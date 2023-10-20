ການລະບາຍນໍ້າຈາກ Aquifer ໃນເຂດ Martian Chaotic ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານຂອງທະເລສາບຕົມບູຮານ

ການຄົ້ນພົບຈຸດສໍາຄັນໂດຍທີມງານຮ່ວມມືນໍາໂດຍ Alexis Rodriguez ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດດາວເຄາະໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານຂອງທົ່ງພຽງຕະກອນທີ່ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍການລະບາຍນ້ໍາໃນນ້ໍາຕົກຢູ່ໃນການລົ້ມລົງຂອງດາວອັງຄານທີ່ເອີ້ນວ່າພື້ນທີ່ທີ່ສັບສົນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ຫົວຫນ່ວຍ sedimentary ພາຍໃນ Hydraotes Chaos, ເຊິ່ງພວກເຂົາຕີຄວາມຫມາຍວ່າແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທະເລສາບຕົມທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼອອກຈາກ stratigraphy ຂີ້ຕົມທີ່ມີທາດອາຍແກັສທີ່ມີປະມານເກືອບ 4 ຕື້ປີກ່ອນ. ຊ່ວງເວລານີ້ກົງກັນກັບຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າດິນຂອງດາວອັງຄານເປັນບ່ອນຢູ່ໄດ້. ຂີ້ຕົມທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້ອາດມີຫຼັກຖານຂອງຊີວິດວັດຖຸບູຮານ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ການຂຸດຄົ້ນຫຼັກຖານຂອງນ້ໍາຕົກຕະກອນ Amazonian ກາງທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ສັບສົນ Martian" ແລະຈັດພີມມາຢູ່ໃນບົດລາຍງານວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ, ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບນັກຂຽນຮ່ວມຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າ NASA Ames, ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona, ມະຫາວິທະຍາໄລປົກຄອງຕົນເອງຂອງ. Barcelona, Blue Marble Space Institute of Science, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ Florida.
ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈແມ່ນການປະກົດຕົວຂອງພູເຂົາໄຟຕົມແລະ diapirs ໃນ Hydraotes Chaos, ເຊິ່ງແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະເຊື່ອວ່າເປັນຜົນມາຈາກພູເຂົາໄຟ sedimentary. ແທນທີ່ຈະເກີດ magma ຂຶ້ນແລະລະເບີດ, ຕະກອນປຽກແລະເກືອໄປເຖິງແລະລະເມີດຫນ້າດິນ, ກອບເປັນຈໍານວນ mounds ແລະໄຫຼ. ການສ້າງຕັ້ງ mound ເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ໃນໄລຍະວັດສະດຸພື້ນເຮືອນ terrain chaotic ແລະບໍ່ຢູ່ໃນ mesas, ແນະນໍາການເຊື່ອມຕໍ່ໃນອົງປະກອບຂອງວັດສະດຸແທນທີ່ຈະເປັນ genesis ໂດຍກໍາລັງຂະຫຍາຍພາກພື້ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການເພີ່ມຂຶ້ນ magmatic.
ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນການເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງດາວອັງຄານ. ມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສືບສວນພູມສັນຖານທີ່ວຸ່ນວາຍເຫຼົ່ານີ້, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາອາດມີຂໍ້ຄຶດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາໃນດາວສີແດງ. ໃນຂະນະທີ່ການສຳຫຼວດດາວອັງຄານຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ການສຶກສາຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການລະບາຍນ້ຳໃນນ້ຳ ແລະການສ້າງຕະກອນຈະເປັນເຄື່ອງມືໃນການປົດລ໋ອກຄວາມລຶກລັບໃນອະດີດຂອງດາວເຄາະ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດດາວເຄາະ
- ລາຍງານວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ