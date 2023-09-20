ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດແສງຕາເວັນ Aditya L1: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອະນຸພາກທີ່ແຂງແຮງຈາກອາວະກາດ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ພາລະກິດແສງຕາເວັນ Aditya L1: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອະນຸພາກທີ່ແຂງແຮງຈາກອາວະກາດ

​ໃນ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຖິງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ​ແລະ​ຜົນ​ກະທົບ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ, ອົງການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະວະກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO) ​ໄດ້​ຍິງ​ສົ່ງ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Aditya L1. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບອະນຸພາກພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍແສງຕາເວັນແລະຜົນກະທົບຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບດາວຂອງພວກເຮົາ.

ອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງຈາກດວງອາທິດ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ ອະນຸພາກພະລັງງານແສງອາທິດ (SEPs), ແມ່ນອະນຸພາກທີ່ມີພະລັງແຮງສູງທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນລະຫວ່າງແສງຕາເວັນ ແລະ ການໄຫຼອອກຂອງມະຫາຊົນ. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ດາວທຽມ, ນັກອາວະກາດ, ແລະແມ້ກະທັ້ງການລົບກວນລະບົບການສື່ສານໃນໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສຶກສາພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາແລະຄາດຄະເນການມາຮອດຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.

ພາລະກິດ Aditya L1 ຈະໄປປະຈຳການຢູ່ທີ່ຈຸດ L1 Lagrangian, ເຊິ່ງເປັນຈຸດແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ເປັນກາງລະຫວ່າງໂລກ ແລະດວງອາທິດ. ຈາກຈຸດນີ້, ຍານອະວະກາດຈະຊົມວິວຂອງດວງອາທິດແບບບໍ່ຕິດຂັດ ແລະຈະສາມາດສັງເກດເຫັນແສງຕາເວັນ corona, flares ແສງຕາເວັນ, ແລະກິດຈະກໍາແສງຕາເວັນອື່ນໆ.

ຫນຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອສຶກສາກົນໄກການເລັ່ງຂອງ SEPs. ໂດຍການວິເຄາະ spectra ພະລັງງານແລະອົງປະກອບຂອງອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລັ່ງແລະການປ່ອຍຕົວຂອງມັນ.

ຍານ​ອະວະກາດ​ຍັງ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ມື​ວັດ​ແທກ​ລົມ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​ຄື​ສາຍ​ນ້ຳ​ຂອງ​ອະນຸພາກ​ທີ່​ມີ​ປະ​ເພດ​ໄຟ​ຟ້າ​ໄຫຼ​ມາ​ຈາກ​ດວງ​ອາທິດ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ. ການເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງລົມແສງຕາເວັນຈະຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນເຫດການສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບແມ່ເຫຼັກໂລກ.

ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ໂດຍ Aditya L1 ຈະຖືກແບ່ງປັນກັບອົງການອະວະກາດສາກົນ ແລະນັກວິທະຍາສາດທົ່ວໂລກ. ການຮ່ວມມືນີ້ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງອາທິດ ແລະອິດທິພົນຂອງມັນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນອະວະກາດ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂທລະຄົມ, ລະບົບນໍາທາງ ແລະ ການສຳຫຼວດອາວະກາດ.

ດ້ວຍການເປີດຕົວຂອງ Solar Mission Aditya L1, ອິນເດຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມທີ່ເລືອກຂອງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນ. ພາລະກິດນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງອິນເດຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນການຂຸດຄົ້ນວິທະຍາສາດແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ (ISRO​)
- ອະນຸພາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ (SEPs)
- ໂຄໂຣນາແສງອາທິດ
- ລົມ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຫລາຍລ້ານຄົນໃນອາເມລິກາເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການປະທັບຕາຂອງແສງຕາເວັນປະຈຳປີ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນຮູບດາວເພື່ອລົງຈອດໃນທະເລຊາຍຢູທາ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຫລາຍລ້ານຄົນໃນອາເມລິກາເພື່ອເປັນພະຍານເຖິງການປະທັບຕາຂອງແສງຕາເວັນປະຈຳປີ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນຮູບດາວເພື່ອລົງຈອດໃນທະເລຊາຍຢູທາ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ