Sir Brian May, ນັກກີຕ້າ ແລະນັກຟິສິກດາລາສາດຂອງ Queen ໄດ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈຢ່າງຍິ່ງໃນການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີມທີ່ເກັບເອົາຕົວຢ່າງດາວເຄາະດວງທຳອິດຂອງອົງການ NASA ຈາກພື້ນທີ່ເລິກໄດ້ສຳເລັດຜົນ. ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ໄດ້ປ່ອຍແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຫີນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນປະມານ 250g ທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໃນລະຫວ່າງການບິນຜ່ານໂລກ. ແຄບຊູນນີ້ໄດ້ລົງຈອດຢ່າງປອດໄພໃນທະເລຊາຍລັດຢູທາ ໃກ້ກັບເມືອງເຊົາເລັກ. Sir Brian ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍກໍານົດສະຖານທີ່ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການເກັບຕົວຢ່າງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າລາວບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນໂອກາດອັນສໍາຄັນໃນຂະນະທີ່ລາວກໍາລັງຊ້ອມສໍາລັບການທັດສະນະຂອງ Queen, Sir Brian ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຈິງໃຈຂອງການສະຫນັບສະຫນູນ NASA ແລະທີມງານທີ່ອຸທິດຕົນ. ລາວໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທຸກໆຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາລະກິດສໍາລັບການເຮັດວຽກຫນັກຂອງພວກເຂົາແລະອວຍພອນໃຫ້ພວກເຂົາເປັນມື້ກັບຄືນຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສຸກ. Sir Brian ຍັງໄດ້ຍົກຍ້ອງ "ເພື່ອນທີ່ຮັກ" Dante Lauretta ຂອງລາວ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ຮ່ວມມືໃນການສ້າງປື້ມ "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid," ເຊິ່ງເປັນດາວເຄາະ 3D ທີ່ສົມບູນແບບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ.
ການເກັບຕົວຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນີ້ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບທັງອົງການ NASA ແລະອົງການອະວະກາດທົ່ວໂລກ, ເພາະວ່າມັນເປັນພາລະກິດຄັ້ງທຳອິດຕັ້ງແຕ່ປີ 2020. ມັນເນັ້ນໃສ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສຳຫຼວດອາວະກາດ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງພວກເຮົາ. ລະບົບແສງຕາເວັນແລະຊັບພະຍາກອນທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ຂອງອົງການ NASA ສຳເລັດການເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu
– “Bennu 3-D: ການວິພາກວິພາກຂອງຮູບດາວ” ໂດຍ Brian May ແລະ Dante Lauretta