ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງດາວເຄາະສຳເລັດຜົນ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງຂອງຂີ້ຝຸ່ນ ແລະຫີນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Bennu ສຳເລັດແລ້ວ. ຫລັງຈາກການເດີນທາງເປັນເວລາເຈັດປີ, ແຄບຊູນສີດຳຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ບັນຈຸຕົວຢ່າງໄດ້ແຕະລົງຢູ່ໃນທະເລຊາຍລັດຢູທາ. ຕົວຢ່າງນີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ຈາກຮູບດາວ.
ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດແມ່ນເພື່ອສຶກສາ Bennu ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງລະບົບສຸລິຍະແລະຊີວິດຂອງມັນເອງ. ດາວເຄາະນ້ອຍແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງດາວເຄາະທີ່ລົ້ມເຫລວແລະການປະທະກັນທີ່ທໍາລາຍລະບົບສຸລິຍະຕົ້ນ. ໂດຍການສຶກສາອົງປະກອບຂອງພວກມັນ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການດາວເຄາະສ້າງຕັ້ງຂື້ນແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍນ້ໍາ, ແຮ່ທາດ, ແລະຄາບອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຊີວິດ.
ໃນຂະນະທີ່ກ້ອງສ່ອງທາງໄກສາມາດໃຫ້ຄວາມຄິດທີ່ຫຍາບຄາຍກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງຮູບດາວ, ການວິເຄາະທາງເຄມີໃນຄວາມເລິກຕ້ອງການຕົວຢ່າງຕົວຈິງ. ຕົວຢ່າງຂອງດາວເຄາະສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ meteorites ທີ່ໄດ້ crashed ເຂົ້າໄປໃນໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, meteorites ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງທຸກປະເພດຂອງຮູບດາວ. ດາວເຄາະນ້ອຍບາງໜ່ວຍມີຊີວິດລອດໄດ້ດີກວ່າການສືບເຊື້ອສາຍຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກຫຼາຍກວ່າບ່ອນອື່ນໆ, ແລະຍັງມີອຸຕຸນິຍົມທີ່ບໍ່ກົງກັບຮູບດາວຊະນິດໃດທີ່ຮູ້ຈັກ.
ເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍນີ້, ນັກວິທະຍາສາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ອຸທິດຕົນ, ເຊັ່ນເຄືອຂ່າຍ Fireball Desert ຂອງອົດສະຕາລີ, ເພື່ອສັງເກດເບິ່ງຮູບດາວທີ່ເຂົ້າມາ, ຟື້ນຕົວຕົວຢ່າງຂອງອຸຕຸນິຍົມ, ແລະຕິດຕາມເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາກັບຄືນຜ່ານອາວະກາດ. ຂະບວນການນີ້ຊ່ວຍກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ meteorites ແລະສະຫນອງຕົວຢ່າງທີ່ບໍ່ມີການປົນເປື້ອນສໍາລັບການວິເຄາະຕື່ມອີກໃນຫ້ອງທົດລອງ.
ຕົວຢ່າງພາລະກິດກັບຄືນ, ເຊັ່ນ OSIRIS-REx, ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການວິເຄາະການແຕ່ງຫນ້າຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ extraterrestrial. ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເດີນທາງຫຼາຍລ້ານກິໂລແມັດ, ຄວາມໄວທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າຫມາຍ, ຊອກຫາສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ປອດໄພ, ເກັບຕົວຢ່າງ, ແລະກັບຄືນສູ່ໂລກ. ຂະບວນການນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຕ້ອງເປັນເອກະລາດເນື່ອງຈາກການສື່ສານກັບໂລກຊັກຊ້າ.
OSIRIS-REx ແມ່ນພາລະກິດທີ 2 ເພື່ອສົ່ງຄືນວັດຖຸສິ່ງຂອງນອກໂລກມາສູ່ໂລກ. ພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນ Stardust ຂອງອົງການ NASA, ຍານອະວະກາດຍີ່ປຸ່ນ Hayabusa, ແລະ Hayabusa250, ໄດ້ນໍາເອົາຕົວຢ່າງຄືນມາຈາກ comets ແລະຮູບດາວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, OSIRIS-REx ຄາດວ່າຈະໄດ້ສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຄາດວ່າປະມານ XNUMX ກຣາມ.
ນອກເຫນືອຈາກການສຶກສາອົງປະກອບຂອງຮູບດາວ, ການເຂົ້າໃຫມ່ຂອງຕົວຢ່າງແຄບຊູນຍັງສະຫນອງຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ເມື່ອວັດຖຸອະວະກາດເຂົ້າໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ພວກມັນຈະສ້າງລູກປືນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການສັ່ນສະເທືອນ. ການສຶກສາຂອງປະກົດການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໃຈຟີຊິກຂອງການ re-entry ແລະເປັນຫຍັງ meteorites ບາງຢູ່ລອດໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນບໍ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ກັບຄືນຕົວຢ່າງຮູບດາວ (NASA)
- OSIRIS-REx: ອະດີດ, ປັດຈຸບັນ, ແລະອະນາຄົດ (NASA)
- ວັນທີ່ໄດໂນເສົາຕາຍ (New Yorker)
- ທະເລຊາຍ Fireball Network (ວິທະຍາໄລ Curtin)
- ອຸຕຸນິຍົມອົດສະຕຣາລີ (ພິພິທະພັນອົດສະຕາລີຕາເວັນຕົກ)