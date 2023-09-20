ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ມະນຸດຂັບລົດສູນເສຍສາຂາຫຼາຍຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ByRobert Andrew

Sep 20, 2023
ມະນຸດຂັບລົດສູນເສຍສາຂາຫຼາຍຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາໃຫມ່ເຕືອນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການສູນພັນຄັ້ງທີ່ XNUMX ທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ, ໂດຍກ່າວວ່າມະນຸດກໍາລັງຂັບລົດການສູນເສຍສາຂາທັງຫມົດຂອງ "ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ." ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນເປັນເອກະລັກເນື່ອງຈາກວ່າມັນກວດເບິ່ງການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນທັງຫມົດແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ແຕ່ລະຊະນິດ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ຊະນິດພັນສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ (ບໍ່ລວມເອົາປາ) ແລະພົບວ່າໃນຈໍານວນ 5,400 ຊະນິດທີ່ໄດ້ສຶກສາ, 73 ຊະນິດໄດ້ສູນພັນໃນ 500 ປີຜ່ານມາ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຫາຍໄປໃນສອງສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ອັດ​ຕາ​ການ​ສູນ​ພັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ສູງ​ກ​່​ວາ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຈາກ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ການ​ຟອດ​ຊິວ​ທໍາ​.

ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຫາປາເກີນ, ແລະການລ່າສັດແມ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງວິກິດການສູນພັນນີ້. ການ​ສູນ​ເສຍ​ສະ​ກຸນ​ຫນຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທີ່​ໄກ​ສໍາ​ລັບ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​ທັງ​ຫມົດ​. ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, Gerardo Ceballos, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງສະຖານະການ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນວ່າ ... ພວກເຮົາກໍາລັງສູນເສຍສິ່ງທີ່ໄວຫຼາຍ, ທີ່ສໍາລັບພວກເຮົາ, ມັນເປັນສັນຍານການລົ້ມລົງຂອງອາລະຍະທໍາ."

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫມົດຕົກລົງເຫັນດີວ່າອັດຕາການສູນພັນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນຕາຕົກໃຈ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສູນພັນຄັ້ງທີ່ 75 ແມ່ນເປັນເລື່ອງຂອງການໂຕ້ວາທີ. ນັກວິທະຍາສາດກໍານົດການສູນພັນມະຫາຊົນເປັນການສູນພັນຂອງ XNUMX% ຂອງຊະນິດພັນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ອີງຕາມການ Robert Cowie, ນັກຊີວະວິທະຍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Hawaii, ການນໍາໃຊ້ຄໍານິຍາມນີ້, ການສູນພັນມະຫາຊົນຄັ້ງທີ XNUMX ຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນເທື່ອ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາຂອງສາຂາທັງຫມົດຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດໄດ້ຖືກສູນເສຍ underscore ຄວາມຮຸນແຮງຂອງສະຖານະການ. ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນສໍາລັບການປະຕິບັດເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນແລະປົກປັກຮັກສາອະນາຄົດຂອງມະນຸດຊາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Ceballos, G., et al. (2023). ການທໍາລາຍທາງຊີວະພາບຜ່ານການສູນພັນຄັ້ງທີ່ XNUMX ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນສັນຍານໂດຍການສູນເສຍປະຊາກອນຂອງສັດກະດູກສັນຫຼັງແລະການຫຼຸດລົງ. ການດຳເນີນງານຂອງສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.
– ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

Curiosity Rover ໄປຮອດສະຖານທີ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈເທິງດາວອັງຄານ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ແມ່ນກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Robert Andrew
ວິທະຍາສາດ

ຕາຕະລາງທີ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງລູກເຮືອ 69 ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

Sep 23, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

Curiosity Rover ໄປຮອດສະຖານທີ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈເທິງດາວອັງຄານ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົວຢ່າງຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເກັບໄດ້ແມ່ນກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕາຕະລາງທີ່ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງລູກເຮືອ 69 ຢູ່ເທິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ

Sep 23, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ OSIRIS-REx ວົງໂຄຈອນເປັນຮູບດາວ Bennu

Sep 23, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ