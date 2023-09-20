ການປະມານໃບຫນ້າເປີດເຜີຍຮູບລັກສະນະຂອງຜູ້ຊາຍຍຸກກາງທີ່ມີຮູບແບບທີ່ຫາຍາກຂອງ Dwarfism

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດສ້າງການປະມານໃບຫນ້າຂອງຜູ້ຊາຍ medieval ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນໂປແລນລະຫວ່າງສະຕະວັດທີ 11 ແລະ 3th. ບຸກຄົນນີ້, ຮູ້ຈັກໃນນາມ Ł66/90/3, ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກສອງຮູບແບບຂອງ dwarfism, ສະພາບທີ່ຫາຍາກດັ່ງນັ້ນບໍ່ເຄີຍມີຕົວຢ່າງທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ skeleton ອາຍຸຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການສະແກນ XNUMX ມິຕິຂອງກະໂຫຼກຫົວຂອງຜູ້ຊາຍເພື່ອສ້າງລັກສະນະໃບຫນ້າຂອງລາວຄືນໃຫມ່.
ການວິເຄາະຂອງຊາກໂຄງກະດູກໄດ້ເປີດເຜີຍກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າຜູ້ຊາຍມີລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສອດຄ່ອງກັບ achondroplasia ແລະ Léri-Weill dyschondrosteosis, ເຊິ່ງເປັນທັງສອງຮູບແບບຂອງ dwarfism. ການສະແກນ 3 ມິຕິໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວມີກະດູກຂ້າງສັ້ນ, “ກະດູກສະໂພກ,” ແລະ “ແຂນສອກອອກ,” ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປາກແຂ້ວທີ່ມີໂຄ້ງສູງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮູບລັກສະນະຂອງໃບຫນ້າຂອງລາວຍັງບໍ່ຮູ້ຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ.
ເພື່ອສ້າງການປະມານໃບຫນ້າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາເຂົ້າການສະແກນກະໂຫຼກເຂົ້າໄປໃນໂຄງການດັດແກ້ 3D ແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍຄວາມຫນາຂອງເນື້ອເຍື່ອອ່ອນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອແຈກຢາຍຈຸດຂໍ້ມູນໃສ່ກະໂຫຼກທີ່ເປັນດິຈິຕອນ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ CT scan ຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຊີວິດເພື່ອກໍານົດຂະຫນາດຂອງໃບຫນ້າ.
ການຟື້ນຟູໃບຫນ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຜູ້ຊາຍທີ່ມີໃບຫນ້າກົມ, ຫນ້າຜາກທີ່ໂດດເດັ່ນ, ແລະການສະແດງອອກທີ່ເປັນກາງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສ້າງການປະຕິສັງຂອນທີ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ພັນລະນາເຖິງຜູ້ຊາຍທີ່ມີຜົມຊ້ໍາແລະຫນວດ. ໂດຍສະເພາະ, ຂະຫນາດຂອງຫົວຂອງຜູ້ຊາຍແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າສະເລ່ຍ, ເຊິ່ງເປັນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງ dysplasia skeletal.
ອີງຕາມການ bioarchaeologist Magdalena Matczak, ຜູ້ທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຄົ້ນພົບເບື້ອງຕົ້ນຂອງ skeleton ຂອງຜູ້ຊາຍ, ປະມານ facial ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນລັກສະນະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ achondroplasia, ເຊັ່ນ: ຊຶມເສົ້າຂອງບໍລິເວນ nasal ແລະ hypoplasia midface. ນາງໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງຮູບລັກສະນະຂອງໃບຫນ້າ, ຍ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າມາປະເຊີນຫນ້າກັບຄົນໃນອະດີດ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນລັກສະນະທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງບຸກຄົນທີ່ມີຮູບແບບທີ່ຫາຍາກຂອງ dwarfism ໃນເອີຣົບກາງ. ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການສະແກນ 3D ແລະການຟື້ນຟູໃບຫນ້າສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- 35 ການປະມານໃບຫນ້າທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ຈາກ shamans Age Stone ກັບ King Tut (ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້)
- ການສຶກສາຈັດພີມມາໃນ preprint ຖານຂໍ້ມູນ bioRxiv (ແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້)