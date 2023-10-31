ການເປີດເຜີຍຄວາມດຶງດູດທີ່ເປັນເອກະລັກ: ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Drosophila Sechellia ແຕກຕ່າງກັນ?

ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຄາລິຟໍເນຍ, ລິເວີໄຊໄດ້ຄົ້ນພົບການຄົ້ນພົບທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ອະທິບາຍເຖິງຄວາມດຶງດູດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈລະຫວ່າງຊະນິດຂອງແມງວັນສະເພາະ, Drosophila sechellia, ແລະຫມາກໄມ້ທີ່ຫາຍາກທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດ Seychelles. ການສຶກສາໃຫມ່ນີ້, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Cell Reports, ສະຫນອງທັດສະນະໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການທີ່ເຮັດໃຫ້ D. sechellia ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຫມາກໄມ້ noni ທີ່ເປັນພິດ (Morinda citrifolia) ໃນຂະນະທີ່ຊະນິດ Drosophila ອື່ນໆຖືກຂັບໄລ່.
ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມມັກທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ D. sehellia ສໍາລັບຫມາກໄມ້ noni, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ການປະພຶດແລະ physiology ຂອງມັນ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຊະນິດ Drosophila ອື່ນໆ, D. sechellia ໄດ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ຈະທົນທານຕໍ່ສານພິດທີ່ມີຢູ່ໃນອາຊິດໄຂມັນຂອງຫມາກໄມ້ noni. ຜ່ານການສືບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າອາຊິດໄຂມັນເຫຼົ່ານີ້ກະຕຸ້ນ neurons ລົດຊາດຂົມຢູ່ໃນແມງວັນໃນຂະນະທີ່ພ້ອມກັນ inhibiting neurons ລົດຊາດຫວານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການກະຕຸ້ນຄວາມຂົມຂື່ນແລະການສະກັດກັ້ນຄວາມຫວານນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ດຶງດູດ D. sehellia ໃນທີ່ສຸດ.
ສິ່ງທີ່ກໍານົດ D. sechellia ນອກເຫນືອຈາກຊະນິດອື່ນໆແມ່ນຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍາຂອງມັນຕໍ່ກັບອາຊິດໄຂມັນທີ່ແນ່ນອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສັນຍານລົບທີ່ຜະລິດໂດຍ neurons ທີ່ມີລົດຊາດຂົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາຊິດໄຂມັນເຫຼົ່ານີ້ຍັງຍັບຍັ້ງການຕອບສະຫນອງຂອງນ້ໍາຕານ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນລະດັບຫນ້ອຍໃນ D. sehellia. ດັ່ງນັ້ນ, D. sechellia ບໍ່ພຽງແຕ່ບໍລິໂພກຫມາກ noni ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງວາງໄຂ່ຂອງມັນ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານວິວັດທະນາການທີ່ສໍາຄັນກວ່າຄູ່ຮ່ວມງານຂອງມັນ.
ລັກສະນະທີ່ໜ້າສົນໃຈອັນໜຶ່ງຂອງການສຶກສານີ້ແມ່ນການສົມທຽບການຕອບສະໜອງລົດຊາດຕໍ່ໝາກໄມ້ noni ໃນບັນດາ XNUMX ຊະນິດຂອງແມງວັນທີ່ກ່ຽວພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງລົດຊາດທີ່ສັງເກດເຫັນໃນບັນດາຊະນິດພັນເຫຼົ່ານີ້ກົງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄວາມມັກອາຫານຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງລົດຊາດແລະການເລືອກອາຫານໃນສິ່ງມີຊີວິດ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຖືສັນຍາສໍາລັບການຄວບຄຸມສັດຕູພືດກະສິກໍາໃນອະນາຄົດ. ໂດຍການສຶກສາການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບພືດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບແລະພັດທະນາຄວາມທົນທານຕໍ່ສານພິດຂອງພືດ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຊອກຫາວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຄຸ້ມຄອງສັດຕູພືດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜົນຜະລິດກະສິກໍາແລະຄວາມຍືນຍົງ. ຮູບແບບ D. sehellia/noni, ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງເຄື່ອງມືພັນທຸກໍາ, ກໍາລັງພິສູດວ່າເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
1. ເປັນຫຍັງ Drosophila sechellia ຈຶ່ງເປັນແມງວັນພຽງຊະນິດດຽວທີ່ດຶງດູດເອົາຫມາກໄມ້ noni ໃນ Seychelles?
Drosophila sechellia ແມ່ນເປັນເອກະລັກໃນບັນດາຊະນິດຂອງແມງວັນເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ສານພິດຂອງຫມາກໄມ້ noni, ແຕກຕ່າງຈາກ Drosophila ຊະນິດອື່ນໆທີ່ຖືກຂັບໄລ່. ແມງວັນໄດ້ພັດທະນາການປ່ຽນແປງໃນລະບົບ sensory ລົດຊາດຂອງມັນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມັນມັກແລະບໍລິໂພກຫມາກໄມ້ noni.
2. ຄວາມມັກລົດຊາດຂອງ Drosophila sechellia ແຕກຕ່າງຈາກແມງວັນຊະນິດອື່ນແນວໃດ?
Drosophila sechellia ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່ໍາຕໍ່ກັບອາຊິດໄຂມັນບາງຊະນິດທີ່ມີຢູ່ໃນຫມາກ noni, ເຮັດໃຫ້ສັນຍານລົບທີ່ສົ່ງໂດຍ neurons ມີລົດຊາດຂົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາຊິດໄຂມັນເຫຼົ່ານີ້ສະກັດກັ້ນການຕອບສະຫນອງຂອງນໍ້າຕານໃນແມງວັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫນ້ອຍລົງເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຊະນິດອື່ນໆ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້ໃນຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານລົດຊາດເຮັດໃຫ້ຄວາມມັກຂອງ D. sehellia ສໍາລັບຫມາກໄມ້ noni.
3. ເປັນຫຍັງການສຶກສາລະບົບລົດຊາດຂອງ D. sechellia ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ?
ໃນຂະນະທີ່ລະບົບການ olfactory ຂອງແມງວັນໄດ້ຖືກສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ sensory ລົດຊາດຂອງພວກມັນແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ, ເພາະວ່າພຶດຕິກໍາການໃຫ້ອາຫານແມ່ນເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລົດຊາດ. ການສືບສວນວິທີການພັດທະນາລະບົບປະສາດໃນແມງໄມ້ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບພືດເຈົ້າພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມມັກອາຫານແລະການປັບຕົວ.
4. ການຄົ້ນພົບຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີປະໂຫຍດແນວໃດໃນການຄວບຄຸມສັດຕູພືດກະສິກໍາ?
ໂດຍການສຶກສາການປ່ຽນແປງທາງພັນທຸກໍາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ແມງໄມ້ສາມາດປັບຕົວກັບພືດທີ່ເປັນເຈົ້າພາບແລະພັດທະນາຄວາມທົນທານຕໍ່ສານພິດຂອງພືດ, ນັກວິທະຍາສາດອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການຄວບຄຸມສັດຕູພືດກະສິກໍາ. ຮູບແບບ D. sehellia/noni, ເຊິ່ງສະຫນອງເຄື່ອງມືທາງພັນທຸກໍາຫຼາຍຊະນິດ, ສາມາດຊ່ວຍໃນຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະການຄຸ້ມຄອງພຶດຕິກຳຂອງສັດຕູພືດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.