ການສຶກສາໃຫມ່ຄົ້ນພົບວ່າຮົ່ມສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນການຟອກຂອງປະກາລັງ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Southern Cross ຂອງອົດສະຕຣາລີໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງໃນການປ້ອງກັນການຟອກຂອງປະກາລັງ: ຮົ່ມ. ການຟອກຂອງປະກາລັງ, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນພະຍາດລະບາດໃນທົ່ວໂລກເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມນ້ໍາເພີ່ມຂຶ້ນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ປະກາລັງ, ລວມທັງ Great Barrier Reef ທີ່ມີຊື່ສຽງ.

ອີງຕາມການ Peter Butcherine, ຜູ້ນໍາຂອງການສຶກສາ, Great Barrier Reef ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃກ້ເຂົ້າມາຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດແລະໄດ້ປະສົບກັບສີ່ເຫດການ bleaching ມະຫາຊົນນັບຕັ້ງແຕ່ 2016. ລະດູຮ້ອນທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ 2023-24 ມີຄວາມສ່ຽງສູງເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂ El Niño ແລະສູງກວ່າ. ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ນ​້​ໍ​າ​. ນີ້, ບວກກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ນ: ຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນທະເລແລະພະຍຸທະເລເລື້ອຍໆ, ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຫີນຫີນ.

ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດມີຄວາມສໍາຄັນ, ພວກມັນບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປົກປ້ອງ Great Barrier Reef. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນໂຄງການຍ່ອຍຂອງ Cooling and Shading of the Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) ໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການສືບສວນປະສິດທິພາບຂອງການຮົ່ມຂອງແນວປະກາລັງເພື່ອຕ້ານການຟອກສີ.

ການສຶກສາໄດ້ໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບໃນທາງບວກ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການຮົ່ມບາງສ່ວນສໍາລັບສ່ວນຫນຶ່ງຂອງມື້ກໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຟອກສີໄດ້. ການຫຼຸດຜ່ອນແສງແດດລົງ 30% ໃນເວລາທ່ຽງຄືນຂອງແສງຕາເວັນເປັນເວລາ XNUMX ຊົ່ວໂມງ ພົບວ່າການເກີດການຟອກຂາວຊ້າລົງໃນປະກາລັງຕື້ນ, ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກຄວາມຮ້ອນ.

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການແຊກແຊງຕ່າງໆຂອງມະນຸດເພື່ອຊ່ວຍລະບົບນິເວດຂອງປະກາລັງ. ການປົກຫຸ້ມຂອງທຽມ, ເຊັ່ນຜ້າຮົ່ມ, ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ມີທ່າແຮງ, ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບທາງອ້ອມຂອງພວກເຂົາ. ທາງເລືອກທີ່ດີອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນການນໍາໃຊ້ລະບົບຫມອກປອມ, ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້ຮົ່ມໂດຍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງປາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃນພາກສະຫນາມ.

ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວິທີການປະດິດສ້າງເພື່ອປົກປັກຮັກສາປະກາລັງແລະຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນສໍາລັບການປະຕິບັດເພື່ອປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້.

ນິຍາມ:

– ການຟອກຂອງປະກາລັງ: ຂະບວນການທີ່ປະກາລັງຂັບໄລ່ algae symbiotic ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອຂອງມັນ, ເຊິ່ງເກີດຈາກຄວາມກົດດັນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມນ້ໍາສູງ.

– Great Barrier Reef: ເປັນລະບົບແນວປະກາລັງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລຂອງ Queensland, ອົດສະຕາລີ.

– ການຮົ່ມ: ການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂອງແສງແດດທີ່ເຂົ້າຫາປະກາລັງໂດຍການໃຫ້ຜ້າປົກຫຼືໃຊ້ວິທີການປອມ.

– El Niño: ຮູບແບບສະພາບອາກາດທີ່ມີລັກສະນະໂດຍຄວາມຮ້ອນຂອງມະຫາສະຫມຸດປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຮູບແບບສະພາບອາກາດໃນທົ່ວໂລກ.

– ຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນທະເລ: ໄລຍະເວລາຂອງອຸນຫະພູມນ້ໍາອຸ່ນຜິດປົກກະຕິໃນມະຫາສະຫມຸດ.

– ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ: ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ຂອງ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ແລະ​ຮູບ​ແບບ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ກິດ​ຈະ​ກໍາ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ປ່ອຍ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ເຮືອນ​ແກ້ວ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ການສຶກສາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Frontiers in Marine Science, ດໍາເນີນການໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Southern Cross ຂອງອົດສະຕາລີ

- ຄໍາເວົ້າຈາກ Peter Butcherine, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Southern Cross ຂອງອົດສະຕາລີ, ຈັດພີມມາໃນການສໍາພາດກັບ Newsweek.