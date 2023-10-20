ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອສຶກສາໄອໂອໂນສະເຟຍຂອງໂລກ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການສຶກສາ ionosphere ຂອງໂລກໂດຍການໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກວິທະຍຸ Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) ແທນການສັງເກດການດາວທຽມແບບດັ້ງເດີມ. GMRT, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກພື້ນ latitude ຕ່ໍາ, ໄດ້ພິສູດປະສິດທິພາບໃນການກວດສອບແລະລັກສະນະຂອງການລົບກວນໃນ ionosphere ໄດ້. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບ ionosphere, ເຊິ່ງສາມາດມີຜົນກະທົບສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການບໍລິການ GPS, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສຶກສາ galaxies ວິທະຍຸ.
ຜູ້ຂຽນນໍາຂອງການສຶກສາ, Sarvesh Mangala ຂອງສູນແຫ່ງຊາດສໍາລັບ Radio Astrophysics, ພ້ອມກັບພີ່ລ້ຽງຂອງລາວ Prof Abhirup Datta ຂອງ IIT-Indore, ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດກວດພົບການລົບກວນ ionospheric ຂະຫນາດກາງຫຼາຍ (TIDs) ແລະ TIDs ຂະຫນາດນ້ອຍໂດຍໃຊ້ GMRT. ການລົບກວນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ຂອງ 235 MHz ແລະ 610 MHz.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນ ionosphere ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງ sunrise, ການລົບກວນ ionospheric ທີ່ສໍາຄັນ, ແລະໂຄງສ້າງທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ. ການສັງເກດການນີ້ທ້າທາຍການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີເສັ້ນຂະຫນານຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ GMRT, ເພື່ອກວດພົບການປ່ຽນແປງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງ ionosphere.
ໂດຍການປັບປຸງຄວາມຮູ້ແລະຕົວແບບຂອງ ionosphere, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ດີກວ່າແລະການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການນໍາທາງແລະການສື່ສານ. ຄວາມອ່ອນໄຫວພິເສດຂອງ GMRT ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນຂອງການປ່ຽນແປງຂອງ ionospheric, ເກີນຄວາມສາມາດຂອງ GPS ແລະເຄື່ອງມື radar.
ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປັນພື້ນຖານນີ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໂດຍໃຊ້ GMRT. Yashwant Gupta, ຜູ້ອໍານວຍການສູນກາງຂອງສູນແຫ່ງຊາດສໍາລັບວິທະຍຸດາລາສາດ, ໄດ້ກ່າວວ່າຜົນສໍາເລັດນີ້ຢືນຢັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາໃນທ່າແຮງຂອງ GMRT ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໃນການກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ionosphere.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສຳນັກຂ່າວ PTI
- ໜັງສືຄົ້ນຄວ້າພູມສາດ
- ສູນວິທະຍຸວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ