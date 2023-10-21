ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບທຳມະຊາດໃນລະຫວ່າງການເກີດແສງອາທິດ?

ByVicky Stavropoulou

Oct 21, 2023
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບທຳມະຊາດໃນລະຫວ່າງການເກີດແສງອາທິດ?

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ eclipse, ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຫນ້າ​ຢ້ານ​ບາງ. ສັດ, ຜູ້ທີ່ອີງໃສ່ວົງຈອນແສງສະຫວ່າງ - ມືດຂອງດວງອາທິດແລະດວງຈັນ, ສາມາດຖືກຖິ້ມເຂົ້າໄປໃນຄວາມວຸ່ນວາຍ. ສັດທີ່ຫ້າວຫັນໃນເວລາກາງເວັນໄດ້ຖອຍໜີໄປຢູ່ບ່ອນພັກອາໄສຂອງພວກມັນ, ໃນຂະນະທີ່ສັດທີ່ອອກອາກາດຕອນກາງເວັນເລີ່ມປະຕິບັດ, ໂດຍຄິດວ່າພວກມັນນອນຫຼັບເກີນໄປ. ແມງມຸມ ທຳ ລາຍເສັ້ນໃຍຂອງພວກເຂົາ, ພຽງແຕ່ສ້າງພວກມັນຄືນ ໃໝ່ ເມື່ອ eclipse ໄດ້ຜ່ານໄປ. ໃນປະເທດຊິມບັບເວ, ຮິບໂປອອກຈາກແມ່ນ້ຳຂອງພວກມັນ ແລະມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ບ່ອນໃຫ້ອາຫານຕອນກາງຄືນຂອງພວກເຂົາເທິງດິນແຫ້ງ. ປາແລະນົກທີ່ຫ້າວຫັນໃນເວລາກາງເວັນຊອກຫາສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນໃນຕອນກາງຄືນ.

ມະນຸດກໍ່ອາດຈະປະສົບກັບຜົນກະທົບຂອງແສງຕາເວັນ eclipse ໄດ້. ບາງ​ຄົນ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ຮູ້ສຶກ​ອິດ​ເມື່ອຍ ຫຼື​ງ້ວງ​ຊຶມ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງ​ກະ​ທັນ​ຫັນ​ຂອງ​ແສງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ. ບັນຍາກາດຍັງມີການປ່ຽນແປງໃນຊ່ວງທີ່ເກີດແສງອາທິດ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງລົມ, ອຸນຫະພູມ, ການປົກຫຸ້ມຂອງເມກ, ແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງ eclipse ສາມາດເຮັດໃຫ້ອາກາດມີຄວາມຮູ້ສຶກຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄື້ນວິທະຍຸສາມາດຖືກສັ່ນສະເທືອນໃນລະຫວ່າງແສງຕາເວັນ eclipse ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ ionosphere, ຜົນກະທົບຕໍ່ການສື່ສານທາງໄກ.

ເງົາໃນລະຫວ່າງການເກີດແສງຕາເວັນແມ່ນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍວົງເດືອນນ້ອຍໆ, ສົດໃສ, ສ້າງຜົນກະທົບທີ່ໜ້າຢ້ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈຸລິນຊີສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແສງຕາເວັນ eclipse. ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໃນປະເທດອິນເດຍພົບວ່າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນຖ້ວຍ petri ຫ້ອງທົດລອງໄດ້ກາຍເປັນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະມີຮູບຮ່າງແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສູງສຸດຂອງ eclipse. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ replicated.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ແສງຕາເວັນ eclipse ນໍາເອົາປະກົດການທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນທໍາມະຊາດ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສັດ, ອຸນຫະພູມ, ຄື້ນຟອງວິທະຍຸ, ເງົາ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຈຸລິນຊີ. ມັນ​ເປັນ​ການ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເບິ່ງ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຫນ້າ​ສົນ​ໃຈ​ລະ​ຫວ່າງ​ເຫດ​ການ​ຊັ້ນ​ສູງ​ແລະ​ໂລກ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— Sun ໄອ​ແລນ​
- Alamy (ຮູບ​ພາບ​)

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຄວາມ​ຄືບ​ຫນ້າ​ຂອງ​ຮູບ​ພາບ​ແລະ Spectroscopy​

Oct 22, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ເຄມີຂອງຊູນຟູຣິກໃນ Interstellar Medium

Oct 22, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ວິທີທີ່ເປັນມິດກັບດິນຟ້າອາກາດເພື່ອຜະລິດວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນໂດຍໃຊ້ Olivine

Oct 22, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຄວາມ​ຄືບ​ຫນ້າ​ຂອງ​ຮູບ​ພາບ​ແລະ Spectroscopy​

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ເຄມີຂອງຊູນຟູຣິກໃນ Interstellar Medium

Oct 22, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ວິທີທີ່ເປັນມິດກັບດິນຟ້າອາກາດເພື່ອຜະລິດວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນໂດຍໃຊ້ Olivine

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາພົບວ່າ 40% ຂອງປະຊາຊົນເລືອກຄວາມໂງ່ທີ່ຈະຮັກສາການກະທໍາທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ

Oct 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ