ບົດຄວາມໃໝ່: ນັກວິທະຍາສາດ ແລະວິສະວະກອນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ

ໃນພາກສະຫນາມຂອງການສໍາຫຼວດດາວອັງຄານ, ມີນັກວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກອນຈໍານວນຫລາຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງດາວເຄາະສີແດງ. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກສະຖາບັນແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ, ແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຊໍານານແລະການປະກອບສ່ວນຂອງຕົນເອງ.

ນັກວິທະຍາສາດຄົນໜຶ່ງຄື Elena Amador-French, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການດຳເນີນງານວິທະຍາສາດຢູ່ NASA/JPL ໃນ Pasadena, CA. ນາງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການວາງແຜນແລະປະຕິບັດການປະຕິບັດງານທາງວິທະຍາສາດຂອງຍານສຳຫຼວດດາວອັງຄານ. ນັກວິທະຍາສາດອີກຄົນຫນຶ່ງ, Ryan Anderson, ເປັນນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະຢູ່ USGS ໃນ Flagstaff, AZ. ລາວສຸມໃສ່ການສຶກສາທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານແລະເຂົ້າໃຈຂະບວນການທີ່ຜ່ານມາແລະປະຈຸບັນຂອງມັນ.

ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ Mariah Baker, ຢູ່ສູນການສຶກສາໂລກ ແລະດາວເຄາະ, ຫໍພິພິທະພັນທາງອາກາດ ແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ Smithsonian ໃນວໍຊິງຕັນ, ດີຊີ, ຊ່ຽວຊານໃນການສຶກສາຫີນ ແລະແຮ່ທາດອື່ນໆຂອງໂລກ. Michael Battalio, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພູມອາກາດຂອງດາວເຄາະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Yale ໃນ New Haven, CT, ກວດເບິ່ງຮູບແບບແລະຂະບວນການຂອງດິນຟ້າອາກາດເທິງດາວອັງຄານ.

Keri Bean, ຮອງຫົວໜ້າທີມນັກວາງແຜນ Rover ຢູ່ NASA/JPL ໃນ Pasadena, CA, ຊ່ວຍວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຍານສຳຫຼວດດາວອັງຄານ. Kristen Bennett ເປັນນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະທີ່ USGS ໃນ Flagstaff, AZ, ຜູ້ທີ່ສຶກສາລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານ.

ທີມງານຂອງອົງການ NASA/JPL ຍັງປະກອບດ້ວຍນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ Fred Calef ແລະ Abigail Fraeman, ຜູ້ທີ່ປະກອບສ່ວນຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາໃນການວິເຄາະພື້ນຜິວແລະຫີນຂອງດາວອັງຄານ. Brittney Cooper, ນັກວິທະຍາສາດດ້ານບັນຍາກາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ York ໃນ Toronto, Ontario, ປະເທດການາດາ, ສຸມໃສ່ການສຶກສາຊັ້ນບັນຍາກາດແລະຮູບແບບສະພາບອາກາດເທິງດາວອັງຄານ.

Sean Czarnecki, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona State ໃນ Tempe, AZ, ສຶກສາປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດແລະອົງປະກອບຂອງດາວອັງຄານ. Lauren Edgar, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະຢູ່ USGS ໃນ Flagstaff, AZ, ສືບສວນທໍລະນີສາດແລະ stratigraphy ຂອງ Mars.

ນັກວິທະຍາສາດ ແລະວິສະວະກອນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຳຫຼວດດາວອັງຄານລວມມີ Christopher Edwards ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northern Arizona, Samantha Gwizd ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Tennessee, Ken Herkenhoff ຈາກ USGS ໃນ Flagstaff, AZ, ແລະ Evan Hilgemann ຈາກ NASA/JPL ໃນ Pasadena, CA. ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນປະກອບສ່ວນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານແລະການວາງແຜນການດໍາເນີນງານຂອງຍານສຳຫຼວດ.

ນັກວິທະຍາສາດດ້ານບັນຍາກາດ Alex Innanen ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ York ແລະ Scott Guzewich ຈາກອົງການ NASA/GSFC ໃນ Greenbelt, MD, ສຶກສາບັນຍາກາດ Martian ແລະປະຕິສໍາພັນຂອງມັນກັບພື້ນຜິວ. Rachel Kronyak, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະຢູ່ NASA/JPL ໃນ Pasadena, CA, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກວດສອບປະຫວັດສາດແລະຂະບວນການທໍລະນີສາດເທິງດາວອັງຄານ.

Michelle Minitti ຈາກ Framework in Silver Spring, MD, Natalie Moore ຈາກ Malin Space Science Systems ໃນ San Diego, CA, ແລະ Claire Newman ຈາກ Aeolis Research ໃນ Pasadena, CA, ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຂົາໃນການສໍາຫຼວດດາວອັງຄານ.

ນັກວິທະຍາສາດ ແລະວິສະວະກອນເພີ່ມເຕີມທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດດາວອັງຄານລວມມີ Catherine O'Connell-Cooper ແລະ Lucy Thompson ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ New Brunswick ໃນ Fredericton, New Brunswick, ການາດາ, Melissa Rice ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Western Washington ໃນ Bellingham, WA, ແລະ Mark Salvatore ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Northern Arizona. ໃນ Flagstaff, AZ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Susanne Schwenzer ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເປີດໃນ Milton Keynes, ອັງກິດ, Ashley Stroupe ຈາກ NASA/JPL ໃນ Pasadena, CA, ອາລຸນ Sumner ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ Davis ໃນ Davis, CA, ແລະ Vivian Sun ຈາກ NASA/JPL ໃນ Pasadena, CA, ທັງຫມົດປະກອບສ່ວນຄວາມຊໍານານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທໍລະນີສາດດາວເຄາະໃນການສຶກສາຂອງດາວອັງຄານ.

Scott VanBommel, ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນໃນ St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, ນັກວິທະຍາສາດໂຄງການ MSL ຢູ່ NASA/JPL ໃນ Pasadena, CA, ແລະນັກທໍລະນີສາດ Roger Wiens ຈາກ LANL ໃນ Los Alamos, NM, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ. ແລະຕີຄວາມໝາຍຜົນການຄົ້ນພົບຈາກພາລະກິດຂອງດາວອັງຄານ.

Sharon Wilson, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະຢູ່ສູນການສຶກສາໂລກແລະດາວເຄາະ, Smithsonian National Air & Space Museum ໃນວໍຊິງຕັນ, DC, Alivia Eng, ນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາທີ່ Georgia Tech ໃນ Atlanta, GA, ແລະ Remington Free, ວິສະວະກອນລະບົບປະຕິບັດງານຢູ່ NASA /JPL ໃນ Pasadena, CA, ທັງຫມົດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂຸດຄົ້ນ Mars.

ສຸດທ້າຍ, Emma Harris, ນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາທີ່ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດໃນລອນດອນ, ປະເທດອັງກິດ, Conor Hayes, ນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ York ໃນ Toronto, ON, ການາດາ, Abigail Knight, ນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Washington ໃນ St. ແລະ Deborah Padgett, ຫົວຫນ້າວຽກງານ OPGS ຢູ່ NASA/JPL ໃນ Pasadena, CA, ແບ່ງປັນຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຂົາໃນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງການສໍາຫຼວດດາວອັງຄານ.

ນັກວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກອນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍາລັງເພື່ອກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວອັງຄານ, ຂຸດຄົ້ນທໍລະນີສາດ, ສະພາບອາກາດ, ບັນຍາກາດ, ແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດໃນອະດີດຫຼືປະຈຸບັນ. ຜ່ານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແລະ​ການ​ອຸ​ທິດ​ຕົນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສືບ​ຕໍ່​ປົດ​ລັອກ​ຄວາມ​ລັບ​ຂອງ​ດາວ​ແດງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Elena Amador-French, ຜູ້ປະສານງານການດໍາເນີນງານວິທະຍາສາດ; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; USGS; ທຸງ, AZ

– Mariah Baker, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ສູນການສຶກສາໂລກ ແລະດາວເຄາະ, ຫໍພິພິທະພັນທາງອາກາດ ແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ Smithsonian; ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

– Michael Battalio, ນັກພູມອາກາດດາວເຄາະ; ວິທະຍາໄລ Yale; New Haven, CT

– Keri Bean, ຮອງຫົວຫນ້າທີມ Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; USGS; ທຸງ, AZ

– Fred Calef, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, ນັກວິທະຍາສາດດ້ານບັນຍາກາດ; ມະຫາວິທະຍາໄລຢອກ; Toronto, Ontario, ການາດາ

– Sean Czarnecki, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; Arizona State University; ເທມເປ, AZ

– Lauren Edgar, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; USGS; ທຸງ, AZ

– Christopher Edwards, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ມະຫາວິທະຍາໄລ Northern Arizona; ທຸງ, AZ

– Abigail Fraeman, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, ນັກວິທະຍາສາດບັນຍາກາດ; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ມະຫາວິທະຍາໄລ Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; USGS; ທຸງ, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, ນັກວິທະຍາສາດບັນຍາກາດ; ມະຫາວິທະຍາໄລຢອກ; Toronto, Ontario, ການາດາ

– Rachel Kronyak, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ກອບ; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການປະຕິບັດພາລະກິດ, ລະບົບວິທະຍາສາດອາວະກາດ Malin; San Diego, CA

– Claire Newman, ນັກວິທະຍາສາດບັນຍາກາດ, ການຄົ້ນຄວ້າ Aeolis; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ມະຫາວິທະຍາໄລ New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, ການາດາ

– Melissa Rice, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ມະຫາວິທະຍາໄລ Western Washington; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ມະຫາວິທະຍາໄລ Northern Arizona; ທຸງ, AZ

– Susanne Schwenzer, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ; Milton Keynes, ອັງກິດ

– Ashley Stroupe, ວິສະວະກອນປະຕິບັດການພາລະກິດ; NASA/JPL; Pasadena, CA

– ອາລຸນ Sumner, Planetary Geologist; ມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ມະຫາວິທະຍາໄລ New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, ການາດາ

– Scott VanBommel, ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະ; ມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ; ເຊນຫລຸຍ, MO

– Ashwin Vasavada, ນັກວິທະຍາສາດໂຄງການ MSL; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, Geochemist; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ສູນການສຶກສາໂລກ ແລະດາວເຄາະ, ຫໍພິພິທະພັນທາງອາກາດ ແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ Smithsonian; ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

– Alivia Eng, ນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາ; ຈໍເຈຍ Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, ວິສະວະກອນລະບົບການດໍາເນີນງານ; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, ນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາ; ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ; ລອນດອນ, ອັງກິດ

– Conor Hayes, ນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາ; ມະຫາວິທະຍາໄລຢອກ; Toronto, ON, ການາດາ

– Abigail Knight, ນັກສຶກສາຈົບການສຶກສາ; ມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊິງຕັນ; ເຊນຫລຸຍ, MO

– Deborah Padgett, OPGS Task Lead; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, ນັກທໍລະນີສາດດາວເຄາະ; ວິທະຍາໄລ Imperial; ລອນດອນ, ອັງກິດ

