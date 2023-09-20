ປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການເປີດເຜີຍການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໃນ Crocodiles

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາໃນຊີວະສາດໃນປະຈຸບັນທີ່ມີຫົວຂໍ້ "ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໃນສາຍພັນລໍາຂອງແຂ້" ໄດ້ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບວ່າເປັນຫຍັງຜູ້ຮ່ວມມື, ລວມທັງແຂ້ແລະແຂ້, ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າເມື່ອທຽບກັບພີ່ນ້ອງທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນົກ. ທີມວິໄຈໄດ້ສຳຫຼວດໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງກະດູກຟອດຊິວທີ່ມາຈາກບັນພະບຸລຸດຂອງແຂ້ອາຍຸ 200 ລ້ານປີ ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ crocodylomorphs ແລະພົບວ່າພວກມັນເຕີບໃຫຍ່ຊ້າໆ ຄ້າຍຄືກັບແຂ້ຍຸກສະໄໝ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະຫລາດໃຈທີ່ຄົ້ນພົບວ່າເນື້ອເຍື່ອກະດູກຂອງ crocodylomorphs ບູຮານເຫຼົ່ານີ້ປະກອບດ້ວຍປະເພດທີ່ເອີ້ນວ່າກະດູກເສັ້ນໄຍຂະຫນານ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາການເຕີບໂຕລະຫວ່າງບັນພະບຸລຸດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວຂອງພວກເຂົາແລະແຂ້ທີ່ເຕີບໂຕຊ້າກວ່າໃນປະຈຸບັນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທົ່ວໄປວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າຂອງແຂ້ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບວິຖີຊີວິດທີ່ນັ່ງຢູ່, ເຄິ່ງນ້ໍາ. crocodylomorphs ໃນຕົ້ນໆເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສັດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແລະເຕັມທີ່, ບໍ່ແມ່ນສັດທີ່ລ້າໆໃນການໂຈມຕີທີ່ມີຢູ່ໃນມື້ນີ້.
ການສຶກສາຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກວດສອບຟອດຊິວທໍາຈາກບັນພະບຸລຸດແຂ້ໃຫຍ່ທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ທີ່ມີຊີວິດຢູ່ 210 ລ້ານປີກ່ອນໃນອາຟຣິກາໃຕ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະກະດູກພາຍໃຕ້ກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ມີພະລັງສູງເພື່ອກໍານົດອາຍຸທີ່ເສຍຊີວິດ, ອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີ, ແລະລັກສະນະຂອງເນື້ອເຍື່ອກະດູກ. ເມື່ອປຽບທຽບຕົວຢ່າງໃຫມ່ກັບຊະນິດທີ່ຮູ້ຈັກອື່ນໆ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດວ່າມັນເປັນບັນພະບຸລຸດຂອງແຂ້ຕົ້ນ, ອາດຈະເປັນກຸ່ມທໍາອິດທີ່ປະກອບມີແຂ້ທີ່ທັນສະໄຫມ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຊະນິດຍັກໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກວ່າສັດເລືອຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ອື່ນໆຂອງເວລາຂອງມັນ, ເຊັ່ນໄດໂນເສົາ. ຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວຊ້ານີ້ຍັງຄົງຢູ່ ແລະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກໃນຊະນິດ crocodylomorph ທີ່ມີການວິວັດທະນາການຫຼາຍເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າໄດ້ກາຍເປັນລັກສະນະຂອງ crocodylomorphs ທີ່ຮູ້ຈັກທັງຫມົດທີ່ສືບທອດມາຈາກບັນພະບຸລຸດເກົ່າແກ່ຂອງພວກເຂົາ, ໃຫ້ພວກເຂົາລອດຊີວິດຈາກເຫດການສູນພັນໃນທ້າຍຂອງຍຸກ Triassic.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄດໂນເສົາເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ລອດຊີວິດຈາກການສູນພັນໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ເຫດການນີ້ເຮັດໃຫ້ການຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງໄດໂນເສົາທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວແລະ crocodylomorphs ທີ່ເຕີບໂຕຊ້າໃນຍຸກຕໍ່ໄປ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ວາງພື້ນຖານສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນລູກຫລານທີ່ທັນສະໄຫມ, ນົກ, ແລະຜູ້ຮ່ວມມື.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາການເຕີບໂຕລະຫວ່າງນົກແລະຜູ້ຮ່ວມມືໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຕອນຕົ້ນຂອງປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງກຸ່ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າບັນພະບຸລຸດທົ່ວໄປຂອງພວກມັນເປັນສັດທີ່ເຕີບໂຕໄວ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປັດໃຈສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຮູບແບບການຂະຫຍາຍຕົວແລະການປັບຕົວແບບວິວັດທະນາການໃນຊະນິດຕ່າງໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ຕົ້ນກຳເນີດຂອງການເຕີບໂຕຊ້າໃນສາຍພັນຂອງລຳແຂ້” – ຊີວະວິທະຍາປັດຈຸບັນ
– ສາດສະດາຈານ Jennifer Botha, ມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand
– ສາດສະດາຈານ Jonah Choiniere, ມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand
– Bailey Weiss, ມະຫາວິທະຍາໄລ Witwatersrand
– Paul Barrett, ສາດສະດາຈານ Merit ຂອງ Palaeontology ທີ່ພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດ, ລອນດອນ