ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນມະນຸດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະລະບົບນິເວດ

ໃນຫນັງສືກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງປັນຍາປະດິດ, MIT ອາຈານ Max Tegmark ສະເຫນີສະຖານະການ dystopian ທີ່ເຄື່ອງຈັກຮັບຮອງເອົາເປົ້າຫມາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ມະນຸດຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະສອດຄ່ອງກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງມະນຸດ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າໄກ, ຊະນິດຂອງພວກເຮົາເອງ, ໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງປັນຍາຂອງມະນຸດ, ມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ດາວເຄາະແລະສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ.
ມະນຸດ, ເຊິ່ງຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ປະເຊີນກັບຊ່ວງເວລາອັນວິກິດໂດຍມີພຽງແຕ່ສອງສາມພັນຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອ, ປະຈຸບັນກວມເອົາ 36% ຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທັງໝົດໃນໂລກ. ເພີ່ມເຕີມ 60% ປະກອບດ້ວຍສັດເຊັ່ນງົວ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກອົບຣົມສໍາລັບການບໍລິໂພກຂອງມະນຸດ. ມີພຽງແຕ່ 4% ເປັນສັດປ່າ. ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ສໍາລັບສັດອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ການສູນພັນຂອງມະຫາຊົນຄັ້ງທີ 35, ທໍາອິດທີ່ເກີດຈາກຊະນິດດຽວ. ເຫດການສູນພັນນີ້ບໍ່ຈຳກັດສະເພາະແຕ່ລະຊະນິດແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສາຂາທັງໝົດຂອງຕົ້ນໄມ້ວິວັດທະນາການ, ໂດຍຊະນິດພັນຈະສູນຫາຍໄປໄວກວ່າ 65 ລ້ານປີກ່ອນ XNUMX ເທົ່າ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງສັດກະດູກສັນຫຼັງທີ່ຮູ້ຈັກກໍາລັງປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຂອງປະຊາກອນແລະຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນລະບົບນິເວດຂະຫນາດນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ: ຄັ້ງໜຶ່ງມີຊ້າງ 10 ລ້ານໂຕໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 20, ແຕ່ໃນທຸກມື້ນີ້ມີໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງລ້ານຊ້າງ ເຊິ່ງຫຼາຍປະເທດບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດສັດທີ່ງົດງາມເຫຼົ່ານີ້ອີກຕໍ່ໄປ.
ການສູນເສຍສະກຸນທັງຫມົດບໍ່ພຽງແຕ່ລົບກວນລະບົບນິເວດ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບສຸຂະພາບແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ການຫາຍຕົວໄປຂອງສັດລ້າໃຫຍ່ໃນບາງຂົງເຂດໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນກວາງ ແລະ ໜູຫາງຂາວເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປັນສັດຕູພືດທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ Lyme. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເກີນຂອບເຂດ ແລະ ການທຳລາຍຊີວະນາໆພັນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດລະຫວ່າງສັດ ແລະ ຄົນ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການປົກປ້ອງປ່າເຂດຮ້ອນ, ບ່ອນທີ່ມີລະດັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສູງສຸດ, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົ້ມລະລາຍຂອງລະບົບນິເວດ. ການປະຕິບັດອັນຮີບດ່ວນ, ພ້ອມກັບການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ, ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ. ຖ້າພວກເຮົາສືບຕໍ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ, ຜົນສະທ້ອນອາດຈະຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປື້ມຂອງ Max Tegmark ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ, ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ PNAS, ຖານຂໍ້ມູນສາກົນສໍາລັບການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ