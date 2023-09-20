ພາລະກິດແສງຕາເວັນ Aditya L1: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອະນຸພາກທີ່ແຂງແຮງຈາກອາວະກາດ

ໃນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການເຂົ້າໃຈເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງຕາເວັນແລະຜົນກະທົບຂອງໜ່ວຍໂລກ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO) ໄດ້ຍິງສົ່ງຍານອາວະກາດ Aditya L1. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບອະນຸພາກພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍແສງຕາເວັນແລະຜົນກະທົບຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບດາວຂອງພວກເຮົາ.
ອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງຈາກດວງອາທິດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ອະນຸພາກພະລັງງານແສງອາທິດ (SEPs), ແມ່ນອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງແຮງສູງທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງແສງຕາເວັນ ແລະ ການໄຫຼອອກຂອງມະຫາຊົນ. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ດາວທຽມ, ນັກອາວະກາດ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການລົບກວນລະບົບການສື່ສານໃນໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສຶກສາພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາແລະຄາດຄະເນການມາຮອດຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
ພາລະກິດ Aditya L1 ຈະໄປປະຈຳການຢູ່ທີ່ຈຸດ L1 Lagrangian, ເຊິ່ງເປັນຈຸດແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ເປັນກາງລະຫວ່າງໂລກ ແລະດວງອາທິດ. ຈາກຈຸດນີ້, ຍານອະວະກາດຈະຊົມວິວຂອງດວງອາທິດແບບບໍ່ຕິດຂັດ ແລະຈະສາມາດສັງເກດເຫັນແສງຕາເວັນ corona, flares ແສງຕາເວັນ, ແລະກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນອື່ນໆ.
ຫນຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອສຶກສາກົນໄກການເລັ່ງຂອງ SEPs. ໂດຍການວິເຄາະ spectra ພະລັງງານແລະອົງປະກອບຂອງອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລັ່ງແລະການປ່ອຍຕົວຂອງມັນ.
ຍານອະວະກາດຍັງຈະນຳເອົາເຄື່ອງມືວັດແທກລົມແສງຕາເວັນຄືສາຍນ້ຳຂອງອະນຸພາກທີ່ມີປະເພດໄຟຟ້າໄຫຼມາຈາກດວງອາທິດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ການເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງລົມແສງຕາເວັນຈະຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນເຫດການສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບແມ່ເຫຼັກໂລກ.
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ໂດຍ Aditya L1 ຈະຖືກແບ່ງປັນກັບອົງການອະວະກາດສາກົນ ແລະນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ການຮ່ວມມືນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງອາທິດ ແລະອິດທິພົນຂອງມັນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂທລະຄົມ, ລະບົບນໍາທາງ ແລະ ການສຳຫຼວດອາວະກາດ.
ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ Solar Mission Aditya L1, ອິນເດຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມທີ່ເລືອກຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນ. ພາລະກິດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງອິນເດຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນການຂຸດຄົ້ນວິທະຍາສາດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດຂອງອິນເດຍ (ISRO)
- ອະນຸພາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ (SEPs)
- ໂຄໂຣນາແສງອາທິດ
- ລົມແສງຕາເວັນ