈະຫຼວດທີ່ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້ທີ່ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດເຊັ່ນ SpaceX ແລະ Rocket Lab, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນອາວະກາດເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເປີດຕົວນີ້ບວກໃສ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຮູບດາວທີ່ນໍາສະເຫນີໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ. ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດຫລີກລ້ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງໂລກ, ເຊັ່ນວ່າແຮງງານເດັກນ້ອຍ, ການລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ແລະມົນລະພິດຂອງການສະຫນອງນ້ໍາ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະເອົາຊະນະ. ວິທີການຫລອມໂລຫະໃນປະຈຸບັນແມ່ນອີງໃສ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະສະກັດໂລຫະໃນສະພາບແວດລ້ອມ microgravity. ນອກນີ້, ປະຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີຂອບກົດໝາຍໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນອະວະກາດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງຊັບພະຍາກອນ. ຈັນຍາບັນຂອງອາວະກາດກໍາລັງສົ່ງເສີມການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮັບປະກັນວ່າຮູບດາວບໍ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍໃນລະຫວ່າງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ຖືກປະໄວ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນຮຸ່ນຫລັງ.
ໃນຂະນະທີ່ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດອາດຈະປະເຊີນກັບຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຕົນເອງ, ທ່າແຮງຂອງມັນທີ່ຈະສະຫນອງໂລຫະທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ລະບົບນິເວດຫຼືອີງໃສ່ການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທີ່ບໍ່ມີຈັນຍາບັນໃນໂລກແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີແລະອຸດສາຫະກໍາຈະເລີນເຕີບໂຕ, ມັນຈະເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສ້າງກົດລະບຽບແລະກອບການຊີ້ນໍາການປະຕິບັດການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດແລະຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນ cosmos.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມາຂອງບົດຄວາມ
- ການສຶກສາໂດຍ Ian Lange ແລະ Alejandro Werner - "ການຂຸດຄົ້ນໃນອາວະກາດ" (ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານຊັບພະຍາກອນແລະພະລັງງານເສດຖະກິດ)