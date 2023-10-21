ການໃຫ້ກຽດແກ່ຕົນເອງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແມ່ຍິງ ໃນງານມອບລາງວັນ

ແມ່ຍິງຕ້ອງຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເອົາຊະນະສະພາບສັງຄົມທີ່ຈໍາກັດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການ Nigar Shaji, ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການຂອງພາລະກິດແສງຕາເວັນ Aditya L1 ທີ່ອົງການຄົ້ນຄ້ວາອະວະກາດອິນເດຍ (ISRO). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານມະໂຫລານແລະການມອບລາງວັນວິສາຫະກິດແລະຄວາມຮູ້ທີ່ດີເດັ່ນຂອງແມ່ຍິງຢູ່ Tiruchi, ທ່ານ Shaji ໄດ້ຍ້ອງຍໍຜູ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງແມ່ຍິງທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວ, ຈັດຂຶ້ນໂດຍວິທະຍາໄລວິສະວະກໍາພາກພື້ນ Tiruchirappalli - ສວນສາທາລະຂອງນັກທຸລະກິດວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ (TREC-STEP), ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພົນລະເຮືອນສໍາລັບທຸລະກິດດ້ານດິນຟ້າອາກາດ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບສະຫນັບສະຫນູນບົດບາດຍິງຊາຍເຄືອຂ່າຍປະດິດສ້າງແລະ. ຜູ້ປະກອບການ (GENIE).
Shaji ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພາລະກິດ Aditya L1, ເຊິ່ງກໍານົດຈະເລີ່ມວົງໂຄຈອນໄປສູ່ຈຸດ L1 Lagrange ໃນເດືອນມັງກອນ 2024. ຈຸດ Lagrange ແມ່ນຕໍາແຫນ່ງຢູ່ໃນອາວະກາດທີ່ວັດຖຸຍັງຄົງຢູ່. ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ Shaji ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງແມ່ຍິງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ເປັນເອກະລາດທາງດ້ານການເງິນ, ແລະ ລ້ຽງດູລູກໃຫ້ນັບຖືທຸກຄົນບໍ່ວ່າເພດໃດ.
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ປະກອບການດ້ານດິນຟ້າອາກາດເຂົ້າໃນການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ. Shaji ກ່າວວ່າເຖິງວ່າຈະມີການທ້າທາຍ, ມັນຍັງຈະມີໂອກາດສໍາລັບການປ່ຽນແປງ.
ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມສໍາເລັດຂອງ ISRO, Shaji ສະແດງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງອົງການທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະການປັບປຸງຊີວິດຂອງບຸກຄົນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການມອບລາງວັນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ 30 ຄົນຈາກທົ່ວ Tamil Nadu, ຮັບຮູ້ຜົນສໍາເລັດຂອງພວກເຂົາ.
ນອກຈາກພິທີມອບລາງວັນແລ້ວ, ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງຫຼັກສູດປະຖົມນິເທດດ້ານການຕະຫຼາດດີຈີຕອນໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດຍິງທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນເວທີເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດຂອງແມ່ຍິງ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງເປັນການດົນໃຈແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບຄຸນຄ່າຂອງຕົນເອງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະພະຍາຍາມເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວສ່ວນບຸກຄົນແລະເປັນມືອາຊີບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບໍ່ມີ