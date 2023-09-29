The Shell Galaxy NGC 3923: ຜັກບົ່ວ Galactic ຖືກເປີດເຜີຍ

ກ້ອງຖ່າຍຮູບພະລັງງານຊ້ໍາຂອງ Cerro Tololo Inter-American Observatory (DECam) ໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງກາລັກຊີແກະ NGC 3923. ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 70 ລ້ານປີແສງ, NGC 3923 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍວົງແຫວນຊັ້ນພາຍໃນ haloes galactic ຂອງມັນ. ການຈັດປະເພດຂອງ galaxy ຫອຍ. ກາແລັກຊີ Shell ປະກອບເປັນປະມານ 10% ຂອງກາແລັກຊີຮູບສ້ວຍທັງໝົດ, ສ່ວນອີກ XNUMX ປະເພດຕົ້ນຕໍແມ່ນກາແລັກຊີກ້ຽວວຽນ ແລະ ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ.
ໂຄງສ້າງຂອງ NGC 3923 ເຊື່ອກັນວ່າໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍຜ່ານການລວມຕົວຂອງກາລັກຊີ, ເຊິ່ງກາລັກຊີຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້ດູດເອົາແລະປອກເປືອກດາວອອກຈາກ galaxy ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ດາວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ລວມເຂົ້າກັບ halo ຂອງ galaxy ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສ້າງຕັ້ງຂອງຫອຍທີ່ມີຈຸດສູນກາງ. ເຖິງແມ່ນວ່າຮູບພາບຂອງ DECam ສະແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕ່ແກະບໍ່ຫຼາຍປານໃດ, ມັນຄາດຄະເນວ່າ NGC 3923 ອາດຈະມີຫຼາຍກວ່າຊາວຫອຍ, ແລະອາດຈະເຖິງ 42, ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາ.
NGC 3923 ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າກາແລັກຊີທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາປະມານ 50%, ເປືອກຫອຍຂອງມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນບັນດາກາແລັກຊີຫອຍທັງໝົດ. ນອກເໜືອໄປຈາກເປືອກຫອຍ, ຮູບພາບຍັງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເລນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ອ້ອມຮອບກຸ່ມກາແລັກຊີ PLCK G287.0+32.9. ເລນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງແມ່ນວັດຖຸຢູ່ໃນອາວະກາດທີ່ມີສະຫນາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ໂຄ້ງແສງສະຫວ່າງຜ່ານພວກມັນ, ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດຂະຫຍາຍແລະສຶກສາວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກໄດ້.
ເລນຄວາມໂນ້ມຖ່ວງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສຶກສາແສງວັດຖຸບູຮານໃນຈັກກະວານ. ໂດຍການໂຄ້ງແສງສະຫວ່າງໃນ arcs ຫຼືແມ້ກະທັ້ງກອບເປັນ Einstein Rings, ທັດສະນະ gravitational ໃຫ້ນັກດາລາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງ cosmos. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການຄົ້ນພົບດາວທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ຄາດຄະເນວ່າມີອາຍຸປະມານ 12.9 ຕື້ປີ, ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການສັງເກດການຂອງທັດສະນະຂອງ gravitational.
ຮູບພາບຂະໜາດເຕັມຂອງ NGC 3923 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມສັບສົນຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ, ດ້ວຍແສງໄຟທີ່ນັບບໍ່ຖ້ວນທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສາກ. ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການເຕືອນກ່ຽວກັບຂະຫນາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງແລະຄວາມສວຍງາມຂອງ cosmos, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າແກ່ນັກວິທະຍາສາດເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານຕື່ມອີກ.
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