LIONESS: ການຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງຂອງເນື້ອເຍື່ອສະໝອງທີ່ມີຊີວິດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອອສເຕີຍ ໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຖ່າຍພາບ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີການປະດິດສ້າງຄືນໃຫມ່ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ເອີ້ນວ່າ LIONESS. ເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ນີ້ໃຫ້ພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງເນື້ອເຍື່ອສະໝອງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດເບິ່ງເຫັນພາບໃນລາຍລະອຽດ 3D nanoscale ໃນເວລາຈິງ.
ສະຫມອງຂອງມະນຸດ, ມີ 86 ຕື້ neurons, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວຢ່າງທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ສຸດທີ່ນັກວິທະຍາສາດຮູ້ຈັກ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນຂອງສະຫມອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າທີ່ສາມາດຖອດລະຫັດການໂຕ້ຕອບນາທີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ. ການຖ່າຍຮູບມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດລະບົບປະສາດໂດຍການໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນຂອງເນື້ອເຍື່ອສະຫມອງ.
LIONESS, ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກ Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, ແມ່ນທໍ່ສົ່ງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຮູບພາບທີ່ສົມບູນແບບ, ການສ້າງຄືນໃຫມ່, ແລະການວິເຄາະເນື້ອເຍື່ອຂອງສະຫມອງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມລະອຽດທາງກວ້າງຂອງພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ໂດຍການຖ່າຍຮູບເນື້ອເຍື່ອຫຼາຍຄັ້ງ, LIONESS ຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດສັງເກດ ແລະວັດແທກຊີວະວິທະຍາຂອງເຊລລູລາແບບເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນສະໝອງໃນໄລຍະເວລາ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ LIONESS ແມ່ນຢູ່ໃນ optics ທີ່ຫລອມໂລຫະແລະການນໍາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI). ອົງປະກອບ AI ປັບປຸງຄຸນນະພາບຮູບພາບແລະກໍານົດໂຄງສ້າງຈຸລັງທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມ neuronal ທີ່ຫນາແຫນ້ນ. ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຫຼາຍກຸ່ມຄົ້ນຄ້ວາແລະຫນ່ວຍບໍລິການວິທະຍາສາດ.
ວິທີການຖ່າຍພາບໃນເມື່ອກ່ອນ, ເຊັ່ນ: Electron Microscopy ແລະ Light Microscopy, ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການຖ່າຍຮູບເນື້ອເຍື່ອສະຫມອງທີ່ມີຊີວິດ. Electron Microscopy ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂຕົວຢ່າງແລະພາກສ່ວນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຂໍ້ມູນແບບເຄື່ອນໄຫວ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກ້ອງຈຸລະທັດແສງມີຄວາມລະອຽດທີ່ຈຳກັດທີ່ບໍ່ສາມາດບັນທຶກລາຍລະອຽດເຊວລູລາທີ່ສຳຄັນໄດ້.
LIONESS ເອົາຊະນະອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໂດຍການໃຊ້ກ້ອງຈຸລະທັດແສງສະຫວ່າງຄວາມລະອຽດສູງສຸດ, ໂດຍສະເພາະເຕັກນິກ SUSHI, ປະສົມປະສານກັບສະພາບພາບທີ່ໄວ ແລະ ອ່ອນໆ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການຖ່າຍຮູບ isotropic super-solution ທີ່ເປີດເຜີຍອົງປະກອບ cellular ຂອງຈຸລັງສະຫມອງໃນລາຍລະອຽດ nanoscale 3D.
ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍ LIONESS ໄດ້ຖືກປຸງແຕ່ງໂດຍຜ່ານລະບົບການຮຽນຮູ້ເລິກທີ່ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນໂຄງສ້າງຂອງຈຸລັງສະຫມອງແລະກໍານົດໂຄງສ້າງ neuronal ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກໍານີ້ບັນລຸຄວາມລະອຽດປະມານ 130 nanometers, ທັງຫມົດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຈຸລັງສະຫມອງດໍາລົງຊີວິດ.
LIONESS ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ສຳລັບການສຶກສາຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງເນື້ອເຍື່ອສະໝອງ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນ. ມັນສະຫນອງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສືບສວນການເຮັດວຽກທີ່ສັບສົນຂອງສະຫມອງ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງ neurological ແລະການພັດທະນາການປິ່ນປົວເປົ້າຫມາຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ສະຖາບັນວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ Austria (ISTA)
– ກຸ່ມຂອງ Johann Danzl ຢູ່ ISTA