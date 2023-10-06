ການສຶກສາໃໝ່ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບກາລັກຊີຕອນຕົ້ນໃນໄວເດັກຂອງຈັກກະວານ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ໃຊ້ການຈຳລອງຄອມພິວເຕີໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການມີຢູ່ຂອງກາແລັກຊີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ແກ່ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຕົ້ນຂອງຈັກກະວານ. ການຄົ້ນພົບນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ cosmology. ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການໃນປີກາຍນີ້, ໄດ້ບັນທຶກພາບຂອງກາແລັກຊີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຍຸກທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມອາລຸນຂອງຊັ້ນຟ້າ, ເວລາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມລຶກລັບ.
ການຈຳລອງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ການເກີດດາວໄດ້ແຕກອອກແຕກຕ່າງກັນໄປໃນກາແລັກຊີທຳອິດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບກາແລັກຊີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຫັນໃນທຸກມື້ນີ້ ເຊັ່ນວ່າທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົາ. ແທນທີ່ຈະເປັນການສ້າງດາວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, galaxies ໃນຕົ້ນໆໄດ້ປະສົບກັບການລະເບີດຂອງການສ້າງດາວຢ່າງແຮງ. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ galaxies ເຫຼົ່ານີ້ປະກົດວ່າສົດໃສແລະມີທ່າແຮງຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ວາຕົວຈິງແລ້ວ, ນໍາໄປສູ່ການເຂົ້າໃຈຜິດວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລະຂະຫນາດໃຫຍ່.
ຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງຂອງ galaxies ຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ, ຍ້ອນວ່າມັນໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະຫນາດແລະມະຫາຊົນຂອງມັນ. ໂຟຕອນ, ອະນຸພາກຂອງແສງສະຫວ່າງ, ສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍກົງແລະນັບ, ເຮັດໃຫ້ນັກດາລາສາດສາມາດກໍານົດຄວາມສະຫວ່າງຂອງ galaxies ເຫຼົ່ານີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແນມເບິ່ງຂະຫນາດແລະມະຫາຊົນຕົວຈິງຂອງພວກມັນແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Astrophysical Journal Letters, ແນະນໍາວ່າການລະເບີດຂອງການສ້າງດາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີແສງກະພິບ, ເຊິ່ງອະທິບາຍເຖິງຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນຂອງ galaxies ຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້. ການຄົ້ນພົບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເນື່ອງຈາກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບ cosmological ມາດຕະຖານ.
ການຈຳລອງດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການວິໄຈດ້ານຜົນຕອບແທນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (FIRE) ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການສ້າງດາວແຕກ.” ບໍ່ເຫມືອນກັບການສ້າງດາວໃນອັດຕາຄົງທີ່, ການສ້າງຕັ້ງດາວໃນ galaxies ຕົ້ນເກີດຂຶ້ນໃນການລະເບີດທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ນໍາໄປສູ່ການເຫນັງຕີງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມສະຫວ່າງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະເຫນີຄໍາອະທິບາຍສໍາລັບປະກົດການນີ້ຢູ່ໃນ galaxies ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ. galaxies ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະສົບກັບການລະເບີດຂອງການສ້າງດາວທີ່ດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ປະກອບແລະຕໍ່ມາ explode ເປັນ supernovas. ອາຍແກັສທີ່ອອກມາຈາກການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະຫນອງສ່ວນປະກອບສໍາລັບການລະເບີດຂອງການສ້າງດາວອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນ galaxies ຂະຫນາດໃຫຍ່ປ້ອງກັນການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ແລະສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງດາວທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ເຖິງວ່າຈະມີການສັງເກດການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໂດຍ James Webb Space Telescope, ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດວ່າ telescope ຈະສືບຕໍ່ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານແລະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Will Dunham, "ການສຶກສາໃຫມ່ແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງ galaxies ຕົ້ນໃນໄວເດັກຂອງຈັກກະວານ" (Reuters)