ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

"ກາເຟອາວະກາດ": ນັກອາວະກາດ Samantha Cristoforetti ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດື່ມກາເຟໃນສູນກາວິທັດ

ByRobert Andrew

Oct 2, 2023
"ກາເຟອາວະກາດ": ນັກອາວະກາດ Samantha Cristoforetti ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດື່ມກາເຟໃນສູນກາວິທັດ

ໃນວິດີໂອທີ່ຜ່ານມາແບ່ງປັນໂດຍອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA), ນັກບິນອາວະກາດ Samantha Cristoforetti ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ນັກອາວະກາດເພີດເພີນກັບກາເຟຂອງພວກເຂົາໃນຂະນະທີ່ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດສາກົນ. ວິດີໂອເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນໃຈໃຫ້ທະນຸຖະໜອມພອນຂອງຊີວິດ ແລະພົບຄວາມສຸກໃນທຸກສະຖານະການ.

Cristoforetti ເລີ່ມຕົ້ນວິດີໂອໂດຍການພະຍາຍາມດື່ມກາເຟຈາກຈອກປົກກະຕິ, ພຽງແຕ່ຮັບຮູ້ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍສູນ gravity. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ນາງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ຈອກຊ່ອງພິເສດ, ອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂອງແຫຼວລອຍໄປ.

ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງການປະຕິບັດວຽກງານປະຈໍາວັນໃນສະພາບແວດລ້ອມຈຸນລະພາກ, ເຊັ່ນການດື່ມເບຍ ແລະເພີດເພີນກັບຈອກກາເຟ. ມັນເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ ແລະນະວັດຕະກໍາທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສະໜອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ແກ່ນັກອາວະກາດ ທີ່ພວກເຮົາມັກຈະຮັບເອົາຢູ່ເທິງໂລກ.

ໃນຖານະເປັນມະນຸດ, ບາງຄັ້ງພວກເຮົາສາມາດລືມສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເພື່ອຫັນປ່ຽນເມັດກາເຟເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ພວກເຮົາມັກ. ວິດີໂອໄດ້ເຊື້ອເຊີນຜູ້ຊົມໃຫ້ຊື່ນຊົມກັບຄວາມສຸກທີ່ງ່າຍດາຍຂອງຊີວິດແລະຮັບຮູ້ຄວາມສະຫຼາດແລະການອຸທິດຕົນຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບນັກອາວະກາດທີ່ຈະມີກາເຟຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນອາວະກາດ.

ໃນຂະນະທີ່ວິດີໂອສຸມໃສ່ກາເຟ, ມັນໃຊ້ເປັນຄໍາປຽບທຽບສໍາລັບການຊື່ນຊົມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາມີແລະຊອກຫາຄວາມພໍໃຈໃນທຸກສະຖານະການ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັກອາວະກາດທີ່ອາໃສຢູ່ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນອາວະກາດແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຊົມຄິດເຖິງພອນຂອງຕົນເອງ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ວິດີໂອຂອງ Samantha Cristoforetti brewing ແລະເພີດເພີນກັບກາເຟທີ່ບໍ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນທີ່ມີອໍານາດທີ່ຈະຮັບເອົາຄວາມສຸກທີ່ງ່າຍດາຍຂອງຊີວິດແລະຂອບໃຈຄວາມພະຍາຍາມຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນໄປໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະຖານະການພິເສດທີ່ສຸດ.

ນິຍາມ:
– ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເອີ​ຣົບ (ESA): ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເອີ​ຣົບ​ແມ່ນ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ອຸ​ທິດ​ຕົນ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ.
– ສະຖານີອະວະກາດນາໆຊາດ: ເປັນສະຖານີອະວະກາດທີ່ອາໄສຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກຕ່ໍາບ່ອນທີ່ນັກບິນອາວະກາດອາໄສຢູ່ ແລະເຮັດການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA): ວິດີໂອທີ່ແບ່ງປັນໂດຍອົງການອະວະກາດເອີຣົບ ເນັ້ນໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດ Samantha Cristoforetti ດື່ມກາເຟ ແລະເພີດເພີນກັບກາເຟໃນອາວະກາດ.

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບສັນຍານທີ່ອາດມີຊີວິດຢູ່ໃນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກ

Oct 4, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ພາ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຈີນ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ວາງ​ແຜນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຳຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

Oct 4, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

Athena: ລະບົບການສ້າງແບບຈໍາລອງໄຟ AI-Powered ຕໍ່ສູ້ກັບ Bushfires ໃນ NSW

Oct 4, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ James Webb ຂອງອົງການ NASA ກວດພົບສັນຍານທີ່ອາດມີຊີວິດຢູ່ໃນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກ

Oct 4, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາ​ລະ​ກິດ​ທາງ​ດວງ​ຈັນ​ຂອງ​ຈີນ​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ວາງ​ແຜນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສຳຫຼວດ​ດວງ​ຈັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ສະ​ຖາ​ນີ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

Oct 4, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Athena: ລະບົບການສ້າງແບບຈໍາລອງໄຟ AI-Powered ຕໍ່ສູ້ກັບ Bushfires ໃນ NSW

Oct 4, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວປະຫວັດສາດສູ່ໂລກ

Oct 4, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ