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ການຫຼຸດລົງຂອງນ້ຳກ້ອນໃນທະເລ Antarctic ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ໂລກ ແລະນິວຊີແລນ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ການຫຼຸດລົງຂອງນ້ຳກ້ອນໃນທະເລ Antarctic ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ໂລກ ແລະນິວຊີແລນ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສຸກເສີນຂອງເວທີວິທະຍາສາດ Antarctic ໃນ Wellington ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າຕົກໃຈທີ່ເກີດຂື້ນໃນ Antarctica, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງນ້ໍາທະເລໃນລະດູຫນາວທີ່ຜ່ານມາ. ສະມາຊິກທີ່ໂດດເດັ່ນສອງຄົນຂອງເວທີວິທະຍາສາດ, ສາດສະດາຈານ Nick Gollledge ແລະທ່ານດຣ Bella Duncan, ທັງຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າ Antarctic ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Victoria University of Wellington ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງນ້ຳກ້ອນທະເລທີ່ຫຼຸດລົງໃນ Antarctica ສໍາລັບປະຊາຄົມໂລກ, ລວມທັງນິວຊີແລນ.

ບົດ​ຄວາມ​ທີ່​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໃນ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ໂລກ​ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ເຖິງ​ລະດັບ​ຕ່ຳ​ສຸດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ໃນ​ທະ​ເລ Antarctic ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ເກດ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ປີ 2023, ​ໂດຍ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ໄດ້​ມີ​ບົດບາດ​ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ຕ່ຳ​ໃໝ່. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂະບວນການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກຫຸ້ມຂອງກ້ອນທະເລໃນ Antarctica ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ອີງ​ຕາມ​ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ Nick Gollledge, ຕົວ​ແບບ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ທະ​ເລ Antarctic ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອາຍ​ແກ​ັ​ສ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ. ການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຜະລິດນ້ໍາລຸ່ມ Antarctic, ຫນຶ່ງໃນກະແສມະຫາສະຫມຸດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ການຂັດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງມັນມີຜົນສະທ້ອນທີ່ກວ້າງຂວາງຕໍ່ສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ, ລວມທັງພາກພື້ນ Wairarapa. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລກໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ penguins Emperor, ຍ້ອນວ່າພວກມັນອີງໃສ່ມັນຫຼາຍສໍາລັບການປັບປຸງພັນ.

ດຣ Bella Duncan ແບ່ງປັນຄວາມກັງວົນຂອງສາດສະດາຈານ Golled. ການສຶກສາບັນທຶກປະຫວັດສາດຂອງສະພາບແວດລ້ອມ Antarctic ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່, ນໍາໄປສູ່ຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະທົ່ວໂລກ, ລະດັບນ້ໍາທະເລແລະລະບົບນິເວດ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ Gabrielle ໃນປີນີ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນຂອງຜົນສະທ້ອນຂອງບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີນ້ໍາຫຼາຍແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີປະລິມານຝົນເພີ່ມຂຶ້ນ. ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຫດການດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ການດໍາເນີນການຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຂື້ນ, ຍ້ອນວ່ານັກວິທະຍາສາດດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຮີບດ່ວນຂອງສະຖານະການ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ບົດ​ຄວາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສື່​ສານ​ໂລກ​ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​

By Vicky Stavropoulou

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