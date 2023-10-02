ຫຸ່ນຍົນລອຍນ້ໍາມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ

ໃນ Glasgow, Scotland, ທີມງານວິສະວະກອນກໍາລັງພັດທະນາຫຸ່ນຍົນລອຍນ້ໍາທີ່ສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ຫຸ່ນຍົນ, ປະຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດ, ກໍາລັງຖືກທົດສອບຢູ່ໃນສະລອຍນ້ໍາພາດສະຕິກ. ວິສະວະກອນກໍາລັງໃຊ້ເປັດຢາງເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາລັບຫຸ່ນຍົນທີ່ຈະລອຍໄປຫາ. ຫຸ່ນຍົນດັ່ງກ່າວມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ ແລະ ballasts ເພື່ອຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງມັນ. ຜູ້ສ້າງຂອງມັນຫວັງວ່າ, ດ້ວຍການພັດທະນາຕໍ່ໄປ, ຫຸ່ນຍົນຈະສາມາດລອຍຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດເປີດ.
ຫຸ່ນຍົນລອຍນ້ຳນີ້ເອີ້ນວ່າ AlgaRay 2 ໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍ Seaweed Generation ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ເນັ້ນໃສ່ຊີວະວິທະຍາທາງທະເລ. ຈຸດປະສົງຂອງຫຸ່ນຍົນແມ່ນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດສະເພາະກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນບົດຄວາມແຫຼ່ງ.
ການພັດທະນາແລະການທົດສອບຂອງ AlgaRay 2 ປະກອບດ້ວຍທີມງານຂອງຫຸ່ນຍົນແລະວິສະວະກອນກົນຈັກ. ວຽກງານຂອງພວກເຂົາແມ່ນສຸມໃສ່ການປັບປຸງການເຮັດວຽກຂອງຫຸ່ນຍົນແລະຮັບປະກັນວ່າມັນສາມາດນໍາທາງແລະຕອບສະຫນອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຫຸ່ນຍົນລອຍນ້ໍານີ້ແມ່ນມີຄວາມຫລາກຫລາຍ. ຄວາມສາມາດໃນການລອຍຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສຶກສາແລະການຮັກສາຊີວິດໃນທະເລ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຸ່ນຍົນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການເຝົ້າລະວັງ, ເຊັ່ນ: ການກວດສອບໃຕ້ນ້ໍາຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.
ໃນຂະນະທີ່ AlgaRay 2 ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການພັດທະນາ, ຜູ້ສ້າງຂອງມັນມີຄວາມຫວັງໃນແງ່ດີກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາສືບຕໍ່ປັບປຸງຫຸ່ນຍົນ, ພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດແລະລະບົບນິເວດທະເລ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Duncan Smallman ນັກຊີວະວິທະຍາທາງທະເລຂອງ Generation Seaweed
– ວິສະວະກອນຫຸ່ນຍົນ Oscar Brennan
- ວິສະວະກອນກົນຈັກ Vasileios Konstantaras