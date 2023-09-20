ມະນຸດຂັບລົດສູນເສຍສາຂາຫຼາຍຢູ່ໃນຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

ການສຶກສາໃຫມ່ເຕືອນເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງການສູນພັນຄັ້ງທີ່ XNUMX ທີ່ເກີດຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດ, ໂດຍກ່າວວ່າມະນຸດກໍາລັງຂັບລົດການສູນເສຍສາຂາທັງຫມົດຂອງ "ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ." ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ແມ່ນເປັນເອກະລັກເນື່ອງຈາກວ່າມັນກວດເບິ່ງການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນທັງຫມົດແທນທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ແຕ່ລະຊະນິດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ຊະນິດພັນສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ (ບໍ່ລວມເອົາປາ) ແລະພົບວ່າໃນຈໍານວນ 5,400 ຊະນິດທີ່ໄດ້ສຶກສາ, 73 ຊະນິດໄດ້ສູນພັນໃນ 500 ປີຜ່ານມາ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຫາຍໄປໃນສອງສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ອັດຕາການສູນພັນນີ້ແມ່ນສູງກ່ວາທີ່ຈະຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນຈາກການບັນທຶກການຟອດຊິວທໍາ.
ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຫາປາເກີນ, ແລະການລ່າສັດແມ່ນຖືກກໍານົດວ່າເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງວິກິດການສູນພັນນີ້. ການສູນເສຍສະກຸນຫນຶ່ງສາມາດມີຜົນສະທ້ອນທີ່ໄກສໍາລັບລະບົບນິເວດທັງຫມົດ. ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, Gerardo Ceballos, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນຂອງສະຖານະການ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຮົາແມ່ນວ່າ ... ພວກເຮົາກໍາລັງສູນເສຍສິ່ງທີ່ໄວຫຼາຍ, ທີ່ສໍາລັບພວກເຮົາ, ມັນເປັນສັນຍານການລົ້ມລົງຂອງອາລະຍະທໍາ."
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫມົດຕົກລົງເຫັນດີວ່າອັດຕາການສູນພັນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນຕາຕົກໃຈ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສູນພັນຄັ້ງທີ່ 75 ແມ່ນເປັນເລື່ອງຂອງການໂຕ້ວາທີ. ນັກວິທະຍາສາດກໍານົດການສູນພັນມະຫາຊົນເປັນການສູນພັນຂອງ XNUMX% ຂອງຊະນິດພັນໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ອີງຕາມການ Robert Cowie, ນັກຊີວະວິທະຍາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Hawaii, ການນໍາໃຊ້ຄໍານິຍາມນີ້, ການສູນພັນມະຫາຊົນຄັ້ງທີ XNUMX ຍັງບໍ່ທັນເກີດຂຶ້ນເທື່ອ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາຂອງສາຂາທັງຫມົດຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດໄດ້ຖືກສູນເສຍ underscore ຄວາມຮຸນແຮງຂອງສະຖານະການ. ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນສໍາລັບການປະຕິບັດເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນແລະປົກປັກຮັກສາອະນາຄົດຂອງມະນຸດຊາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Ceballos, G., et al. (2023). ການທໍາລາຍທາງຊີວະພາບຜ່ານການສູນພັນຄັ້ງທີ່ XNUMX ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນສັນຍານໂດຍການສູນເສຍປະຊາກອນຂອງສັດກະດູກສັນຫຼັງແລະການຫຼຸດລົງ. ການດຳເນີນງານຂອງສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ.
– ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023