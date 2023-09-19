ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນມະນຸດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະລະບົບນິເວດ

ByMampho Brescia

Sep 19, 2023
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນມະນຸດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະລະບົບນິເວດ

ໃນຫນັງສືກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງປັນຍາປະດິດ, MIT ອາຈານ Max Tegmark ສະເຫນີສະຖານະການ dystopian ທີ່ເຄື່ອງຈັກຮັບຮອງເອົາເປົ້າຫມາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ມະນຸດຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າໄກ, ຊະນິດຂອງພວກເຮົາເອງ, ໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງປັນຍາຂອງມະນຸດ, ມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ດາວເຄາະແລະສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ.

ມະນຸດ, ເຊິ່ງຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ປະເຊີນກັບຊ່ວງເວລາອັນວິກິດໂດຍມີພຽງແຕ່ສອງສາມພັນຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ປະຈຸບັນກວມເອົາ 36% ຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທັງໝົດໃນໂລກ. ເພີ່ມເຕີມ 60% ປະກອບດ້ວຍສັດເຊັ່ນງົວ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກອົບຣົມສໍາລັບການບໍລິໂພກຂອງມະນຸດ. ມີພຽງແຕ່ 4% ເປັນສັດປ່າ. ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ສໍາລັບສັດອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ການສູນພັນຂອງມະຫາຊົນຄັ້ງທີ 35, ທໍາອິດທີ່ເກີດຈາກຊະນິດດຽວ. ເຫດການສູນພັນນີ້ບໍ່ຈຳກັດສະເພາະແຕ່ລະຊະນິດແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສາຂາທັງໝົດຂອງຕົ້ນໄມ້ວິວັດທະນາການ, ໂດຍຊະນິດພັນຈະສູນຫາຍໄປໄວກວ່າ 65 ລ້ານປີກ່ອນ XNUMX ເທົ່າ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງສັດກະດູກສັນຫຼັງທີ່ຮູ້ຈັກກໍາລັງປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງປະຊາກອນແລະຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນລະບົບນິເວດຂະຫນາດນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ: ຄັ້ງໜຶ່ງມີຊ້າງ 10 ລ້ານໂຕໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20, ແຕ່ໃນທຸກມື້ນີ້ມີໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງລ້ານຊ້າງ ເຊິ່ງຫຼາຍປະເທດບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດສັດທີ່ງົດງາມເຫຼົ່ານີ້ອີກຕໍ່ໄປ.

ການ​ສູນ​ເສຍ​ສະ​ກຸນ​ທັງ​ຫມົດ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ລົບ​ກວນ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​, ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແລະ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​. ການຫາຍຕົວໄປຂອງສັດລ້າໃຫຍ່ໃນບາງຂົງເຂດໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນກວາງ ແລະ ໜູຫາງຂາວເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນສັດຕູພືດທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ Lyme. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເກີນຂອບເຂດ ແລະ ການທຳລາຍຊີວະນາໆພັນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດລະຫວ່າງສັດ ແລະ ຄົນ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການປົກປ້ອງປ່າເຂດຮ້ອນ, ບ່ອນທີ່ມີລະດັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສູງສຸດ, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົ້ມລະລາຍຂອງລະບົບນິເວດ. ການປະຕິບັດອັນຮີບດ່ວນ, ພ້ອມກັບການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ, ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ. ຖ້າພວກເຮົາສືບຕໍ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ, ຜົນສະທ້ອນອາດຈະຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປື້ມຂອງ Max Tegmark ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ, ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ PNAS, ຖານຂໍ້ມູນສາກົນສໍາລັບການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ດີກ​ວ່າ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ຫນ້າ​ທີ່​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ: ການ​ປະ​ສົມ​ຂອງ​ວິ​ວັດ​ການ​ແລະ​ປະ​ສົບ​ການ

Sep 22, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດກັບຄືນຂອງດາວອັງຄານຂອງ NASA ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ອາດຈະຊັກຊ້າເຖິງ 2030

Sep 22, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍຂະໜາດແກ່ນສາມາດສ້າງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຖານດວງຈັນໃນປີ 2030

Sep 22, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ດີກ​ວ່າ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ຮູ້​ຫນ້າ​ທີ່​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ: ການ​ປະ​ສົມ​ຂອງ​ວິ​ວັດ​ການ​ແລະ​ປະ​ສົບ​ການ

Sep 22, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດກັບຄືນຂອງດາວອັງຄານຂອງ NASA ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ອາດຈະຊັກຊ້າເຖິງ 2030

Sep 22, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟນິວເຄລຍຂະໜາດແກ່ນສາມາດສ້າງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຖານດວງຈັນໃນປີ 2030

Sep 22, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ສື່ສານມະນຸດກັບພືດ ແລະ ການປະຕິວັດກະສິກຳ

Sep 22, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ