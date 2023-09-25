"ປົດລັອກຄວາມລັບຂອງລະບົບສຸລິຍະ: NASA Unboxes ຂີ້ຝຸ່ນຈາກດາວເຄາະ Bennu"

ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງກະກຽມເປີດແຄບຊູນທີ່ບັນຈຸຂີ້ຝຸ່ນຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu, ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງໂມເລກຸນອິນຊີແລະນ້ໍາເທິງໂລກ. ແຄບຊູນ, ເຊິ່ງບັນຈຸວັດສະດຸປະມານ 250g, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ໂດດຕົວຄ່ອຍໆເຂົ້າໄປໃນທະເລຊາຍພາກຕາເວັນຕົກຂອງລັດ Utah ຫຼັງຈາກຍານອະວະກາດ Osiris-Rex ໄດ້ຖືກຍິງແລະຍິງໃນປີ 2020.
Bennu, ເສດເສດເຫຼືອຂອງວັດຖຸທີ່ມີອາຍຸ 4.5 ຕື້ປີ, ເປັນແຄບຊູນເວລາອັນເປັນນິດທີ່ຮັກສາເນື້ອໃນຂອງມັນຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະສະພາບອາກາດທີ່ມັກຈະເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງດາວເຄາະ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໂອກາດພິເສດສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະສຶກສາປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບ meteorites ທີ່ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ໂລກແລະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງທາງເຄມີໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າສູ່ບັນຍາກາດ, ຕົວຢ່າງຂີ້ຝຸ່ນຈາກ Bennu ຍັງຄົງ unadulterated. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວ, ຍານອະວະກາດຕ້ອງເດີນທາງຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຕື້ໄມຜ່ານອາວະກາດ. ການສຳຫຼວດນີ້ໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງວັດຖຸດິບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈຂະບວນການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກຂອງພວກເຮົາ.
ການສຶກສາຂອງຝຸ່ນ Bennu ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງລະບົບແສງຕາເວັນແລະສ່ວນປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເກີດໃຫມ່ຂອງຊີວິດ. ໂດຍການວິເຄາະຕົວຢ່າງນີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງດາວເຄາະແລະການປະກົດຕົວຂອງໂມເລກຸນອິນຊີແລະນ້ໍາ, ເຊິ່ງທັງສອງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຊີວິດຂອງໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການ NASA ເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການອັນລະອຽດອ່ອນຂອງການ unboxing ສິນຄ້າທີ່ມີຄ່າ, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຄວາມຄາດຫວັງສໍາລັບການຄົ້ນພົບທີ່ຢູ່ພາຍໃນແມ່ນ palpable. ການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງ Bennu ແນ່ນອນວ່າຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ cosmic ຂອງພວກເຮົາ.
ນິຍາມ:
– Bennu: ເປັນຮູບດາວທີ່ເປັນຊາກຫັກພັງຂອງວັດຖຸທີ່ສ້າງຂຶ້ນ 4.5 ຕື້ປີກ່ອນ.
– Osiris-Rex: ຍານອະວະກາດ NASA ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກ Bennu.
– ລະບົບສຸລິຍະ: ການລວບລວມດາວເຄາະ, ດວງຈັນ, ດາວເຄາະນ້ອຍ, ແລະອົງເທິງຊັ້ນສູງອື່ນໆທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ.
– ໂມເລກຸນອິນຊີ: ໂມເລກຸນທີ່ມີປະລໍາມະນູຄາບອນ ແລະເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງຂອງຊີວິດ.
– Pristine: ຢູ່ໃນສະພາບເດີມ, ບໍ່ປ່ຽນແປງ ຫຼື ບໍ່ປົນເປື້ອນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄັດຫຍໍ້ມາຈາກບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ "ມັນຈະເຮັດໃຫ້ວິດີໂອ unboxing incredible ທີ່ສຸດ" (ບໍ່ມີ URL ທີ່ສະຫນອງໃຫ້)