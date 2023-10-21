ເພັດເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງການວິວັດທະນາການຂອງໂລກ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເພັດສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການວິວັດທະນາການຂອງໂລກ. ໃນຖານະເປັນແຮ່ທາດທໍາມະຊາດທີ່ຮູ້ຈັກຍາກທີ່ສຸດ, ເພັດມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະທົນກັບສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດ, ລວມທັງການສ້າງແລະການທໍາລາຍຂອງ supercontinents. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ການ "ເລິກສຸດ" ເພັດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼາຍລ້ານປີກ່ອນຫນ້ານີ້ພາຍໃຕ້ supercontinent Gondwana, ຝັງເລິກພາຍໃຕ້ພື້ນຜິວໂລກ.
ເພັດທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຂໍ້ຄຶດທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ສະຖຽນລະພາບ, ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ supercontinents, ສ່ອງແສງໃນ "ວົງຈອນ supercontinent" ຂັບເຄື່ອນໂດຍ tectonics ແຜ່ນ. ວົງຈອນນີ້ແມ່ນຍາກທີ່ຈະສຶກສາໂດຍຜ່ານວິທີການພື້ນເມືອງ, ເນື່ອງຈາກວ່າ crust ມະຫາສະຫມຸດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງອ່ອນແລະ crust continental ສະຫນອງຂໍ້ມູນຈໍາກັດກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງທໍລະນີສາດເລິກ.
ການສຶກສາກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະເພັດແລະການລວມເອົາ silicate ແລະ sulfide ນ້ອຍໆຂອງພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ການວິເຄາະທາງເຄມີ, ລວມທັງການວິເຄາະ isotopic. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິໄຈຫາເພັດໄດ້ມາເຖິງປະຈຸບັນ, ໂດຍເປີດເຜີຍວ່າພວກມັນສ້າງຂື້ນລະຫວ່າງ 650 ຫາ 450 ລ້ານປີກ່ອນ, ພາຍໃຕ້ຖານຂອງ Gondwana, ໃນເວລາທີ່ supercontinent ໄດ້ກວມເອົາຂົ້ວໂລກໃຕ້.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າໃນຂະນະທີ່ເພັດກໍາລັງສ້າງຕົວຂຶ້ນ, ກ້ອນຫີນທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່ພາຍໃນໄດ້ກາຍເປັນ buoyant ແລະໄດ້ຖືກຂົນສົ່ງໄປຄຽງຄູ່ກັບວັດສະດຸ mantle subducted ກັບຖານຂອງ Gondwana, ຂະຫຍາຍ supercontinent ຈາກຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ເມື່ອ Gondwana ເລີ່ມແຕກແຍກ, ເພັດໄດ້ຖືກນໍາມາສູ່ພື້ນຜິວຂອງໂລກໃນການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟທີ່ຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂື້ນໃນສິ່ງທີ່ປະຈຸບັນແມ່ນ Brazil ແລະອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເພັດໄດ້ຖືກ "ຕິດຢູ່" ກັບຖານຂອງ Gondwana ແລະເຄື່ອນຍ້າຍດ້ວຍຊິ້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ supercontinent ຍ້ອນວ່າມັນແຕກອອກ. ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງເພັດທີ່ເລິກຊຶ້ງໃນການເຂົ້າໃຈການສ້າງທະວີບແລະການວິວັດທະນາການຂອງໂລກ. ທະວີບມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການລ້ຽງດູຊີວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ, ແລະການຄົ້ນຄ້ວາໃນຂົງເຂດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວິທີການສ້າງທະວີບ, ພັດທະນາແລະປະກອບສ່ວນກັບຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງໂລກ.
ການສຶກສາໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານທໍາມະຊາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ທຳ ມະຊາດ