ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການແຜ່ພັນຂອງ Mammalian ໃນອາວະກາດ

ໃນການສຶກສາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາຈາກສູນເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບຂັ້ນສູງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Yamanashi ແລະ ອົງການອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA) ໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕໜູຂຶ້ນສູ່ອະວະກາດຢູ່ສະຖານີອະວະກາດສາກົນ (ISS). embryos ພັດທະນາຕາມປົກກະຕິພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ microgravity, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສືບພັນໃນອາວະກາດອາດຈະເປັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບມະນຸດເຊັ່ນກັນ. ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດ iScience.
ດ້ວຍການໃຊ້ບັ້ງໄຟ, ຕົວອ່ອນໜູທີ່ແຊ່ແຂງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງ ISS ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2021. ເມື່ອຢູ່ໃນອາວະກາດ, ຕົວອ່ອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກອົບດ້ວຍອຸປະກອນພິເສດ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນສະຖານີອະວະກາດເປັນເວລາສີ່ມື້. ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດ, embryos ເຫຼົ່ານີ້ພັດທະນາເຂົ້າໄປໃນ blastocysts, ເຊິ່ງເປັນຈຸລັງຕົ້ນທີ່ພັດທະນາໄປສູ່ fetus ແລະ placenta ໃນທີ່ສຸດ.
ການຂາດແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນອາວະກາດບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາປົກກະຕິຂອງ embryos ເຫຼົ່ານີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະ DNA ແລະພັນທຸກໍາຂອງ embryos ແລະພົບວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນເມື່ອທຽບກັບ embryos ທີ່ພັດທະນາຢູ່ໃນໂລກ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງອາວະກາດບໍ່ໄດ້ແຊກແຊງໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ mammalian.
ໃນຂະນະທີ່ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ຕ້ອງມີການທົດລອງຕື່ມອີກເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການແຜ່ພັນໃນອາວະກາດ. ໄລຍະຕໍ່ໄປຂອງການສຶກສານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປູກຝັງ blastocysts ທີ່ພັດທະນາໃນ microgravity ເຂົ້າໄປໃນຫນູເພື່ອກໍານົດວ່າພວກເຂົາສາມາດເກີດລູກໄດ້.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດໃນອະນາຄົດແລະພາລະກິດການອານານິຄົມທີ່ອາດມີ. ຍ້ອນວ່າໂຄງການ Artemis ຂອງອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສົ່ງມະນຸດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນແລະໃນທີ່ສຸດໄປດາວອັງຄານ, ຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າການສືບພັນສາມາດເກີດຂື້ນໃນອາວະກາດແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຢູ່ອາໃສໃນອາວະກາດໃນໄລຍະຍາວ.
ການສຶກສານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການອານານິຄົມອາວະກາດຂອງມະນຸດແລະສະຫນັບສະຫນູນແນວຄວາມຄິດທີ່ມະນຸດສາມາດສ້າງຕັ້ງຊຸມຊົນທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເກີນຂອບເຂດຂອງໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນຜົນກະທົບຂອງການສໍາຜັດ microgravity ຍາວຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງ offspring ທີ່ເກີດໃນອາວະກາດ.
FAQ:
ຖາມ: ການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາແມ່ນວ່າ embryos ຫນູພັດທະນາຕາມປົກກະຕິໃນສະພາບ microgravity ໃນສະຖານີອາວະກາດສາກົນ.
ຖາມ: blastocysts ແມ່ນຫຍັງແລະເປັນຫຍັງພວກມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການສຶກສານີ້?
A: Blastocysts ແມ່ນຈຸລັງຕົ້ນທີ່ພັດທະນາໄປສູ່ fetus ແລະ placenta. ໃນການສຶກສານີ້, ການພັດທະນາຂອງ blastocysts ໃນເງື່ອນໄຂ microgravity ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການພັດທະນາ mammalian ໃນຕົ້ນປີສາມາດເກີດຂຶ້ນໃນອາວະກາດ.
ຖາມ: ອົງການໃດດໍາເນີນການສຶກສາ?
A: ການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສູນເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບຂັ້ນສູງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Yamanashi ແລະອົງການອາວະກາດຍີ່ປຸ່ນ (JAXA).
ຖາມ: ຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດໃນອະນາຄົດແລະການອານານິຄົມແມ່ນຫຍັງ?
A: ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການແຜ່ພັນຂອງ mammalian ໃນອາວະກາດ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການທີ່ຢູ່ອາໄສໃນອາວະກາດໃນໄລຍະຍາວແລະພາລະກິດການອານານິຄົມຂອງດວງຈັນແລະ Mars.
ຖາມ: ຕ້ອງມີການທົດລອງອັນໃດຕື່ມອີກເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສືບພັນໃນອາວະກາດ?
A: ການທົດລອງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວຂ້ອງກັບການປູກຝັງ blastocysts ທີ່ພັດທະນາໃນຈຸນລະພາກເຂົ້າໄປໃນຫນູເພື່ອກໍານົດວ່າພວກເຂົາສາມາດເກີດລູກໄດ້. ນີ້ຈະຢືນຢັນວ່າການສືບພັນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນອາວະກາດ.