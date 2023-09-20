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ມະນຸດຂັບລົດສູນເສຍສາຂາທັງຫມົດຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ເຕືອນການສຶກສາໃຫມ່

ByMampho Brescia

Sep 20, 2023
ມະນຸດຂັບລົດສູນເສຍສາຂາທັງຫມົດຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ເຕືອນການສຶກສາໃຫມ່

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມະນຸດກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນພັນຂອງສາຂາທັງຫມົດຂອງ "ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ", ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການສູນພັນທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລປົກຄອງຕົນເອງແຫ່ງຊາດຂອງເມັກຊິໂກ, ສຸມໃສ່ການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນທັງຫມົດ, ເຊິ່ງເປັນການຈັດປະເພດລະຫວ່າງຊະນິດພັນແລະຄອບຄົວ.

ບໍ່ເຫມືອນກັບການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ພຽງແຕ່ກວດເບິ່ງການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະຊະນິດ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ວິເຄາະການສູນຫາຍຂອງຊະນິດພັນທັງຫມົດ. ມັນເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນເພາະວ່າມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບອັດຕາການສູນພັນໃນປະຈຸບັນ. ສາດສະດາຈານ Gerardo Ceballos, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກວ່າວິກິດການສູນພັນແມ່ນຮ້າຍແຮງເທົ່າທຽມກັນກັບວິກິດການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຕ່ມັກຈະຖືກມອງຂ້າມ.

ໂດຍການກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງສະຫະພັນສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN), ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ 73 ຊະນິດໄດ້ສູນພັນໃນ 500 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ການສູນພັນສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນໃນສອງສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈ, ອີງຕາມອັດຕາການສູນພັນທີ່ຜ່ານມາ, ພຽງແຕ່ສອງຊະນິດຄວນຈະຖືກສູນເສຍໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ.

ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຫາປາເກີນ, ແລະການລ່າສັດເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການສູນພັນເຫຼົ່ານີ້. ການ​ສູນ​ເສຍ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ສະ​ກຸນ​ດຽວ​ສາ​ມາດ​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທີ່​ໄກ​ເຖິງ​ລະ​ບົບ​ນິ​ເວດ​. ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ແລະ​ການ​ພັງ​ທະລາ​ຍຂອງ​ອາລະຍະ​ທຳ​ຕື່ມ​ອີກ.

ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະສັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານວ່າອັດຕາການສູນພັນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນຕາຕົກໃຈ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງື່ອນໄຂຂອງການສູນພັນມະຫາຊົນຄັ້ງທີ 75 ຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີ. ການສູນພັນມະຫາຊົນໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນການສູນເສຍ XNUMX% ຂອງຊະນິດພັນພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າອັດຕາການສູນພັນໃນປະຈຸບັນຍັງຄົງຢູ່ຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສູນພັນມະຫາຊົນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປ້ອງແລະການຟື້ນຟູທີ່ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດເພື່ອປ້ອງກັນການສູນພັນຕື່ມອີກ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ມັນ​ຍັງ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ປະ​ຢັດ​ຫຼາຍ​ສະ​ກຸນ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະບວນການຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ (PNAS)

ນິຍາມ:

  • ຊະນິດ: ໃນການຈໍາແນກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, genus ແມ່ນການຈັດອັນດັບລະຫວ່າງຊະນິດແລະຄອບຄົວ.
  • ຊະນິດ: ເປັນກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ສາມາດແຜ່ພັນເພື່ອຜະລິດລູກຫຼານທີ່ອຸດົມສົມບູນ.
  • ການສູນພັນມະຫາຊົນ: ການສູນພັນຢ່າງໄວວາຂອງອັດຕາສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງຊະນິດພັນພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາແລະວິວັດທະນາການທີ່ສໍາຄັນ.
  • ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ: ເປັນຕົວສະແດງແບບປຽບທຽບຂອງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຊະນິດພັນຕ່າງໆ, ຕິດຕາມປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງພວກເຂົາກັບຄືນສູ່ບັນພະບຸລຸດທົ່ວໄປ.

By Mampho Brescia

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