ນັກວິທະຍາສາດແສງຕາເວັນມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຂົ້າໃຈບັນຍາກາດຊັ້ນນອກອັນລຶກລັບຂອງດວງອາທິດ

ນັກວິທະຍາສາດແສງຕາເວັນໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານວ່າ ເປັນຫຍັງຊັ້ນບັນຍາກາດຊັ້ນນອກຂອງດວງອາທິດ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ ໂຄໂຣນາ, ຈຶ່ງຮ້ອນກວ່າຊັ້ນທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ. ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງແສງຕາເວັນ Daniel K. Inouye (DKIST) ໃນລັດ Hawaii, ທີມນັກວິທະຍາສາດສາກົນໄດ້ສັງເກດເຫັນສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງດວງອາທິດໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຮູບແບບພະລັງງານຂອງງູທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໃນບັນຍາກາດຕ່ໍາຂອງແສງຕາເວັນ, chromosphere, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການຂັບເຄື່ອນພະລັງງານໄປສູ່ຊັ້ນນອກຂອງບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃກ້ກັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງດວງອາທິດ, ດາວທີ່ໃຫ້ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. ອຸນຫະພູມທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງໂຄໂຣນາ, ສູງເຖິງ 1.8 ລ້ານອົງສາຟາເຣນຮາຍ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສັບສົນຫຼາຍສິບປີ. ອີງຕາມຕົວແບບຂອງດາວ, ອຸນຫະພູມຄວນຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄປສູ່ແກນຂອງດາວ, ບ່ອນທີ່ fusion nuclear ເກີດຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸນຫະພູມຂອງ corona ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຄາດຫວັງນີ້, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີຢູ່ຂອງກົນໄກທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດພາຍນອກຮ້ອນ.
ປະກົດການແມ່ເຫຼັກຄ້າຍຄືງູທີ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນໂດຍທີມງານຄົ້ນຄ້ວາສາມາດອະທິບາຍຄວາມລຶກລັບນີ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລຂາຄະນິດຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈປະກົດການທີ່ມີພະລັງທີ່ຂັບເຄື່ອນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ plasma ໃນບັນຍາກາດແສງຕາເວັນ. ປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ໃນທີ່ສຸດກໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງ plasma ຂອງແສງຕາເວັນໄປສູ່ອຸນຫະພູມຫຼາຍລ້ານອົງສາ.
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຮ້ອນຂອງ coronal ໄດ້ສຸມໃສ່ພາກພື້ນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແສງຕາເວັນ, ເຊັ່ນ: sunspots. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສືບສວນພື້ນທີ່ທີ່ງຽບສະຫງົບຂອງພື້ນຜິວຂອງດວງອາທິດທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍຈຸລັງ convective ທີ່ເອີ້ນວ່າ granules. ພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກອ່ອນກວ່າແຕ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ. ທີມງານໄດ້ສັງເກດເຫັນຮູບແບບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສັບສົນຫຼາຍ, ມີການປ່ຽນແປງ serpentine ໃນທິດທາງຂອງມັນ.
ຄວາມສັບສົນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຂະຫນາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພະລັງງານໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ເຫຼັກ, ເຊິ່ງເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກປະຕິສໍາພັນແລະປ່ອຍພະລັງງານທີ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນບັນຍາກາດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງແສງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດໃນໂລກເພື່ອເປີດເຜີຍທິດທາງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າແສງຕາເວັນນີ້.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນ The Astrophysical Journal Letters.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ມະຫາວິທະຍາໄລ Sheffield
- The Astrophysical Journal Letters