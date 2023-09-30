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ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດທາງວິທະຍຸຈາກ Epsilon Eridani

ByRobert Andrew

Sep 30, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດທາງວິທະຍຸຈາກ Epsilon Eridani

ດາວດວງໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍກັບດວງຕາເວັນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ, epsilon Eridani (eps Eri), ໄດ້ເປັນຈຸດສຸມໃສ່ການສັງເກດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເນື່ອງຈາກຄວາມໃກ້, ການເຄື່ອນໄຫວ, ແລະຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍນໍາໃຊ້ພາກສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ spectrum ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໄດ້ເປີດເຜີຍປະກົດການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ eps Eri, ເຊັ່ນ: ວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ, ແຜ່ນ debris, flares, ແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ໃນການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ການສັງເກດທາງວິທະຍຸເພື່ອສືບສວນດາວເຄາະຕື່ມອີກ.

ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ໃຊ້ Karl Jansky Very Large Array (VLA), ການເກັບກໍາວິທະຍຸທີ່ມີຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ສູງ, ເພື່ອສັງເກດ eps Eri ທີ່ຄວາມຖີ່ຂອງ 10 GHz ແລະ 33 GHz. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບການປ່ອຍອາຍພິດລະເບີດຢູ່ໃນຄວາມຍາວຂອງຄື້ນວິທະຍຸ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນກິດຈະກໍາຂອງດາວ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ eps Eri ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ເພີ່ມຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການລະເບີດຍາວ 20 ນາທີ.

ເພື່ອກໍານົດກົນໄກການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບສັນຍານ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ພິຈາລະນາປັດໃຈເຊັ່ນ: polarization, ອຸນຫະພູມຄວາມສະຫວ່າງ, ແລະດັດຊະນີ spectral. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການປ່ອຍອາຍພິດບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ polarization ທີ່ສໍາຄັນ, ແນະນໍາການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ. ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ຄິດ​ໄລ່​ແມ່ນ​ສູງ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ພິດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ດັດຊະນີ spectral ບໍ່ສາມາດຖືກກໍານົດເນື່ອງຈາກສັນຍານທີ່ອ່ອນແອ.

ອີງຕາມການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ແຄບລົງກົນໄກການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບ gyrosynchrotron ຫຼືລັງສີ synchrotron ຈາກເອເລັກໂຕຣນິກເລັ່ງລັດສະນະແມ່ເຫຼັກ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເຫນີວ່າຄວາມຕົກໃຈໃນ eps Eri ຂອງ stellar ລົມ, ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ flares ເທິງດວງອາທິດ, ສາມາດຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການປ່ອຍອາຍພິດ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ພັດທະນາແບບຈໍາລອງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດກົງກັບເສັ້ນໂຄ້ງແສງສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງການລະເບີດ, ສະຫນັບສະຫນູນສົມມຸດຕິຖານຂອງການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຮ້ອນຈາກການຊ໊ອກ.

ເຖິງແມ່ນວ່າກົນໄກການປ່ອຍອາຍພິດທີ່ແນ່ນອນບໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້, ການສຶກສານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການສັງເກດການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ eps Eri ແລະດາວທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດໃນກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ເຊັ່ນ VLA ຮຸ່ນຕໍ່ໄປ, ຈະສະຫນອງລັກສະນະທີ່ດີກວ່າຂອງການປ່ອຍອາຍພິດຈາກດາວເຫຼົ່ານີ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນຂອງການປ່ອຍອາຍພິດທາງວິທະຍຸຂອງ eps Eri ຈະປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະກົດການທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນດວງດາວຄ້າຍຄືດວງອາທິດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Rodriguez, LF, et al. (2021). ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ອຍອາຍພິດວິທະຍຸຈາກ epsilon Eridani. ດາລາສາດ ແລະ ຟີຊິກດາລາສາດ, ສົ່ງ.

By Robert Andrew

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