ການກໍານົດມະຫາຊົນຕ່ໍາ, ເສັ້ນກວ້າງ AGN ໃນຈັກກະວານຕົ້ນ

ຮູດຳຂະໜາດໃຫຍ່ (SMBHs) ແມ່ນລັກສະນະທົ່ວໄປຢູ່ໃຈກາງຂອງກາແລັກຊີຂະໜາດໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຂຸມດໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນຍັງຄົງເປັນຄວາມລຶກລັບ. ທິດສະດີຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ SMBHs ເຕີບໃຫຍ່ມາຈາກ progenitors ຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍການສະສົມມະຫາຊົນໂດຍຜ່ານແຜ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພວກເຂົາ. ຂຸມດຳທີ່ນ້ອຍກວ່ານີ້, ເອີ້ນວ່າ “ແກ່ນ,” ມີມະຫາຊົນຕັ້ງແຕ່ 100 ຫາ 100,000 ເທົ່າຂອງມະຫາຊົນຂອງດວງອາທິດ. ແຕ່ເມື່ອສັງເກດ SMBHs ທໍາອິດທີ່ສຸດ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນມະຫາຊົນປະມານຫນຶ່ງຕື້ເທົ່າຂອງມະຫາຊົນຂອງດວງອາທິດ. ການສັງເກດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມລໍາອຽງຕໍ່ກັບ quasars ທີ່ສະຫວ່າງທີ່ສຸດ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈະຊອກຫາ quasars fainter ແລະຮູດໍາມະຫາຊົນຕ່ໍາທີ່ອາດຈະມີຢູ່ໃນຈັກກະວານຕົ້ນ?
ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງຫັນໄປຫາ James Webb Space Telescope (JWST) ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍນີ້. ການນໍາໃຊ້ຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ JWST ໃນຄວາມຍາວຄື້ນໃກ້ກັບອິນຟາເຣດ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກໍານົດສອງແກນ galaxy active (AGN) ຢູ່ redshift z>5, ປະມານຫນຶ່ງພັນລ້ານປີຫຼັງຈາກ Big Bang. AGN ເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ CEERS 2782 ແລະ CEERS 746, ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຜ່ານ NIRSpec spectroscopy ຈາກໂຄງການ Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).
ໂດຍການສຶກສາ spectra ຂອງ AGN ເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດວິເຄາະສາຍການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ສໍາຄັນແລະກໍານົດວ່າທັງສອງວັດຖຸແມ່ນ AGN ເສັ້ນກ້ວາງ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ໃຊ້ແຜນວາດອັດຕາສ່ວນເສັ້ນເພື່ອຈໍາແນກລະຫວ່າງ AGN ແລະ galaxies ສ້າງເປັນດາວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຜນວາດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດຈັດປະເພດ CEERS 2782 ແລະ CEERS 746 ຢ່າງແນ່ນອນໄດ້ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນສີແດງສູງແລະໂລຫະຕ່ໍາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ຄິດໄລ່ມະຫາຊົນຂອງຂຸມດໍາ supermassive ຢູ່ໃຈກາງຂອງ AGN ເຫຼົ່ານີ້ໂດຍໃຊ້ສາຍການປ່ອຍອາຍພິດ Hα. ການຂັດຂວາງອາຍແກັສແລະຂີ້ຝຸ່ນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການວັດແທກເຫຼົ່ານີ້, ອາດຈະເປັນການຄາດຄະເນຂອງມະຫາຊົນຂຸມດໍາ.
ການຄົ້ນພົບ CEERS 2782 ແລະ CEERS 746 ຊ່ວຍໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການສັງເກດການຂອງ AGN ທ້ອງຖິ່ນແລະ quasars redshift ສູງ. AGN redshift ທີ່ອ່ອນໆ, ສູງເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງຂຸມດໍາ supermassive. ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຍັງສືບຕໍ່ເປີດເຜີຍສັດຮ້າຍທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ໃນໂລກຍານ, ພວກເຮົາອາດຈະເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບທີ່ອ້ອມຮອບຕົ້ນກຳເນີດຂອງວັດຖຸຊັ້ນສູງຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ໃນໄວໆນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Dale D. Kocevski, Masafusa Onoue, Kohei Inayoshi, et al. "Monsters ນ້ອຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້: ການກໍານົດ Spectroscopic ຂອງມະຫາຊົນຕ່ໍາ, Broad-Line AGN ທີ່ z > 5 ກັບ CEERS." ຈົດໝາຍວາລະສານດາວເຄາະ ສະບັບທີ 919, ໝາຍເລກ 1 (2021).
– ແຫຼ່ງຮູບ: ຮູບທີ 1 ແລະຮູບ 2 ຈາກເອກະສານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່.