ການປະຕິວັດສິ່ງທໍ: ເສັ້ນໄຍທີ່ຕັ້ງໂປຣແກຣມໄດ້ໃຫ້ການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງແບບໄດນາມິກ

ຈິນຕະນາການເສື້ອກັນໜາວທີ່ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງ, ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຂອງມັນແບບເຄື່ອນໄຫວເພື່ອໃຫ້ມີ insulation ທີ່ດີທີ່ສຸດເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ. ແນວຄວາມຄິດໃນອະນາຄົດອັນນີ້ອາດຈະກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງໃນໄວໆນີ້, ຍ້ອນການພັດທະນາແບບກ້າວກະໂດດໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ MIT. FibeRobo, ເສັ້ນໄຍທີ່ສາມາດດໍາເນີນໂຄງການໄດ້, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາສິ່ງທໍໂດຍການເຮັດໃຫ້ຜ້າປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບເສັ້ນໃຍທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ມີຫນ້າທີ່ຈໍາກັດແລະຍາກທີ່ຈະລວມເຂົ້າໃນສິ່ງທໍ, FibeRobo ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ຫລາກຫລາຍແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເສັ້ນໄຍເຮັດສັນຍາເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະປ່ຽນຕົວມັນເອງເມື່ອອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ, ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີເຊັນເຊີຝັງຕົວ ຫຼືຮາດແວ. ວັດສະດຸນະວັດຕະກໍານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານ seamlessly ເຂົ້າໄປໃນຂະບວນການຜະລິດແຜ່ນແພ, ເຊັ່ນ: ການຖັກແສ່ວ, ຖັກ, ແລະຖັກແສ່ວ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງການນໍາໃຊ້.
ຫນຶ່ງໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດແມ່ນການສ້າງເສື້ອຜ້າບີບອັດແບບໂປຼແກຼມທີ່ຊ່ວຍໃນການຟື້ນຟູຫລັງການຜ່າຕັດ. ໂດຍການສົມທົບ FibeRobo ກັບ thread conductive, ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອົງປະກອບຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ກະແສໄຟຟ້າຜ່ານມັນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດສະຫນອງການບີບອັດ, ແຕ່ຍັງປັບຮູບຮ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ, ເຊັ່ນຂໍ້ມູນຈາກເຊັນເຊີອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ.
“ການຄົ້ນຄ້ວານີ້ເປີດເສັ້ນຊາຍແດນໃຫມ່ໃນອຸດສາຫະກໍາແຜ່ນແພ. ແຜ່ນແພແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນຊີວິດຂອງເຮົາສະເໝີ, ແຕ່ມັນພັດບໍ່ຕອບສະໜອງ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງ. FibeRobo ເອົາການປັບຕົວແລະການຕອບສະຫນອງຕໍ່ຜ້າທີ່ຈໍາເປັນຫຼາຍ,” Jack Forman ຜູ້ຂຽນນໍາ.
ການພັດທະນາຂອງ FibeRobo ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ elastomers ໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວ (LCE), ວັດສະດຸທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກໃນເວລາທີ່ຄວາມຮ້ອນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເຄາະເສັ້ນໃຍ LCE ທີ່ກະຕຸ້ນຢ່າງງຽບໆແລະການປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ. ໂດຍການຄວບຄຸມອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸ LCE ຢ່າງລະມັດລະວັງ, ພວກເຂົາສາມາດສ້າງເສັ້ນໃຍທີ່ກະຕຸ້ນໃນອຸນຫະພູມທີ່ປອດໄພສໍາລັບຜິວຫນັງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບຜ້າທີ່ນຸ່ງໄດ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າຂະບວນການຜະລິດສໍາລັບເສັ້ນໄຍ LCE ສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ MIT ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງຈັກທີ່ເອົາຊະນະອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້. ເຄື່ອງຈັກນີ້, ສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ 3D-printed ແລະ laser-cut parts, ອະນຸຍາດໃຫ້ fabrication ປະສິດທິພາບແລະຊັດເຈນຂອງເສັ້ນໄຍ FibeRobo.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ຖືທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການຫັນປ່ຽນອຸດສາຫະກໍາແຜ່ນແພໂດຍການເຮັດໃຫ້ການສ້າງຜ້າທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ແລະຕອບສະຫນອງ. ຈາກເຄື່ອງນຸ່ງອັດສະລິຍະໄປສູ່ເຄື່ອງຕັດຫຍິບທາງການແພດທີ່ກ້າວຫນ້າ, FibeRobo ສາມາດປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາພົວພັນກັບແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິ່ງທໍ.
FAQ
Q: FibeRobo ແມ່ນຫຍັງ?
A: FibeRobo ເປັນເສັ້ນໄຍທີ່ສາມາດດໍາເນີນໂຄງການໄດ້, ພັດທະນາໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າ MIT ທີ່ສາມາດປ່ຽນຮູບຮ່າງໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.
Q: FibeRobo ແຕກຕ່າງຈາກເສັ້ນໃຍທີ່ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງອື່ນແນວໃດ?
A: FibeRobo ສະຫນອງການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ສາມາດໄດ້ຮັບການປະສົມປະສານ seamlessly ເຂົ້າໄປໃນແຜ່ນແພ, ແລະບໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຊັນເຊີຝັງຫຼືຮາດແວ.
Q: ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງຂອງ FibeRobo ແມ່ນຫຍັງ?
A: FibeRobo ສາມາດໃຊ້ເພື່ອສ້າງເຄື່ອງຕັດຫຍິບທີ່ບີບອັດແບບໂປຼແກຼມ, ເຄື່ອງນຸ່ງສະຫມາດ, ແລະຜ້າອື່ນໆທີ່ສາມາດປັບຕົວກັບຄວາມຕ້ອງການແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ.
Q: FibeRobo fabricated ແນວໃດ?
A: ຂະບວນການຜະລິດປະກອບດ້ວຍການສັງເຄາະຂອງເສັ້ນໃຍ crystal elastomer (LCE) ຂອງແຫຼວ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນແຜ່ນແພໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການຜະລິດມາດຕະຖານ.
Q: FibeRobo ເຫມາະສົມກັບຜ້າທີ່ນຸ່ງເສື້ອໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, FibeRobo ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກະຕຸ້ນໃນອຸນຫະພູມທີ່ປອດໄພຕໍ່ຜິວຫນັງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນຜ້າທີ່ນຸ່ງໄດ້.