ນັກດາລາສາດກວດພົບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວທີ່ສຸດ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຈັກກະວານທີ່ເຊື່ອງໄວ້

ນັກດາລາສາດໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງໂດຍການກວດພົບການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວທີ່ສຸດ (FRB) ທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້. ການລະເບີດທາງໄກຂອງຄື້ນວິທະຍຸ cosmic ນີ້, ຮູ້ຈັກໃນນາມ FRB 20220610A, ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຈາກ galaxy ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແປດຕື້ປີແສງຈາກໂລກ. ການລະເບີດ, ດົນກວ່າໜຶ່ງມິນລິວິນາທີ, ຍັງເປັນອັນໜຶ່ງທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍສັງເກດ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ (VLT) ຂອງອົງການສັງເກດການພາກໃຕ້ຂອງເອີຣົບ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຊີ້ບອກກາແລັກຊີແຫຼ່ງຂອງ FRB. ໂດຍການນໍາໃຊ້ VLT, ນັກດາລາສາດສາມາດກໍານົດວ່າ galaxy ນີ້ເກົ່າແກ່ແລະໄກກວ່າແຫຼ່ງ FRB ທີ່ຮູ້ຈັກອື່ນໆ. ມັນຍັງເຊື່ອກັນວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກຸ່ມນ້ອຍໆຂອງກາແລັກຊີທີ່ປະສົມປະສານ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບຂອງຈັກກະວານ. ປະຈຸບັນວິທີການວັດແທກມະຫາຊົນຂອງຈັກກະວານໄດ້ຜະລິດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຂັດແຍ້ງກັນແລະທ້າທາຍຮູບແບບມາດຕະຖານຂອງ cosmology. ໂດຍການນໍາໃຊ້ FRBs ເປັນເຄື່ອງມື, ນັກດາລາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງ "ຫາຍໄປ" ທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາແລັກຊີ.
ການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວມີຄວາມສາມາດພິເສດໃນການກວດສອບອຸປະກອນການ ionized, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຊ່ອງທີ່ຖືວ່າເກືອບຫວ່າງເປົ່າ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດວັດແທກປະລິມານຂອງສານທີ່ມີຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາແລັກຊີ. ການຄົ້ນພົບຂອງ FRB 20220610A ຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງ "ຄວາມສໍາພັນ Macquart," ເຊິ່ງລະບຸວ່າການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວຂຶ້ນ, ອາຍແກັສທີ່ແຜ່ລາມຫຼາຍຂື້ນລະຫວ່າງກາແລັກຊີ.
ໃນຂະນະທີ່ສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງການລະເບີດຂອງວິທະຍຸໄວແມ່ນຍັງບໍ່ຮູ້, ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມານີ້ຢືນຢັນວ່າພວກເຂົາເປັນເຫດການທົ່ວໄປໃນ cosmos. ນັກດາລາສາດເຊື່ອວ່າການສຶກສາລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍກວດຫາບັນຫາລະຫວ່າງກາແລັກຊີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງຂອງຈັກກະວານໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຄົ້ນພົບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ແຕ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຂະນະນີ້ ຫໍສັງເກດການ Square Kilometer Array ກໍາລັງກໍ່ສ້າງກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸ XNUMX ໜ່ວຍຢູ່ໃນອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຈະສາມາດກວດຫາ FRBs ຫຼາຍພັນໜ່ວຍ, ລວມທັງເຄື່ອງທີ່ຢູ່ໄກກວ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກ້ອງທັດສະນີຍະພາບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ກຳລັງຈະສ້າງຢູ່ໃນປະເທດຊິລີ ຈະໃຫ້ນັກດາລາສາດມີຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາແຫຼ່ງຂອງກາແລັກຊີຂອງການລະເບີດອອກໄປຕື່ມອີກ.
ການຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນນີ້ເປີດທາງໃໝ່ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະສຳຫຼວດຄວາມລຶກລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງຈັກກະວານ. ໂດຍການໝູນໃຊ້ພະລັງຂອງວິທະຍຸທີ່ແຕກໄວ, ນັກດາລາສາດໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສ່ອງແສງຄວາມລັບຂອງ cosmos.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການສັງເກດການພາກໃຕ້ເອີຣົບ (ESO)
- Telescope ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍ (VLT)
- ອົງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດແລະອຸດສາຫະກໍາສາກົນ (CSIRO)