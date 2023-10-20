ການຫຼຸດລົງຂອງນ້ຳກ້ອນໃນທະເລ Antarctic ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ໂລກ ແລະນິວຊີແລນ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດສຸກເສີນຂອງເວທີວິທະຍາສາດ Antarctic ໃນ Wellington ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າຕົກໃຈທີ່ເກີດຂື້ນໃນ Antarctica, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງນ້ໍາທະເລໃນລະດູຫນາວທີ່ຜ່ານມາ. ສະມາຊິກທີ່ໂດດເດັ່ນສອງຄົນຂອງເວທີວິທະຍາສາດ, ສາດສະດາຈານ Nick Gollledge ແລະທ່ານດຣ Bella Duncan, ທັງຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າ Antarctic ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Victoria University of Wellington ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງນ້ຳກ້ອນທະເລທີ່ຫຼຸດລົງໃນ Antarctica ສໍາລັບປະຊາຄົມໂລກ, ລວມທັງນິວຊີແລນ.
ບົດຄວາມທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນສື່ມວນຊົນໂລກແລະສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເຖິງລະດັບຕ່ຳສຸດຂອງນ້ຳກ້ອນໃນທະເລ Antarctic ທີ່ໄດ້ສັງເກດໃນເດືອນກຸມພາປີ 2023, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຮ້ອນຂອງມະຫາສະໝຸດໄດ້ມີບົດບາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ນ້ຳກ້ອນຕົກຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳໃໝ່. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຂະບວນການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກຫຸ້ມຂອງກ້ອນທະເລໃນ Antarctica ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງ.
ອີງຕາມສາດສະດາຈານ Nick Gollledge, ຕົວແບບສະພາບອາກາດຄາດຄະເນການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງນ້ໍາທະເລ Antarctic ໃນທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ເຄັ່ງຄັດ. ການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຜະລິດນ້ໍາລຸ່ມ Antarctic, ຫນຶ່ງໃນກະແສມະຫາສະຫມຸດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ການຂັດຂວາງການໄຫຼວຽນຂອງມັນມີຜົນສະທ້ອນທີ່ກວ້າງຂວາງຕໍ່ສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ, ລວມທັງພາກພື້ນ Wairarapa. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາກ້ອນໃນທະເລກໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ penguins Emperor, ຍ້ອນວ່າພວກມັນອີງໃສ່ມັນຫຼາຍສໍາລັບການປັບປຸງພັນ.
ດຣ Bella Duncan ແບ່ງປັນຄວາມກັງວົນຂອງສາດສະດາຈານ Golled. ການສຶກສາບັນທຶກປະຫວັດສາດຂອງສະພາບແວດລ້ອມ Antarctic ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງໃນປະຈຸບັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່, ນໍາໄປສູ່ຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນທ້ອງຖິ່ນແລະທົ່ວໂລກ, ລະດັບນ້ໍາທະເລແລະລະບົບນິເວດ. ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ Gabrielle ໃນປີນີ້ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນຂອງຜົນສະທ້ອນຂອງບັນຍາກາດທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີນ້ໍາຫຼາຍແລະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີປະລິມານຝົນເພີ່ມຂຶ້ນ. ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງເຫດການດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ, ການດໍາເນີນການຮີບດ່ວນເພື່ອແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຂື້ນ, ຍ້ອນວ່ານັກວິທະຍາສາດດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຮີບດ່ວນຂອງສະຖານະການ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມກ່ຽວກັບການສື່ສານໂລກແລະສິ່ງແວດລ້ອມ