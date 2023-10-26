ນັກດາລາສາດເປີດເຜີຍ Siena Galaxy Atlas ພື້ນຖານສໍາລັບການເບິ່ງສາທາລະນະ

ນັກດາລາສາດໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນສໍາຄັນໂດຍການເປີດເຜີຍ Siena Galaxy Atlas (SGA), ລາຍການທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ປະກອບດ້ວຍເກືອບ 400,000 galaxies ແລະຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງພວກມັນ. ບໍ່ຄືກັບການລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມາ, SGA ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບທັງນັກຄົ້ນຄວ້າແລະປະຊາຊົນທົ່ວໄປ. ໂດຍການສຸມໃສ່ກາແລັກຊີທີ່ສົດໃສແລະຂະຫນາດໃຫຍ່, SGA ສະຫນອງຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ແລະຮູບພາບອ້າງອີງ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາດາລາສາດໃນອະນາຄົດ.
Siena Galaxy Atlas ບໍ່ພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດກວດເບິ່ງໂຄງສ້າງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຈັກກະວານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການຄົ້ນຫາດ້ານທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ການແຜ່ກະຈາຍຂອງວັດຖຸຊ້ໍາແລະການສ້າງຕັ້ງແລະການປະກອບຂອງ galaxies ຂະຫນາດໃຫຍ່. Atlas ລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກສາມການສໍາຫຼວດທີ່ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງປີ 2014 ແລະ 2017, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ DESI Legacy Surveys. ການສໍາຫຼວດເຫຼົ່ານີ້ຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບ Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງພະລັງງານຊ້ໍາຕໍ່ການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ. ໂຄງການ DESI ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງແຜນທີ່ກວ້າງຂອງ cosmos ກວມເອົາ 11 ຕື້ປີແສງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ.
ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 20,000 ຕາລາງແມັດ, ເທົ່າກັບປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, Siena Galaxy Atlas ແມ່ນຫນຶ່ງໃນການສໍາຫຼວດ galaxy ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງມັນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງນັກດາລາສາດກ່ຽວກັບປະກົດການຕ່າງໆ, ລວມທັງຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການສ້າງດາວລະຫວ່າງກາແລັກຊີແລະຂະບວນການທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຮູບຮ່າງທີ່ຫລາກຫລາຍທີ່ສັງເກດເຫັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, SGA ຈະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງການແຜ່ກະຈາຍຂອງ galaxies ແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງສິ່ງຊ້ໍາໃນທົ່ວຈັກກະວານ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເມື່ອຄື້ນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງຖືກກວດພົບ, atlas ນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການຊີ້ບອກແຫຼ່ງຂອງພວກເຂົາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
FAQ:
ຖາມ: ມີກາແລັກຊີຈໍານວນເທົ່າໃດໃນລາຍການ Siena Galaxy Atlas?
Siena Galaxy Atlas ປະກອບດ້ວຍເກືອບ 400,000 galaxies.
Q: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ Siena Galaxy Atlas ຈາກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຫຍັງ?
SGA ໂດດເດັ່ນເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຮັບປະກັນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຂະຫນາດ, ແລະຮູບຮ່າງຂອງ galaxies. ມັນຍັງສະຫນອງການວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ galaxies, ແຕກຕ່າງຈາກການລວບລວມທີ່ຜ່ານມາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/