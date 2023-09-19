ການປ່ຽນແປງໃນແຜ່ນ Tectonic ມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວະນາໆພັນໃນໂລກ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ພົບເຫັນຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໂລກກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດທະເລ. ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂະບວນການປ່ຽນແປງ lithosphere, ເຊິ່ງປະກອບມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນ tectonic, ຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບມະຫາສະຫມຸດ, ດັ່ງນັ້ນຜົນກະທົບຕໍ່ການມີສະພາບແວດລ້ອມທະເລຕື້ນບ່ອນທີ່ຊີວິດຈະເລີນເຕີບໂຕ.
ແຜ່ນ Tectonic ແມ່ນພາກສ່ວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຊັ້ນເທິງຂອງໂລກແລະເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ກວມເອົາໂລກທັງຫມົດ. ພວກມັນຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເກີດພູເຂົາໄຟຂອງໂລກ, ການສ້າງຕັ້ງພູເຂົາ, ແລະການສ້າງຮ່ອງຮອຍຂອງມະຫາສະຫມຸດ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ນໍາໂດຍນັກທໍລະນີສາດ Slah Boulila ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Sorbonne, ຄົ້ນຫາຄໍາຖາມວ່າເປັນຫຍັງມີວົງຈອນໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ວິເຄາະຊຸດຂໍ້ມູນທໍລະນີສາດແລະທະເລ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ມູນຊີວະນາໆພັນໃນທະເລ, ເພື່ອສືບສວນການສອດຄ່ອງຂອງຮອບວຽນໃນຊີວະນາໆພັນທາງທະເລກັບຂະບວນການແຜ່ນ tectonic. ໂດຍການປຽບທຽບຫຼາຍກວ່າ 18,000 ຕົວຢ່າງຫີນໃນທະເລ ແລະເກືອບ 32,000 ຊະນິດຈາກຖານຂໍ້ມູນ Paleobiology, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບຮອບວຽນ 36 ລ້ານປີໃນຊີວະນາໆພັນທາງທະເລທີ່ພົວພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງການຜະລິດ ແລະ ການຍ່ອຍຂອງພື້ນທະເລ.
ເມື່ອແຜ່ນ tectonic ເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກກັນ, ເປືອກມະຫາສະຫມຸດບາງໆກໍ່ເປັນຮູບປັ້ນ, ແລະເມື່ອແຜ່ນຫນຶ່ງຖືກຍູ້ພາຍໃຕ້ຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າການຍ່ອຍ, ລະດັບນ້ໍາທະເລຫຼຸດລົງ. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບນ້ໍາທະເລເຮັດໃຫ້ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຊະນິດພັນທະເລມີການປ່ຽນແປງ, ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຂອງຊີວະນາໆພັນ. ລະດັບນໍ້າທະເລສູງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ດິນແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ພື້ນທີ່ທະເລຕື້ນເລິກລົງ, ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍພັນຂອງສັດໃນທະເລ. ກົງກັນຂ້າມ, ລະດັບນ້ຳທະເລຕ່ຳໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຊີວິດໃນທະເລ.
ໃນຂະນະທີ່ແນວຄວາມຄິດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງແຜ່ນ tectonic ແລະຊີວະນາໆພັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະຫນອງການກວດສອບເພີ່ມເຕີມໂດຍການໃຊ້ຊຸດຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່. ຜົນການຄົ້ນພົບສະຫນັບສະຫນູນສົມມຸດຕິຖານວ່າການປ່ຽນແປງໃນສະພາບແວດລ້ອມຕິດພັນກັບການວິວັດການແລະການສູນພັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບຢ່າງແນ່ນອນວ່າເປັນຫຍັງວົງຈອນເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂື້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄໍາຖາມທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີການໂຕ້ວາທີໃນບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລັກສະນະຮອບວຽນຂອງແຜ່ນ tectonics, ໂດຍບາງຄົນໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າມັນບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີແທນທີ່ຈະເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຫຼັກຖານທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ, ການວິວັດທະນາການແລະການສູນພັນ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງແຜ່ນ tectonic ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນໂດຍອິດທິພົນຂອງລະດັບມະຫາສະຫມຸດແລະການມີທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດທະເລ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດຂອງໂລກຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພັນແລະການສູນພັນ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: Beurteaux, D. (2023), Shifts in tectonic plates change biodiversity, Eos, 104.