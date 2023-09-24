ຜ້າໄຫມທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ Kevlar: ອະນາຄົດຂອງເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນ

ຜ້າໄໝໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍວ່າເປັນຜ້າທີ່ຫຼູຫຼາ ແລະເປັນທີ່ສະແຫວງຫາມາແຕ່ດົນນານ, ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າມັນຍັງສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ? ດຽວນີ້ນັກວິທະຍາສາດກຳລັງຄົ້ນຄວ້າແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງຜ້າໄໝທີ່ແຂງແຮງກວ່າ Kevlar, ເຊິ່ງເປັນວັດສະດຸສັງເຄາະທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທົນທານສູງ. ດ້ວຍການສົມທົບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜ້າໄຫມ spider ກັບຄວາມງ່າຍຂອງການຜະລິດຈາກເສັ້ນໄຫມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາອຸປະກອນການປະຕິວັດນີ້.
ແມ່ທ້ອງຜ້າໄຫມ, ຕົວອ່ອນຂອງແມງກະເບື້ອ Bombyx mori, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດເພື່ອຜະລິດຜ້າໄຫມເນື່ອງຈາກລັກສະນະການຮ່ວມມືແລະຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຜ້າຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜ້າໄຫມທີ່ຜະລິດໂດຍແມ່ແພໄໝບໍ່ກົງກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເສັ້ນໄໝແມງມຸມ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປູກຝັງແມງມຸມເພື່ອຜະລິດຜ້າໄຫມບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ຍ້ອນວ່າແມງມຸມມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັນຈົນກ່ວາມີພຽງແຕ່ຈໍານວນຫນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍນີ້, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຫັນໄປສູ່ການດັດແປງພັນທຸກໍາ. ໃນການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Matter, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ເອົາທາດໂປຼຕີນຈາກເສັ້ນໄຫມ spider ທີ່ມີຊື່ວ່າ MiSp ເຂົ້າໄປໃນ genome ຂອງແມ່ທ້ອງໄຫມໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການດັດແກ້ພັນທຸກໍາຂອງ CRISPR. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ແມ່ໄໝລູກປະສົມສາມາດຜະລິດເສັ້ນໃຍທີ່ແຂງແຮງກວ່າເສັ້ນໄໝແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ແຂງກວ່າເສັ້ນໃຍເສັ້ນໃຍປະມານ XNUMX ເທົ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ຜ້າໄຫມປະສົມບໍ່ແຂງແຮງເທົ່າກັບຜ້າໄຫມ spider ບາງ, ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ໃນອະນາຄົດ, ຜ້າໄໝນີ້ອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອພັດທະນາວັດສະດຸທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ແຂງແຮງເພື່ອນຳໃຊ້ໃນອາວະກາດ, ເຊັ່ນ: ຍົນ ແລະ ຍານອາວະກາດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຖືສັນຍາໃນຂົງເຂດການແພດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຜ່າຕັດແລະຜ້າພັນບາດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມັນອາດຈະບໍ່ມີສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທາງການຄ້າໃນເຄື່ອງນຸ່ງປ້ອງກັນລູກປືນຫຼືຄົນອັບເດດ: ໃນເວລາໄວໆນີ້, ການພັດທະນາຂອງຜ້າໄຫມທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ Kevlar ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບວັດສະດຸປ້ອງກັນທີ່ກ້າວຫນ້າ. ການຄົ້ນຄວ້າເປີດໂລກຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສ້າງຜ້າທີ່ປະສົມປະສານແບບ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ແລະການປົກປ້ອງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ໃຜຮູ້, ບາງທີມື້ຫນຶ່ງ, ຕົວລະຄອນເຊັ່ນ John Wick ສາມາດເຂົ້າຫາຊຸດທີ່ເຮັດຈາກຜ້າໄຫມທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- "ການຢູ່ລອດໃນໂລກທີ່ຕາຍແລ້ວຂອງ John Wick (streaming now on Peacock)".
– “ເທບ, ທິບ! Spider Silk Traps ເຊນມະເຮັງຢູ່ໃນເວັບຂອງມັນ”.
- ການສຶກສາການຄົ້ນຄວ້າຈັດພີມມາໃນວາລະສານ Matter.