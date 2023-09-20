ມະນຸດຂັບລົດສູນເສຍສາຂາທັງຫມົດຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ເຕືອນການສຶກສາໃຫມ່

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມະນຸດກໍາລັງເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນພັນຂອງສາຂາທັງຫມົດຂອງ "ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ", ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການສູນພັນທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລປົກຄອງຕົນເອງແຫ່ງຊາດຂອງເມັກຊິໂກ, ສຸມໃສ່ການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນທັງຫມົດ, ເຊິ່ງເປັນການຈັດປະເພດລະຫວ່າງຊະນິດພັນແລະຄອບຄົວ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ພຽງແຕ່ກວດເບິ່ງການສູນເສຍຂອງແຕ່ລະຊະນິດ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ວິເຄາະການສູນຫາຍຂອງຊະນິດພັນທັງຫມົດ. ມັນເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນເພາະວ່າມັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບອັດຕາການສູນພັນໃນປະຈຸບັນ. ສາດສະດາຈານ Gerardo Ceballos, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາ, ເນັ້ນຫນັກວ່າວິກິດການສູນພັນແມ່ນຮ້າຍແຮງເທົ່າທຽມກັນກັບວິກິດການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແຕ່ມັກຈະຖືກມອງຂ້າມ.
ໂດຍການກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງສະຫະພັນສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN), ນັກຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ 73 ຊະນິດໄດ້ສູນພັນໃນ 500 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ການສູນພັນສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນໃນສອງສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເປັນຕາຕົກໃຈ, ອີງຕາມອັດຕາການສູນພັນທີ່ຜ່ານມາ, ພຽງແຕ່ສອງຊະນິດຄວນຈະຖືກສູນເສຍໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ.
ການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເຊັ່ນ: ການທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຫາປາເກີນ, ແລະການລ່າສັດເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການສູນພັນເຫຼົ່ານີ້. ການສູນເສຍເຖິງແມ່ນວ່າສະກຸນດຽວສາມາດມີຜົນສະທ້ອນທີ່ໄກເຖິງລະບົບນິເວດ. ນັກຄົ້ນຄ້ວາເຊື່ອວ່າຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍແລະການພັງທະລາຍຂອງອາລະຍະທຳຕື່ມອີກ.
ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະສັນກັນລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານວ່າອັດຕາການສູນພັນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນຕາຕົກໃຈ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເງື່ອນໄຂຂອງການສູນພັນມະຫາຊົນຄັ້ງທີ 75 ຍັງຄົງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີ. ການສູນພັນມະຫາຊົນໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນການສູນເສຍ XNUMX% ຂອງຊະນິດພັນພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າອັດຕາການສູນພັນໃນປະຈຸບັນຍັງຄົງຢູ່ຫຼືເພີ່ມຂຶ້ນ, ການສູນພັນມະຫາຊົນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ.
ຜູ້ຂຽນຂອງການສຶກສາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປ້ອງແລະການຟື້ນຟູທີ່ຢູ່ອາໄສທໍາມະຊາດເພື່ອປ້ອງກັນການສູນພັນຕື່ມອີກ. ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນຍັງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຊ່ວຍປະຢັດຫຼາຍສະກຸນຖ້າຫາກວ່າການປະຕິບັດທັນທີທັນໃດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະບວນການຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ (PNAS)
ນິຍາມ:
- ຊະນິດ: ໃນການຈໍາແນກຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, genus ແມ່ນການຈັດອັນດັບລະຫວ່າງຊະນິດແລະຄອບຄົວ.
- ຊະນິດ: ເປັນກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ສາມາດແຜ່ພັນເພື່ອຜະລິດລູກຫຼານທີ່ອຸດົມສົມບູນ.
- ການສູນພັນມະຫາຊົນ: ການສູນພັນຢ່າງໄວວາຂອງອັດຕາສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງຊະນິດພັນພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ, ນໍາໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາແລະວິວັດທະນາການທີ່ສໍາຄັນ.
- ຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ: ເປັນຕົວສະແດງແບບປຽບທຽບຂອງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຊະນິດພັນຕ່າງໆ, ຕິດຕາມປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງພວກເຂົາກັບຄືນສູ່ບັນພະບຸລຸດທົ່ວໄປ.