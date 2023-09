ມູນນິທິ Simons ປະກາດຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນເອກະລາດ

ມູນນິທິ Simons ໄດ້ເປີດເຜີຍ 13 ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນເອກະລາດທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຊິ່ງສະຫນັບສະຫນູນນັກຄົ້ນຄວ້າໃນການປ່ຽນແປງຂອງພວກເຂົາຈາກການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄໍາແນະນໍາໄປສູ່ຕໍາແຫນ່ງການຄົ້ນຄວ້າເອກະລາດ. ເພື່ອນຮ່ວມງານແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຫຼັງປະລິນຍາເອກເຖິງສອງປີ, ລວມທັງເງິນເດືອນປະຈໍາປີຂອງ $85,000 ແລະເງິນອຸດໜູນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ແລະວິຊາຊີບຂອງ $10,000 ຕໍ່ປີ. ເມື່ອໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງຄະນະວິຊາ, ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທັງໝົດ $600,000 ໃນໄລຍະສາມປີ.

ສາມໂຄງການລາງວັນເອກະລາດແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຜ່ານ Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), ແລະ Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). ບັນດາ​ໂຄງການ​ນີ້​ແນ​ໃສ່​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຫັນປ່ຽນ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ເອກະລາດ.

ລາງວັນການຫັນເປັນເອກະລາດ (TTI), ສະເຫນີໂດຍຜ່ານ SCGB ແລະ SCPAB, ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນນັກຄົ້ນຄວ້າໃນ neuroscience. ລາງວັນ SCGB TTI ສຸມໃສ່ການສືບສວນວົງຈອນຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນຄວາມລະອຽດຂອງເຊນດຽວເພື່ອເຂົ້າໃຈລະບົບປະສາດແລະນະໂຍບາຍດ້ານ, ໃນຂະນະທີ່ລາງວັນ SCPAB TTI ສຸມໃສ່ການ neuroscience ຂອງຄວາມສູງອາຍຸຂອງມັນສະຫມອງໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີພະຍາດ. ທັງສອງໂຄງການແມ່ນເປີດໃຫ້ບຸກຄົນຈາກກຸ່ມ underrepresented ໃນ neuroscience, ລວມທັງຜູ້ທີ່ພິການແລະພື້ນຖານດ້ອຍໂອກາດ.

ລາງວັນ SFARI Bridge to Independence (BTI) ຍອມຮັບຜູ້ສະຫມັກຈາກພື້ນຖານທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຮັດວຽກໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງວິທະຍາສາດ autism, ເຊັ່ນພັນທຸກໍາ, ກົນໄກໂມເລກຸນ, ວົງຈອນແລະລະບົບ, ແລະວິທະຍາສາດທາງດ້ານການຊ່ວຍ. SFARI ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແອັບພລິເຄຊັນຈາກກຸ່ມທີ່ບໍ່ມີການສະເໜີໃນປະຫວັດສາດ ຫຼືຖືກຍົກເວັ້ນ.

ສະມາຊິກທັງໝົດຈາກສາມໂຄງການຈະກາຍມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນການຮຽນຮູ້, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາວິຊາຊີບ ແລະ ກິດຈະກຳສ້າງຊຸມຊົນ. ພວກເຂົາຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ, ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກນັກວິທະຍາສາດແລະພະນັກງານຂອງ Simons Foundation, ພົບກັບຜູ້ແນະນໍາພາຍນອກທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍ, ແລະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ສືບສວນຂອງ Simons Foundation ສ່ວນບຸກຄົນແລະລາງວັນເອກະລາດ.

ໄລຍະເວລາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບລາງວັນເອກະລາດ 2024 ຈະເປີດໃນວັນທີ 10 ເດືອນຕຸລາປີ 2023. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລາງວັນ, ເຂົ້າເບິ່ງຫນ້າຂໍ້ມູນ Simons Foundation Independence Awards.

ນິຍາມ:

SCGB: Simons ການຮ່ວມມືໃນສະຫມອງທົ່ວໂລກ

SCPAB: Simons ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບພາດສະຕິກແລະສະຫມອງຜູ້ສູງອາຍຸ

SFARI: Simons Foundation Autism Research Initiative

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)