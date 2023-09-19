Neptune ຢູ່ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ: ເວລາໃດແລະວິທີການສັງເກດເບິ່ງຍັກກ້ອນ

ດາວເນບຈູນ, ດາວດວງທີ 19 ຈາກດວງຕາເວັນ ແລະດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ຈະກົງກັນຂ້າມໃນວັນອັງຄານທີ XNUMX ກັນຍາ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າມັນຈະຢູ່ໃນເສັ້ນກົງກັບດວງອາທິດແລະໂລກ, ໂດຍດາວຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງ. ໃນຖານະເປັນເງິນເພີ່ມເຕີມ, Neptune ຍັງຈະເຂົ້າຫາໂລກທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ perigee, ໃນເວລາດຽວກັນ. ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ດາວທີ່ຢູ່ໄກປາກົດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະສະຫວ່າງຂຶ້ນໃນທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ສ້າງໂອກາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສັງເກດການ.
ຈາກນະຄອນນິວຢອກ, ເນບຈູນຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນອອກໃນເວລາປະມານ 6:58 ໂມງ EDT ແລະເຫັນໄດ້ໃນສອງສາມຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ. ຢູ່ທີ່ຈຸດສູງສຸດຂອງທ້ອງຟ້າ, ປະມານ 12:51 ໂມງເຊົ້າ EDT ຂອງວັນພຸດທີ 20 ກັນຍາ, ເນບຈູນຈະຢູ່ເໜືອຂອບຟ້າ 46 ອົງສາ. ມັນຈະຢູ່ໃນກຸ່ມດາວ Pisces.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເຖິງແມ່ນວ່າ Neptune ຢູ່ໃນ perigee, ໂລກແລະຍັກໃຫຍ່ກ້ອນແມ່ນຍັງຢູ່ຫ່າງກັນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດນີ້, Neptune ຈະຍັງປະມານ 2.7 ຕື້ໄມຫ່າງຈາກດາວຂອງພວກເຮົາ. ເພື່ອສະເຫນີບາງທັດສະນະ, ໂລກແລະດາວອັງຄານຖືກແຍກອອກໂດຍໄລຍະທາງສະເລ່ຍ 140 ລ້ານໄມ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າໄລຍະຫ່າງສະເລ່ຍລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະໂລກສາມາດເຫມາະລະຫວ່າງໂລກແລະ Neptune ເກືອບ 20 ເທົ່າ.
ເນື່ອງຈາກໄລຍະທາງອັນມະຫາສານຂອງມັນ, Neptune ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າດ້ວຍຕາເປົ່າ. ມັນມີຄວາມກວ້າງ 31,000 ໄມ (50,000 ກິໂລແມັດ), ປະມານສີ່ເທົ່າຂອງຂະຫນາດຂອງໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສີ່ໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເບິ່ງເຫັນຂອງ Neptune ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຫຼືກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະສະພາບອາກາດທີ່ເອື້ອອໍານວຍ.
ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນການສັງເກດ Neptune ຫຼືຖ່າຍຮູບຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ, ມີຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່. Space.com ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະເລນທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການຖ່າຍຮູບດາວເຄາະ. ຖ້າທ່ານຈັດການຖ່າຍຮູບ Neptune ຢູ່ກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານສາມາດສົ່ງຮູບພາບແລະລາຍລະອຽດຂອງທ່ານໄປຫາ [email protected] ສໍາລັບໂອກາດທີ່ຈະແບ່ງປັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບ enthusiasts ຊ່ອງອື່ນໆ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຕໍ່ຕ້ານຂອງ Neptune ແລະຄວາມໃກ້ຊິດກັບໂລກໄດ້ສະເຫນີໂອກາດທີ່ດີເລີດທີ່ຈະເບິ່ງແລະສຶກສາຍັກໃຫຍ່ກ້ອນທີ່ຢູ່ໄກນີ້. ໂດຍການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມແລະຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ, sky-gazers ສາມາດປະຫລາດໃຈກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງລະບົບແສງຕາເວັນຂອງພວກເຮົາ.
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