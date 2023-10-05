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ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ປະ​ທ້ວງ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ການ​ຕັດ​ງົບ​ປະ​ມານ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

ByRobert Andrew

Oct 5, 2023
ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ປະ​ທ້ວງ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນ​ການ​ຕັດ​ງົບ​ປະ​ມານ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ

ປະຊາຄົມວິທະຍາສາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຢູ່ໃນມືປະຕິບັດຕາມຂໍ້ສະເໜີຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະຕັດງົບປະມານການຄົ້ນຄວ້າຂອງລັດຖະບານກາງໃນປີ 2024 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ຂອງ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ.

ສະຫະພັນວິທະຍາສາດແລະສະມາຄົມກໍາລັງສົມທົບກັນເພື່ອປະທ້ວງການຕັດເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະຫະພັນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂ່າວ, ຊຸມນຸມ, ແລະຂຽນຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດເພື່ອຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກປະຊາຊົນ. ຈົດໝາຍ​ເປີດ​ເຜີຍ​ທີ່​ຄັດຄ້ານ​ແຜນການ​ດັ່ງກ່າວ ຍັງ​ໄດ້​ຖືກ​ຂຽນ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຕ່າງໆ.

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ໄອຊີທີ (MSIT) ໃນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະກາດການຕັດດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 4.5 ທົດສະວັດ ທີ່ການໃຫ້ທຶນວິທະຍາສາດຖືກເປົ້າໝາຍໂດຍສະເພາະ. ຕາມ​ອົງການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ແລະ​ການ​ພັດທະນາ (OECD), ງົບປະມານ R&D ຂອງ​ສ.​ເກົາຫຼີ​ກວມ​ກວ່າ 2023% GDP ​ໃນ​ປີ 5, ​ແລະ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ປະກາດ​ແຜນການ​ຮັກສາ​ການ​ໃຊ້​ຈ່າຍ R&D ​ໃຫ້​ຢູ່​ລະດັບ XNUMX% ​ເພື່ອ​ກາຍ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ. XNUMX ປະເທດອັນດັບຕົ້ນຂອງໂລກສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ.

MSIT ປົກປ້ອງການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນໂດຍກ່າວວ່າມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບ R&D ຂອງລັດຖະບານມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ການຕັດທີ່ສະເຫນີຈະກໍາຈັດໂຄງການທີ່ບໍ່ປະຕິບັດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມເຊັ່ນໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຄົ້ນຄວ້າແລະອຸປະກອນ. ກະຊວງ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ສະ​ເພາະ​ເຊັ່ນ​ປັນຍາ​ປະດິດ ​ແລະ ​ເຊ​ມິ​ຄອນ​ດັອດ​ດັກ​ເຕີ, ພ້ອມ​ທັງ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ພື້ນຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາກົນ.

ລັດຖະບານໂຕ້ຖຽງວ່ານັກວິທະຍາສາດເກົາຫຼີບໍ່ໄດ້ຮ່ວມມືຫຼາຍເທົ່າທີ່ປະເທດເອີຣົບແລະສະຫະລັດ, ພາຍໃນຫຼືຕ່າງປະເທດ. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ງົບປະມານ​ແລກປ່ຽນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ສາກົນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າບາງຄົນໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດຕ້ອງການຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ການສະຫນອງທຶນແລະເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການສະຫນັບສະຫນູນແບບຍືນຍົງ.

ການຕັດງົບປະມານທີ່ສະເຫນີໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຍາວແລະຄວາມສົດໃສດ້ານໃນອະນາຄົດຂອງນັກຮຽນຈົບໃນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ວິສະວະກໍາ, ແລະຄະນິດສາດ (STEM). ມີຄວາມຮັບຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າອາຊີບ STEM ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫນ້ອຍແລະມີລາຍໄດ້, ແລະການຕັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈນັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຕັດບໍ່ຖືກປະຕິບັດ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິນລະທໍາແລະຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນອານາຄົດແມ່ນໄດ້ເຮັດແລ້ວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– OECD

By Robert Andrew

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