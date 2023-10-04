OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ສຳເລັດການສົ່ງຕົວຢ່າງຮູບດາວເຄາະຄືນສູ່ໂລກ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA (ຕົ້ນກຳເນີດ, ການຕີຄວາມໝາຍສະເພາະ, ການລະບຸຊັບພະຍາກອນ ແລະຄວາມປອດໄພ – Regolith Explorer) ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ ຜ່ານມາ ເມື່ອເຮືອແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຫີນ ແລະຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເກັບມາຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ລັດຢູທາຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ແຄບຊູນດັ່ງກ່າວໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ລົງຈອດຢູ່ໃນເຂດທົດສອບ ແລະຝຶກຊ້ອມຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູທາ ໃກ້ກັບເມືອງເຊົາເລັກ.
ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງການກັບຄືນແບບແຄບຊູນ ປະມານ 63,000 ໄມລ໌ຈາກພື້ນຜິວໂລກ, ຮັບປະກັນວ່າມັນຈະເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກໃນເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນຂະນະທີ່ມັນລົງມາສູ່ໂລກ, ຮູບພາບທີ່ຖືກບັນທຶກໂດຍລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບຂອງຍານອະວະກາດ, TAGCAMS (ລະບົບກ້ອງຖ່າຍຮູບສໍາຜັດແລະໄປ), ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແຄບຊູນ. ລຳດັບສີຂາວດຳຂອງຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍ NavCam 1 ຂອງ TAGCAMS ເປີດເຜີຍດວງອາທິດຢູ່ເທິງສຸດຂອງຂອບ ແລະ “ໂລກດວງເດືອນ” ຢູ່ຂອບຊ້າຍ.
ຫຼັງຈາກທີ່ລົງຈອດຢູ່ໃນທະເລຊາຍເຊົາເລັກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລັດຢູທາ, ຕົວຢ່າງແຄບຊູນກັບຄືນມາໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫ້ອງທຳຄວາມສະອາດຊົ່ວຄາວຢູ່ບ່ອນທົດສອບ ແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຢູທາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກບິນໄປຫາສູນອາວະກາດ Johnson ຂອງອົງການ NASA ໃນ Houston ສໍາລັບການວິເຄາະຕື່ມອີກ. ແຄບຊູນ, ທີ່ຖືກໄຟໄຫມ້ຈາກການເດີນທາງຜ່ານຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ຈະຖືກປະຕິບັດຢ່າງລະມັດລະວັງແລະສຶກສາເພື່ອປົດລັອກຄວາມລັບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx, ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ OSIRIS-APEX, ພວມດຳເນີນພາລະກິດໃໝ່. ຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງມັນແມ່ນດາວເຄາະນ້ອຍ Apophis, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸໃນປີ 2029. ພາລະກິດໃຫມ່ນີ້ຈະສືບຕໍ່ການສໍາຫຼວດຂອງຮູບດາວ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງຊີວິດ.
ການກັບຄືນຂອງຕົວຢ່າງແຄບຊູນແມ່ນເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດ OSIRIS-REx ແລະຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ NASA ໃນການສຶກສາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຮູບດາວ. ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາຈາກ Bennu ຖືທ່າແຮງທີ່ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບລະບົບແສງຕາເວັນໃນຕົ້ນໆແລະສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງຊີວິດ. ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດວິເຄາະຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງພວກເຮົາເອງແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດນອກໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin
– NASA/Keegan Barber