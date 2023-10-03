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ພົບກັບ Shaigh Sisk: ການປະສົມປະສານວິທະຍາສາດແລະສິລະປະໃນການສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດຂອງ Goddard

ByVicky Stavropoulou

Oct 3, 2023
ພົບກັບ Shaigh Sisk: ການປະສົມປະສານວິທະຍາສາດແລະສິລະປະໃນການສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດຂອງ Goddard

Shaigh Sisk ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການໃນພະແນກການສໍາຫຼວດແລະການສື່ສານອາວະກາດຂອງ Goddard. ນອກເຫນືອຈາກບົດບາດຂອງນາງຢູ່ Goddard, ນາງມີຄວາມມັກໃນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແລະປະສົມປະສານວິທະຍາສາດແລະສິລະປະເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຂອງນາງ.

ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ, Shaigh ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການບໍລິຫານກັບການຄຸ້ມຄອງພະແນກແລະນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບວຽກງານແລະໂຄງການຕ່າງໆ. ນາງຍັງຊ່ວຍໃນການເດີນທາງຂອງລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການແລະການຊື້ໂດຍໃຊ້ບັດເຄຣດິດຂອງລັດຖະບານ. ບົດບາດຂອງນາງແມ່ນຈໍາເປັນໃນການຮັກສາສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ດີຂື້ນພາຍໃນພະແນກແລະສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດຂອງ Goddard.

Shaigh ມີລະດັບປະລິນຍາຕີດ້ານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Maryland University College. ໃນເບື້ອງຕົ້ນນາງປາຖະຫນາທີ່ຈະເຮັດວຽກໃຫ້ມູນນິທິ Chesapeake Bay ແຕ່ໄດ້ຖືກດຶງດູດໃຫ້ Goddard ໂດຍໂອກາດທີ່ມັນສະເຫນີ. ນາງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ Goddard ໃນປີ 2019 ແລະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນຕໍາແຫນ່ງປະຈຸບັນຂອງນາງນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.

ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ສຸດຂອງການເຮັດວຽກຂອງນາງຢູ່ Goddard ແມ່ນການນໍາທາງນະໂຍບາຍແລະຂັ້ນຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເດີນທາງຂອງລັດຖະບານແລະການຊື້ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ COVID-19. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນາງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກຸ່ມຄົນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຢູ່ Goddard.

Shaigh ໄດ້ພົບເຫັນຄໍາແນະນໍາແລະການດົນໃຈຈາກຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຂອງນາງ, ລວມທັງ Stephanie Getty, ຜູ້ອໍານວຍການພະແນກຂອງນາງ, ແລະ Juri Schauermann, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ອໍານວຍການ. ບຸກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນັບສະຫນູນ Shaigh ໃນການເຕີບໂຕທາງດ້ານວິຊາຊີບຂອງນາງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມສົມດຸນຂອງຊີວິດການເຮັດວຽກເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ເຮັດວຽກ.

ກຸ່ມຫ້ອງການແຖວໜ້າທີ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮັດແໜ້ນຢູ່ Goddard ແມ່ນສິ່ງທີ່ Shaigh ຊື່ນຊົມທີ່ສຸດໃນການເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ນາງອະທິບາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນຄອບຄົວທີ່ເຮັດວຽກຂອງນາງ, ແລະຄວາມສາມັກຄີຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການດໍາເນີນການພະແນກປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນ.

ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ, Shaigh ຫວັງວ່າຈະພັດທະນາທັກສະຂອງນາງໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການແລະໄດ້ຮັບປະສົບການໃນໂຄງການຊັ້ນນໍາແລະວຽກງານທີ່ນາງມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ. ນາງໃຫ້ຄຸນຄ່າການເປີດເຜີຍຕໍ່ເສັ້ນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຕໍາແໜ່ງປະຈຸບັນຂອງນາງໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ແລະຫວັງວ່າຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຂອງນາງຢູ່ Goddard.

ຢູ່ນອກຊີວິດອາຊີບຂອງນາງ, Shaigh ພົບຄວາມສຸກໃນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາແລະໃຊ້ເວລາຫວ່າງຂອງນາງຢູ່ສະຕູດິໂອເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາທ້ອງຖິ່ນ. ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ນາງປະສົມປະສານຄວາມຄິດສ້າງສັນແລະວິທະຍາສາດ, ຊື່ນຊົມປະຕິກິລິຍາເຄມີແລະສີສັນທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກເຊັ່ນການຍິງ Raku.

ຄວາມຮັກຂອງ Shaigh ສໍາລັບນ້ໍາແລະສັດນ້ໍາສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ການເດີນທາງຂອງນາງ, ມີຄວາມປະທັບໃຈໂດຍສະເພາະສໍາລັບລະບົບນິເວດທີ່ມີຢູ່ໃນນ້ໍາແລະອ້ອມຂ້າງ. ຈຸດຫມາຍປາຍທາງຝັນຂອງນາງແມ່ນຫມູ່ເກາະ Galapagos, ບ່ອນທີ່ນາງສາມາດພົວພັນກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວິດນ້ໍາ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ບົດບາດຂອງ Shaigh Sisk ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການຢູ່ Goddard ແມ່ນສໍາຄັນໃນການສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດຂອງພະແນກໂຄງການຂຸດຄົ້ນແລະການສື່ສານອະວະກາດ. ຄວາມມັກຂອງນາງໃນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ແລະຄວາມສາມາດໃນການຜະສົມຜະສານວິທະຍາສາດ ແລະສິລະປະເພີ່ມມິຕິທີ່ເປັນເອກະລັກໃຫ້ກັບຊີວິດ ແລະການເຮັດວຽກຂອງນາງ. ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ສະຫນັບສະຫນູນແລະສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອະນາຄົດຂອງ Shaigh ຢູ່ Goddard ເບິ່ງຄືວ່າມີແນວໂນ້ມ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Elizabeth M. Jarrell, “ການສົນທະນາກັບ Goddard,” ສູນການບິນ Goddard Space ຂອງອົງການ NASA. (ບໍ່ມີ URL)

By Vicky Stavropoulou

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