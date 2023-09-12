ຄົ້ນພົບທ້ອງຟ້າກາງຄືນທີ່ Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ແມ່ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວມີໂອກາດໄດ້ສໍາຜັດກັບຄວາມງາມຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນທີ່ມີສອງດາວທີ່ຈະມາເຖິງ. ຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມດາລາສາດ Grand Traverse, ສວນສາທາລະນະຈະຈັດກິດຈະກໍາໃນວັນທີ 15 ເດືອນກັນຍາແລະ 21 ເດືອນຕຸລາຈາກ 5 ໂມງແລງເຖິງ 11 ໂມງແລງທີ່ເຂດ Dune Climb.
ພາກສ່ວນດາວຢູ່ທີ່ Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ສະຫນອງໂອກາດສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະສັງເກດເຫັນທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງສວນສາທາລະນະ. ການຂາດການມົນລະພິດທາງແສງສະຫວ່າງເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງເຫັນທີ່ຊັດເຈນຂອງວັດຖຸໃນອາວະກາດເລິກໂດຍຜ່ານ telescopes ສະຫນອງໃຫ້. ອີງຕາມວັນທີແລະເງື່ອນໄຂ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອາດຈະສາມາດເຫັນດາວ, ດາວເຄາະ, ດາວເຄາະ, ແລະແມ້ກະທັ້ງທາງຊ້າງເຜືອກ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການເບິ່ງດາວແລ້ວ, ງານມະໂຫລານຍັງໄດ້ສະເໜີກິດຈະກຳອື່ນໆໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມ່ວນຊື່ນ. ກ່ອນຕາເວັນຕົກດິນ, ຈະມີການເບິ່ງແສງຕາເວັນແລະກິດຈະກໍາຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ມີຢູ່. ເມື່ອມັນມືດລົງ, ຈະມີສະຖານີ telescope ແລະສະຖານີຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອສໍາຫຼວດ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງງານລ້ຽງດາວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບສະພາບອາກາດແລະເອົາສິ່ງຂອງເຊັ່ນໄຟສາຍ (ມັກມີເຄື່ອງກອງສີແດງເພື່ອປົກປ້ອງວິໄສທັດໃນຕອນກາງຄືນ), ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ສີດແມງໄມ້, ເກົ້າອີ້ຫາດຊາຍ, ແລະຜ້າຫົ່ມ.
ການເຂົ້າຊົມງານລ້ຽງດາວແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າ, ແຕ່ບັດນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຕ້ອງການສໍາລັບການເຂົ້າສວນສາທາລະນະ. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຕ່ລະເຫດການ, ລວມທັງລາຍລະອຽດບ່ອນຈອດລົດແລະການຍົກເລີກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ, ສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນປະຕິທິນອອນໄລນ໌ຂອງ Sleeping Bear Dunes.
ດ້ວຍການສູນເສຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທ້ອງຟ້າທີ່ມືດມົວຍ້ອນມົນລະພິດແສງສະຫວ່າງ, ເຫດການເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາແລະຊື່ນຊົມຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ. ສະມາຄົມນັກດາລາສາດ Grand Traverse ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສົ່ງເສີມການຮັບຮູ້ສາທາລະນະແລະຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບດາລາສາດ, ແລະໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງພວກເຂົາກັບ Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, ພວກເຂົາສາມາດແບ່ງປັນຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບດາວກັບຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Sleeping Bear Dunes National Lakeshore
– Grand Traverse ສະມາຄົມດາລາສາດ