"ກາເຟອາວະກາດ": ນັກອາວະກາດ Samantha Cristoforetti ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດື່ມກາເຟໃນສູນກາວິທັດ

ໃນວິດີໂອທີ່ຜ່ານມາແບ່ງປັນໂດຍອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA), ນັກບິນອາວະກາດ Samantha Cristoforetti ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ນັກອາວະກາດເພີດເພີນກັບກາເຟຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ. ວິດີໂອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຈໃຫ້ທະນຸຖະໜອມພອນຂອງຊີວິດ ແລະພົບຄວາມສຸກໃນທຸກສະຖານະການ.
Cristoforetti ເລີ່ມຕົ້ນວິດີໂອໂດຍການພະຍາຍາມດື່ມກາເຟຈາກຈອກປົກກະຕິ, ພຽງແຕ່ຮັບຮູ້ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍສູນ gravity. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ຈອກຊ່ອງພິເສດ, ອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອງແຫຼວລອຍໄປ.
ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາວັນໃນສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກ, ເຊັ່ນການດື່ມເບຍ ແລະເພີດເພີນກັບຈອກກາເຟ. ມັນເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ ແລະນະວັດຕະກໍາທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ນັກອາວະກາດ ທີ່ພວກເຮົາມັກຈະຮັບເອົາຢູ່ເທິງໂລກ.
ໃນຖານະເປັນມະນຸດ, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາສາມາດລືມສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເພື່ອຫັນປ່ຽນເມັດກາເຟເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ພວກເຮົາມັກ. ວິດີໂອໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຊົມໃຫ້ຊື່ນຊົມກັບຄວາມສຸກທີ່ງ່າຍດາຍຂອງຊີວິດແລະຮັບຮູ້ຄວາມສະຫຼາດແລະການອຸທິດຕົນຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບນັກອາວະກາດທີ່ຈະມີກາເຟຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນອາວະກາດ.
ໃນຂະນະທີ່ວິດີໂອສຸມໃສ່ກາເຟ, ມັນໃຊ້ເປັນຄໍາປຽບທຽບສໍາລັບການຊື່ນຊົມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາມີແລະຊອກຫາຄວາມພໍໃຈໃນທຸກສະຖານະການ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັກອາວະກາດທີ່ອາໃສຢູ່ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນອາວະກາດແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຊົມຄິດເຖິງພອນຂອງຕົນເອງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ວິດີໂອຂອງ Samantha Cristoforetti brewing ແລະເພີດເພີນກັບກາເຟທີ່ບໍ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນທີ່ມີອໍານາດທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມສຸກທີ່ງ່າຍດາຍຂອງຊີວິດແລະຂອບໃຈຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນໄປໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະຖານະການພິເສດທີ່ສຸດ.
ນິຍາມ:
– ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA): ອົງການອະວະກາດເອີຣົບແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານທີ່ອຸທິດຕົນສໍາລັບການສໍາຫຼວດອະວະກາດແລະການຄົ້ນຄວ້າ.
– ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ: ເປັນສະຖານີອະວະກາດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາບ່ອນທີ່ນັກບິນອາວະກາດອາໄສຢູ່ ແລະເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA): ວິດີໂອທີ່ແບ່ງປັນໂດຍອົງການອະວະກາດເອີຣົບ ເນັ້ນໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດ Samantha Cristoforetti ດື່ມກາເຟ ແລະເພີດເພີນກັບກາເຟໃນອາວະກາດ.