ກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸ Meterwave Giant ໃຊ້ເພື່ອສຶກສາສິ່ງລົບກວນຢູ່ໃນ ionosphere ຂອງໂລກ

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກວິທະຍຸຍັກໃຫຍ່ (GMRT) ເພື່ອສຶກສາການລົບກວນຢູ່ໃນ ionosphere ຂອງໂລກເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ການສັງເກດການຂອງ ionosphere ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ດາວທຽມ. ໂດຍການປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ionosphere, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສາມາດເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດຕໍາແຫນ່ງ, ການນໍາທາງ, ແລະການບໍລິການກໍານົດເວລາ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາຂອງ galaxies ວິທະຍຸ. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Geophysical Research Letters, ໄດ້ຖືກນໍາໂດຍ Sarvesh Mangala ຈາກສູນແຫ່ງຊາດສໍາລັບ Radio Astrophysics.
ທີມງານໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດກວດພົບການລົບກວນ ionospheric ການເດີນທາງຂະຫນາດກາງ (TIDs) ທີ່ມີໄລຍະ 100 ຫາ 300 ກິໂລແມັດແລະ TIDs ຂະຫນາດນ້ອຍປະມານ 10 ກິໂລແມັດໂດຍໃຊ້ GMRT. ການສັງເກດການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ດໍາເນີນຢູ່ໃນຄວາມຖີ່ຂອງ 235 MHz ແລະ 610 MHz. ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍການປ່ຽນແປງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນ ionosphere ໃນລະຫວ່າງຊົ່ວໂມງຂອງແສງຕາເວັນ, ການລົບກວນ ionospheric ທີ່ສໍາຄັນ, ແລະໂຄງສ້າງຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໃນທິດທາງດຽວກັນ.
ຄວາມອ່ອນໄຫວ “ພິເສດ” ຂອງ GMRT ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິໄຈສາມາດກວດຫາ ແລະສະແດງຕົວຕົນຂອງ TIDs ໃນລະຫວ່າງການສັງເກດການ 5 ຊົ່ວໂມງທີ່ດໍາເນີນໃນວັນທີ 6-2012 ສິງຫາ XNUMX. ການສຶກສານີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນສິ່ງທຳອິດທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີເສັ້ນຂະໜານຕ່ຳ (ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບແມ່ເຫຼັກໂລກ. Equator) ເພື່ອກວດພົບການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງເອເລັກໂຕຣນິກໃນ ionosphere.
ການຄົ້ນພົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສາມາດປັບປຸງຄວາມຮູ້ແລະຕົວແບບຂອງ ionosphere, ນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະການວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງການນໍາທາງແລະການສື່ສານ. GMRT, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນການສືບສວນແບບດັ້ງເດີມສໍາລັບການສຶກສາ ionosphere, ໄດ້ພິສູດວ່າມີປະສິດທິພາບຫຼາຍໃນການກວດສອບປະກົດການ ionospheric ຕ່າງໆ.
GMRT ສະຫນອງຄວາມອ່ອນໄຫວສູງກວ່າເມື່ອທຽບກັບ GPS ແລະເຄື່ອງມື radar, ເຮັດໃຫ້ການວັດແທກທີ່ຊັດເຈນຂອງການປ່ຽນແປງ ionospheric. ການສຶກສານີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບ GMRT ໃນການເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: The New Indian Express