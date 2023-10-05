ປະຊາຄົມວິທະຍາສາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຢູ່ໃນມືປະຕິບັດຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະຕັດງົບປະມານການຄົ້ນຄວ້າຂອງລັດຖະບານກາງໃນປີ 2024 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຮ້ອງຟ້ອງຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ.
ສະຫະພັນວິທະຍາສາດແລະສະມາຄົມກໍາລັງສົມທົບກັນເພື່ອປະທ້ວງການຕັດເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະຫະພັນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂ່າວ, ຊຸມນຸມ, ແລະຂຽນຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກປະຊາຊົນ. ຈົດໝາຍເປີດເຜີຍທີ່ຄັດຄ້ານແຜນການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຖືກຂຽນໂດຍກຸ່ມຕ່າງໆ.
ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ໄອຊີທີ (MSIT) ໃນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະກາດການຕັດດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 4.5 ທົດສະວັດ ທີ່ການໃຫ້ທຶນວິທະຍາສາດຖືກເປົ້າໝາຍໂດຍສະເພາະ. ຕາມອົງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດແລະການພັດທະນາ (OECD), ງົບປະມານ R&D ຂອງສ.ເກົາຫຼີກວມກວ່າ 2023% GDP ໃນປີ 5, ແລະກ່ອນໜ້ານີ້ ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດໄດ້ປະກາດແຜນການຮັກສາການໃຊ້ຈ່າຍ R&D ໃຫ້ຢູ່ລະດັບ XNUMX% ເພື່ອກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດ. XNUMX ປະເທດອັນດັບຕົ້ນຂອງໂລກສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ.
MSIT ປົກປ້ອງການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນໂດຍກ່າວວ່າມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບ R&D ຂອງລັດຖະບານມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຕັດທີ່ສະເຫນີຈະກໍາຈັດໂຄງການທີ່ບໍ່ປະຕິບັດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມເຊັ່ນໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຄົ້ນຄວ້າແລະອຸປະກອນ. ກະຊວງດັ່ງກ່າວມີແຜນຈະເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃນຂົງເຂດສະເພາະເຊັ່ນປັນຍາປະດິດ ແລະ ເຊມິຄອນດັອດດັກເຕີ, ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນການສະໜັບສະໜູນການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ໂຄງການຮ່ວມມືສາກົນ.
ລັດຖະບານໂຕ້ຖຽງວ່ານັກວິທະຍາສາດເກົາຫຼີບໍ່ໄດ້ຮ່ວມມືຫຼາຍເທົ່າທີ່ປະເທດເອີຣົບແລະສະຫະລັດ, ພາຍໃນຫຼືຕ່າງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີແຜນຈະຜັນຂະຫຍາຍງົບປະມານແລກປ່ຽນການຄົ້ນຄວ້າສາກົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າບາງຄົນໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ການສະຫນອງທຶນແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການສະຫນັບສະຫນູນແບບຍືນຍົງ.
ການຕັດງົບປະມານທີ່ສະເຫນີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຍາວແລະຄວາມສົດໃສດ້ານໃນອະນາຄົດຂອງນັກຮຽນຈົບໃນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະກໍາ, ແລະຄະນິດສາດ (STEM). ມີຄວາມຮັບຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າອາຊີບ STEM ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫນ້ອຍແລະມີລາຍໄດ້, ແລະການຕັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈນັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຕັດບໍ່ຖືກປະຕິບັດ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິນລະທໍາແລະຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນອານາຄົດແມ່ນໄດ້ເຮັດແລ້ວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– OECD