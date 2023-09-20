ງູກັດຢູ່ປາທີ່ຮຸກຮານ: ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບງູທີ່ກິນປາ ແລະ ຊະນິດທີ່ຮຸກຮານ

ໝໍສັດແຫ່ງໜຶ່ງໃນປະເທດຝຣັ່ງ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ພົບເຫັນເຫດການທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈ ທີ່ງູພະຍາຍາມກິນປາຂະໜາດເທົ່າກັບຫົວຂອງມັນ. Nicolas Fuento, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສັດປີກຂອງອົງການ League for the Protection of Birds in France, ໄດ້ສັງເກດເຫັນງູ viperine ພະຍາຍາມກິນປາທີ່ຮຸກຮານຢູ່ Lac de Carcès ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງຝຣັ່ງ. ການພົບປະຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງງູກິນປາແລະຊະນິດທີ່ຮຸກຮານ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ Fuento ຄິດວ່າງູພຽງແຕ່ພະຍາຍາມກິນປາ, ແຕ່ທັນທີທັນໃດຮູ້ວ່າງູໄດ້ choking ປາຢູ່ໃນ esophagus. ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດງູ, Fuento ຄ່ອຍໆຍູ້ປາກັບຄືນໄປບ່ອນປາກຂອງງູເພື່ອ dislodge ກະດູກສັນຫຼັງຂອງມັນ. ດ້ວຍການເອົາປາອອກຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ງູປະກົດວ່າບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ໜີໄປ.
ຊະນິດປາທີ່ລະບຸໄດ້ແມ່ນປາ ruffe, ເປັນປານ້ໍາຈືດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຖິ່ນກໍາເນີດໃນພາກພື້ນເອີຣົບແລະອາຊີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ruffes ໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີໄປສູ່ພາກພື້ນຕ່າງໆ, ລວມທັງປະເທດຝຣັ່ງ, ບ່ອນທີ່ພວກມັນຖືກຖືວ່າເປັນຊະນິດທີ່ຮຸກຮານ. ຄີຫຼັງທີ່ແຂງ ແລະ ເປັນຫຍອງຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ພວກລ່າສັດກິນໄດ້ຍາກ.
ງູ Viperine ຕົ້ນຕໍແມ່ນລ້ຽງປາ, ແລະໃນບາງພາກພື້ນ, ຂອບເຂດພື້ນເມືອງຂອງພວກມັນທັບຊ້ອນກັບ ruffes. ການມີ ruffes ຮຸກຮານຢູ່ໃນເຂດດິນທາມເມດິເຕີເລນຽນ, ບ່ອນທີ່ງູ viperine ແມ່ນຫາຍາກແລະຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະຊາກອນງູທ້ອງຖິ່ນ. ເຫດການທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າງູທີ່ກິນປາໃນເອີຣົບ, ລວມທັງງູ viperine, ໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກກິນປາຮຸກຮານ.
ໃນຂະນະທີ່ຜົນກະທົບຂອງປາຮຸກຮານຕໍ່ງູຍັງບໍ່ຖືກສຶກສາ, ກໍລະນີນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດເກີດຂື້ນໂດຍຊະນິດພັນທີ່ຮຸກຮານ. ການເຂົ້າໃຈຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງງູທີ່ກິນປາ ແລະ ປາຮຸກຮານສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ ແລະ ການປົກປ້ອງປະຊາກອນງູພື້ນເມືອງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຂໍ້ສັງເກດ Herpetology. (2021, 10 ກັນຍາ). ງູ choking ປາ invasive prompts ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການຄົ້ນຄວ້າ.
- ວິທະຍາສາດທີ່ມີຊີວິດ. (2021, 22 ກັນຍາ). ງູໂຕໜຶ່ງພະຍາຍາມກິນປາທີ່ມີຂະໜາດຂອງມັນເອງ, ແລະເກືອບຈະສຳຜັດ.