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ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບ Ionosphere ຂອງໂລກ ເປີດເຜີຍໂດຍວິທະຍຸ Telescope

ByGabriel Botha

Oct 21, 2023
ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບ Ionosphere ຂອງໂລກ ເປີດເຜີຍໂດຍວິທະຍຸ Telescope

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງລົບກວນຢູ່ໃນ ionosphere ຂອງໂລກໂດຍໃຊ້ Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ໄອໂອໂນສະເຟຍເປັນຊັ້ນທີ່ສຳຄັນຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນເທັກໂນໂລຍີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການບໍລິການ GPS ແລະການສຶກສາວິທະຍຸ galaxy. ໂດຍການສຶກສາ ionosphere, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດຕໍາແຫນ່ງ, ການນໍາທາງ, ແລະການບໍລິການກໍານົດເວລາ.

ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Geophysical Research Letters, ໄດ້ຖືກນໍາໂດຍ Sarvesh Mangala ຂອງສູນແຫ່ງຊາດສໍາລັບວິທະຍຸດາລາສາດ. Mangala, ພ້ອມກັບຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງລາວ, ອາຈານ Abhirup Datta ຂອງ IIT-Indore, ໄດ້ກວດພົບຢ່າງສໍາເລັດຜົນແລະມີລັກສະນະການລົບກວນ ionospheric ປະເພດຕ່າງໆໂດຍໃຊ້ GMRT.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນການລົບກວນ ionospheric ການເດີນທາງຂະຫນາດກາງ (TIDs) ທີ່ມີໄລຍະ 100 ຫາ 300 ກິໂລແມັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ TIDs ຂະຫນາດນ້ອຍປະມານ 10 ກິໂລແມັດ. ການລົບກວນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກກວດພົບໃນຄວາມຖີ່ຂອງ 235 MHz ແລະ 610 MHz ໃນລະຫວ່າງການສັງເກດການເກືອບເກົ້າຊົ່ວໂມງ.

ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນຂອງການສຶກສາແມ່ນການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນ ionosphere ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງ sunrise. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນການລົບກວນ ionospheric ທີ່ສໍາຄັນແລະໂຄງສ້າງຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໃນທິດທາງດຽວກັນ.

ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສຶກສາ​ນີ້​ເປັນ​ເອກະລັກ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ວັດ​ແທກ​ເສັ້ນ​ຂະໜານ​ຕ່ຳ​ເຊັ່ນ GMRT, ​ເຊິ່ງຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເສັ້ນ​ສູນ​ສູດ​ແມ່​ເຫຼັກ​ຂອງ​ໂລກ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ການລົບກວນ ionospheric ຢູ່ໃນເຂດເສັ້ນຂະຫນານກາງແລະ latitude ສູງ. ຄວາມອ່ອນໄຫວພິເສດຂອງ GMRT ອະນຸຍາດໃຫ້ວັດແທກຄວາມຊັດເຈນຂອງການປ່ຽນແປງ ionospheric, ເກີນຄວາມສາມາດຂອງ GPS ແລະເຄື່ອງມື radar.

ການຄົ້ນພົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ionosphere ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການນໍາທາງແລະການສື່ສານ. GMRT ໄດ້ພິສູດວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບການສຶກສາປະກົດການ ionospheric, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງຂອງຕົນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນພາກສະຫນາມຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຈົດໝາຍການຄົ້ນຄວ້າທາງພູມສາດ, ວາລະສານທີ່ທົບທວນໂດຍໝູ່ເພື່ອນ
- ສູນ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ວິ​ທະ​ຍຸ​ແຫ່ງ​ຊາດ​
– ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານ Tata

By Gabriel Botha

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