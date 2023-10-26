ການສຳຫຼວດປະກົດການທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈຂອງແສງກະແຈກກະຈາຍໂດຍປະລໍາມະນູອັນດຽວ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ພະແນກຟີຊິກສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Humboldt ຂອງ Berlin, ໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບການກະແຈກກະຈາຍຂອງແສງໂດຍປະລໍາມະນູດຽວ. ນໍາໂດຍ Jürgen Volz ແລະ Arno Rauschenbeutel, ທີມງານໄດ້ຈັດພີມມາການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາໃນວາລະສານທີ່ມີຊື່ສຽງ Nature Photonics. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງແສງສະຫວ່າງໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ, ແຕ່ຍັງຖືທ່າແຮງສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການສື່ສານ quantum.
ອີງຕາມການສົມມຸດຕິຖານຂອງ Max Planck ຈາກປີ 1900, ແສງສະຫວ່າງແລກປ່ຽນພະລັງງານກັບສານໃນຫນ່ວຍງານແຍກຕ່າງຫາກທີ່ເອີ້ນວ່າ quanta. ຕໍ່ມາ Albert Einstein ໄດ້ສະເໜີວ່າ quanta ເຫຼົ່ານີ້, ຫຼື photons, ເປັນອະນຸພາກພື້ນຖານຂອງແສງ. ໃນມື້ນີ້, photodiodes ມີຄວາມສາມາດໃນການກວດພົບ photon ດຽວ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາປ່ຽນການຊອກຄົ້ນຫາເປັນກໍາມະຈອນເຕັ້ນໃນປະຈຸບັນສັ້ນ.
ເມື່ອປະລໍາມະນູອັນດຽວຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະ fluoresce ໂດຍເລເຊີ, ແສງສະຫວ່າງ fluorescent ທີ່ເກີດມີພຶດຕິກໍາທີ່ແຕກຕ່າງຈາກແສງ laser ທີ່ຕື່ນເຕັ້ນມັນ. ໃນຂະນະທີ່ໂຟຕອນເກີດຂື້ນພ້ອມໆກັນໃນແສງເລເຊີ, ປະລໍາມະນູດຽວກະແຈກກະຈາຍພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ photon ໃນເວລານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ສອງ photons laser ມົນຕີປະລໍາມະນູດຽວໃນເວລາດຽວກັນ, ປະລໍາມະນູດູດຫນຶ່ງ photon ແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທີສອງຜ່ານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໂຟຕອນທີ່ຖືກດູດຊຶມໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນທິດທາງແບບສຸ່ມກ່ອນທີ່ປະລໍາມະນູຈະດູດເອົາໂຟຕອນອື່ນ.
ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ເອົາອົງປະກອບສີສະເພາະອອກຈາກແສງ fluorescent ໂດຍໃຊ້ຕົວກອງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າກະແສຂອງ photons ດຽວປ່ຽນເປັນຄູ່ຂອງ photons ທີ່ຖືກກວດພົບໃນເວລາດຽວກັນ. ຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ທ້າທາຍຄວາມຮັບຮູ້ປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາ ແລະຕ້ານຄວາມເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດກະແຈກກະຈາຍຂອງອະຕອມດຽວ.
ນອກ ເໜືອ ໄປຈາກລັກສະນະທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຂອງມັນ, ປະກົດການນີ້ມີຜົນກະທົບທາງປະຕິບັດຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີ quantum. ຄູ່ຂອງໂຟຕອນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານຂະບວນການນີ້ແມ່ນ quantum entangled ກົນຈັກ, ເຮັດໃຫ້ປະກົດການເຊັ່ນ teleportation ຂອງລັດ quantum. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າການນໍາໃຊ້ອະຕອມດຽວເປັນແຫຼ່ງສໍາລັບຄູ່ photon entangled surpasses ແຫຼ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນແງ່ຂອງຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ repeaters quantum ແລະ quantum gates ທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານ quantum ໄລຍະໄກ.
ຄວາມສາມາດໃນການຫມູນໃຊ້ແລະເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງແສງສະຫວ່າງໃນລະດັບປະລໍາມະນູເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ໃນພາກສະຫນາມຂອງການສື່ສານ quantum ແລະການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນວ່າ intuitions ປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ສອດຄ່ອງສະເຫມີກັບການເຮັດວຽກ intricate ຂອງໂລກກ້ອງຈຸລະທັດ.
FAQ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍພາກວິຊາຟີຊິກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Humboldt?
ການຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາການກະແຈກກະຈາຍຂອງແສງໂດຍປະລໍາມະນູດຽວແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງຂອງມັນໃນການສື່ສານ quantum.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນພົບຫຍັງ?
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ອົງປະກອບສີສະເພາະໃດຫນຶ່ງໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຈາກແສງສະຫວ່າງ fluorescent ປ່ອຍອອກມາໂດຍປະລໍາມະນູດຽວ, ນ້ໍາຂອງ photons ດຽວປ່ຽນເປັນຄູ່ photons ໄດ້ຖືກກວດພົບພ້ອມໆກັນ.
ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການສື່ສານ quantum?
ຄູ່ photon entangled ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານຂະບວນການນີ້ມີການນໍາໃຊ້ປະຕິບັດໃນການສື່ສານ quantum, ເຊັ່ນ teleportation ຂອງລັດ quantum ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ repeaters quantum ແລະ quantum gates.
ການຕິດພັນກົນຈັກ quantum ແມ່ນຫຍັງ?
Quantum mechanical entanglement ຫມາຍເຖິງປະກົດການທີ່ສອງອະນຸພາກເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນລັກສະນະທີ່ສະຖານະຂອງອະນຸພາກຫນຶ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖານະຂອງອື່ນໆ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄລຍະທາງດ້ານຮ່າງກາຍລະຫວ່າງເຂົາເຈົ້າ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນກັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ quantum ໄດ້ແນວໃດ?
ໂດຍການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາການກະແຈກກະຈາຍຂອງປະລໍາມະນູດຽວແລະຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຄູ່ photon entangled, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດພັດທະນາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ quantum ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະສະຫວ່າງກວ່າສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນການສື່ສານ quantum ແລະການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.