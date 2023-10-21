ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບທຳມະຊາດໃນລະຫວ່າງການເກີດແສງອາທິດ?

ໃນລະຫວ່າງແສງຕາເວັນ eclipse, ທໍາມະຊາດມີການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າຢ້ານບາງ. ສັດ, ຜູ້ທີ່ອີງໃສ່ວົງຈອນແສງສະຫວ່າງ - ມືດຂອງດວງອາທິດແລະດວງຈັນ, ສາມາດຖືກຖິ້ມເຂົ້າໄປໃນຄວາມວຸ່ນວາຍ. ສັດທີ່ຫ້າວຫັນໃນເວລາກາງເວັນໄດ້ຖອຍໜີໄປຢູ່ບ່ອນພັກອາໄສຂອງພວກມັນ, ໃນຂະນະທີ່ສັດທີ່ອອກອາກາດຕອນກາງເວັນເລີ່ມປະຕິບັດ, ໂດຍຄິດວ່າພວກມັນນອນຫຼັບເກີນໄປ. ແມງມຸມ ທຳ ລາຍເສັ້ນໃຍຂອງພວກເຂົາ, ພຽງແຕ່ສ້າງພວກມັນຄືນ ໃໝ່ ເມື່ອ eclipse ໄດ້ຜ່ານໄປ. ໃນປະເທດຊິມບັບເວ, ຮິບໂປອອກຈາກແມ່ນ້ຳຂອງພວກມັນ ແລະມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ບ່ອນໃຫ້ອາຫານຕອນກາງຄືນຂອງພວກເຂົາເທິງດິນແຫ້ງ. ປາແລະນົກທີ່ຫ້າວຫັນໃນເວລາກາງເວັນຊອກຫາສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນໃນຕອນກາງຄືນ.
ມະນຸດກໍ່ອາດຈະປະສົບກັບຜົນກະທົບຂອງແສງຕາເວັນ eclipse ໄດ້. ບາງຄົນລາຍງານວ່າຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ ຫຼືງ້ວງຊຶມ, ເຊິ່ງເປັນການປ່ຽນແປງຢ່າງກະທັນຫັນຂອງແສງທຳມະຊາດ. ບັນຍາກາດຍັງມີການປ່ຽນແປງໃນຊ່ວງທີ່ເກີດແສງອາທິດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງລົມ, ອຸນຫະພູມ, ການປົກຫຸ້ມຂອງເມກ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ eclipse ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາກາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄື້ນວິທະຍຸສາມາດຖືກສັ່ນສະເທືອນໃນລະຫວ່າງແສງຕາເວັນ eclipse ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ ionosphere, ຜົນກະທົບຕໍ່ການສື່ສານທາງໄກ.
ເງົາໃນລະຫວ່າງການເກີດແສງຕາເວັນແມ່ນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍວົງເດືອນນ້ອຍໆ, ສົດໃສ, ສ້າງຜົນກະທົບທີ່ໜ້າຢ້ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈຸລິນຊີສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແສງຕາເວັນ eclipse. ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໃນປະເທດອິນເດຍພົບວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນຖ້ວຍ petri ຫ້ອງທົດລອງໄດ້ກາຍເປັນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສູງສຸດຂອງ eclipse. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ replicated.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ແສງຕາເວັນ eclipse ນໍາເອົາປະກົດການທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນທໍາມະຊາດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສັດ, ອຸນຫະພູມ, ຄື້ນຟອງວິທະຍຸ, ເງົາ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຈຸລິນຊີ. ມັນເປັນການປະທັບໃຈທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງໃນການພົວພັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈລະຫວ່າງເຫດການຊັ້ນສູງແລະໂລກທໍາມະຊາດ.
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