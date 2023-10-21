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ການໃຫ້ກຽດແກ່ຕົນເອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ ໃນງານມອບລາງວັນ

ByMampho Brescia

Oct 21, 2023
ການໃຫ້ກຽດແກ່ຕົນເອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ ໃນງານມອບລາງວັນ

ແມ່ຍິງຕ້ອງຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເອົາຊະນະສະພາບສັງຄົມທີ່ຈໍາກັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການ Nigar Shaji, ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການຂອງພາລະກິດແສງຕາເວັນ Aditya L1 ທີ່ອົງການຄົ້ນຄ້ວາອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO). ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ງານ​ມະ​ໂຫລານ​ແລະ​ການ​ມອບ​ລາງວັນ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ແລະ​ຄວາມ​ຮູ້​ທີ່​ດີ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ຢູ່ Tiruchi, ທ່ານ Shaji ​ໄດ້​ຍ້ອງຍໍ​ຜູ້​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ຕົນ​ເອງ.

ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໂດຍວິທະຍາໄລວິສະວະກໍາພາກພື້ນ Tiruchirappalli - ສວນສາທາລະຂອງນັກທຸລະກິດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ (TREC-STEP), ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນສໍາລັບທຸລະກິດດ້ານດິນຟ້າອາກາດ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບສະຫນັບສະຫນູນບົດບາດຍິງຊາຍເຄືອຂ່າຍປະດິດສ້າງແລະ. ຜູ້ປະກອບການ (GENIE).

Shaji ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພາລະກິດ Aditya L1, ເຊິ່ງກໍານົດຈະເລີ່ມວົງໂຄຈອນໄປສູ່ຈຸດ L1 Lagrange ໃນເດືອນມັງກອນ 2024. ຈຸດ Lagrange ແມ່ນຕໍາແຫນ່ງຢູ່ໃນອາວະກາດທີ່ວັດຖຸຍັງຄົງຢູ່. ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ Shaji ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສຶກ​ສາ, ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ, ແລະ ລ້ຽງ​ດູ​ລູກ​ໃຫ້​ນັບ​ຖື​ທຸກ​ຄົນ​ບໍ່​ວ່າ​ເພດ​ໃດ.

ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ດ້ານ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ອະນຸລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. Shaji ກ່າວ​ວ່າ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​, ມັນ​ຍັງ​ຈະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​.

ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມສໍາເລັດຂອງ ISRO, Shaji ສະແດງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງອົງການທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະການປັບປຸງຊີວິດຂອງບຸກຄົນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ 30 ຄົນຈາກທົ່ວ Tamil Nadu, ຮັບຮູ້ຜົນສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາ.

ນອກ​ຈາກ​ພິທີ​ມອບ​ລາງວັນ​ແລ້ວ, ຍັງ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຫຼັກສູດ​ປະຖົມນິເທດ​ດ້ານ​ການ​ຕະຫຼາດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ໃຫ້​ແກ່​ນັກທຸລະກິດ​ຍິງ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ໂຄງການ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນເວທີເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດຂອງແມ່ຍິງ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງເປັນການດົນໃຈແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະພະຍາຍາມເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນແລະເປັນມືອາຊີບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
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By Mampho Brescia

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