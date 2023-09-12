Curiosity Rover ສືບຕໍ່ການສຳຫຼວດຂອງມັນເທິງດາວອັງຄານ

ຍານສຳຫຼວດ Curiosity, ປະຕິບັດໂດຍອົງການ NASA ເທິງດາວອັງຄານ, ກໍາລັງເລີ່ມການສຳຫຼວດອີກທ້າຍອາທິດ. ຍານສຳຫຼວດຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຫຼາຍໆກິດຈະກຳທາງວິທະຍາສາດ, ສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນການສຶກສາເບິ່ງພູມສັນຖານດາວອັງຄານຢ່າງໃກ້ສິດ.
ແຜນການທ້າຍອາທິດປະກອບມີວິທະຍາສາດການຕິດຕໍ່ໃນ sol ທໍາອິດ, ຂັບໃນ sol ທີສອງ, ແລະວິທະຍາສາດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃນ sol ທີສາມ. ຮູບແບບຂອງກິດຈະກໍານີ້ໄດ້ຖືກຊ້ໍາໃນຫຼາຍໆທ້າຍອາທິດຕະຫຼອດການເດີນທາງຂອງ Curiosity, ແຕ່ພູມສັນຖານທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຮັບປະກັນວ່າມີສິ່ງໃຫມ່ທີ່ຈະຄົ້ນພົບ.
sol ທໍາອິດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະສອງເປົ້າຫມາຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ rover ໄດ້. ເປົ້າໝາຍທຳອິດ, ຊື່ວ່າ 'Hydra,' ຈະຖືກຂັດດ້ວຍເຄື່ອງມືກໍາຈັດຝຸ່ນ (DRT) ກ່ອນທີ່ຈະຖືກກວດສອບໂດຍ Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) ແລະ Mars Hand Lens Imager (MAHLI). ເປົ້າຫມາຍທີສອງ, ເອີ້ນວ່າ 'Dodoni,' ແມ່ນລັກສະນະທົນທານຕໍ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊິ່ງຈະຖືກສຶກສາໂດຍ APXS ແລະ MAHLI.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງມືເຄມີແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບ (ChemCam) ແລະ Mast Camera (Mastcam) ຈະສືບຕໍ່ບັນທຶກ Gediz Vallis Ridge ເທິງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສຶກສາ bedrock ໃກ້ຄຽງອື່ນທີ່ມີຊື່ວ່າ 'Thassos' ໂດຍໃຊ້ Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Mastcam ຍັງຈະສັງເກດເຫັນ Orinoco butte ແລະຕັນຊັ້ນທີ່ເອີ້ນວ່າ 'Rouskio'.
ໂຊລູຊັ່ນທີສອງຈະສຸມໃສ່ກິດຈະກໍາວິທະຍາສາດກ່ອນການຂັບລົດ, ລວມທັງການວິເຄາະ LIBS ຂອງເສັ້ນກ່າງຊ້ໍາຢູ່ໃນຕັນດຽວກັນກັບ Thassos, mosaics ຈັບພາບຂອງຂອບທາງຕາເວັນອອກ, ແລະການສັງເກດການຂອງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກໃກ້ຄຽງແລະເປົ້າຫມາຍຕ້ານທານອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ 'Milos'. ເຊັນເຊີສິ່ງແວດລ້ອມຍັງຈະຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະວັດແທກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງບັນຍາກາດ.
sol ທີສາມຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເກດການວິທະຍາສາດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຊັ່ນ: ການສໍາຫຼວດຂອງຂີ້ຝຸ່ນ devil ແລະຮູບເງົາເມກ suprahorizon ກາງເວັນ. ChemCam ຈະນໍາໃຊ້ການຂຸດຄົ້ນອັດຕະໂນມັດຂອງຕົນສໍາລັບການລວບລວມວິທະຍາສາດເພີ່ມຂຶ້ນ (AEGIS) ຊອບແວທີ່ຈະເລືອກເອົາເປົ້າຫມາຍສໍາລັບການຮູບພາບ. ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຍັງຈະເຮັດການກຳນົດລັກສະນະບັນຍາກາດໃນຕອນເຊົ້າ.
ໃນຂະນະທີ່ Curiosity ສືບຕໍ່ການເດີນທາງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງຕົນໃນທົ່ວພູມສັນຖານ Martian, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນຂໍ້ມູນແລະຮູບພາບທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ມັນຈະສືບຕໍ່ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການຂຸດຄົ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງດາວເຄາະໃກ້ຄຽງຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA/JPL-Caltech – ເຄຣດິດຮູບພາບ: NASA/JPL-Caltech – ບົດຄວາມແຫຼ່ງນີ້ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແຜນການທ້າຍອາທິດຂອງ Curiosity ກ່ຽວກັບດາວອັງຄານ.
- ຄໍານິຍາມຂອງຄໍາສັບຕ່າງໆ:
– Sol: ເປັນວັນ Martian, ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 24 ຊົ່ວໂມງ 39 ນາທີເທິງໂລກ.
– ວິທະຍາສາດການຕິດຕໍ່: ກິດຈະກໍາວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍາພັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍກົງກັບຫນ້າດິນ Martian, ເຊັ່ນ: ການຖູຫຼືການເຈາະ.
– APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບ Curiosity ໃຊ້ເພື່ອກໍານົດອົງປະກອບຂອງຫີນ ແລະດິນ.
– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, ກ້ອງຖ່າຍຮູບກ່ຽວກັບ Curiosity ທີ່ສາມາດບັນທຶກພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງຫີນ ແລະດິນ Martian.
– ChemCam: ເຄມີ ແລະ ເຄື່ອງມືກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ເຊິ່ງໃຊ້ laser-induced plasma spectroscopy ເພື່ອວິເຄາະອົງປະກອບຂອງຫີນ ແລະ ດິນຈາກໄລຍະໄກ.
– Mastcam: Mast Camera, ລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບກ່ຽວກັບ Curiosity ທີ່ໃຫ້ຮູບພາບພາໂນຣາມາ ແລະ stereoscopic ຂອງພື້ນຜິວ Martian.
– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, ເຕັກນິກທີ່ໃຊ້ໂດຍ ChemCam ເພື່ອວິເຄາະອົງປະກອບຂອງຫີນ ແລະດິນ.
– ENV: ເຊັນເຊີສິ່ງແວດລ້ອມກ່ຽວກັບ Curiosity ທີ່ວັດແທກສະພາບບັນຍາກາດ ແລະປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ.
– AEGIS: ການສຳຫຼວດແບບປົກຄອງຕົນເອງເພື່ອເກັບກຳວິທະຍາສາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊອບແວທີ່ໃຊ້ໂດຍ ChemCam ເພື່ອເລືອກເປົ້າໝາຍການຖ່າຍຮູບແບບອັດຕະໂນມັດ.