ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍສູນວິທະຍາສາດຈຸລິນຊີແລະລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ (CeMESS) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວຽນນາໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຈຸລິນຊີໃນດິນບາງຊະນິດໃນສະພາບໄພແຫ້ງແລ້ງ. ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈໍານວນຫຼາຍກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນລະຫວ່າງການສະກົດຄໍາແຫ້ງ, ກຸ່ມສະເພາະຍັງຄົງຢູ່ແລະແມ້ກະທັ້ງຈະເລີນເຕີບໂຕ. ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນຊ່ວງເວລາແຫ້ງແລ້ງແລະມີຜົນກະທົບດ້ານກະສິກໍາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ຈຸລິນຊີໃນດິນມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ລະບົບນິເວດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ຊ່ວຍພືດໃນການດູດຊຶມທາດອາຫານ, ແລະມີອິດທິພົນຕໍ່ເສັ້ນທາງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວັດແທກກິດຈະກໍາຂອງຈຸລິນຊີໃນດິນແຫ້ງແລະການກໍານົດຊະນິດພັນທີ່ຍັງຄົງມີການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ນັກວິທະຍາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວຽນນາໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ທີ່ໃຊ້ໄອໂຊໂທບນ້ໍາທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍໄອໂຊໂທບເພື່ອວັດແທກກິດຈະກໍາຂອງແບັກທີເລຍໃນຊ່ວງເວລາແຫ້ງແລ້ງ.
ການສຶກສາໄດ້ນໍາໃຊ້ຕົວຢ່າງດິນຈາກການທົດລອງ "ClimGrass" ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ Styria. ນັກວິທະຍາສາດ incubated ຕົວຢ່າງດ້ວຍໄອນ້ໍາທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍ isotopically, ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາວັດແທກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມນ້ໍາຂອງແຫຼວເຂົ້າໄປໃນດິນ. ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວຍ້ອນຄວາມແຫ້ງແລ້ງເພີ່ມຂຶ້ນ, ກຸ່ມຈຸລິນຊີບາງຊະນິດຍັງຄົງມີການເຄື່ອນໄຫວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນໄລຍະໄພແຫ້ງແລ້ງແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກການສໍາຜັດກັບສະພາບອາກາດໃນປະຈຸບັນຫຼືໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ CO2 ສູງ.
ການທົດລອງ “ClimGrass” ໃນ Styria ຈຳລອງສະຖານະການສະພາບອາກາດໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນອິນຟາເຣດທີ່ເພີ່ມອຸນຫະພູມ ແລະລະບົບ miniFACE ປັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ CO2. ທີ່ພັກອາໄສຝົນເຮັດຕາມເຫດການໄພແຫ້ງແລ້ງໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການຈໍາລອງເຫຼົ່ານີ້, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ທົນທານຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍສາມາດສ້າງຕັ້ງຂື້ນແລະຍັງຄົງມີການເຄື່ອນໄຫວເຖິງວ່າຈະມີໄພແຫ້ງແລ້ງ. ໂດຍສະເພາະ, ຊະນິດເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈາກ genus Streptomyces, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການທົນທານຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງຂອງມັນ, ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນດິນແຫ້ງ, ເຊິ່ງກວມເອົາສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກິດຈະກໍາຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທັງຫມົດ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມທົນທານແລະການປັບຕົວຂອງຈຸລິນຊີໃນດິນໃນການປະເຊີນຫນ້າກັບໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຈຸລິນຊີໃນດິນແມ່ນພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ, ແລະການຍຶດເອົາກາກບອນ. ສະນັ້ນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳຂອງພວກມັນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ສຸຂະພາບລະບົບນິເວດ ແລະ ຂະແໜງກະສິກຳ.
ໃນຂະນະທີ່ໂລກຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ, ການຄົ້ນຄວ້າເຊັ່ນນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງດາວເຄາະຂອງພວກເຮົາແລະສະຫວັດດີການຂອງປະຊາຊົນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: University of Vienna ຜ່ານ EurekAlert!