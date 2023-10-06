ນັກດາລາສາດແກ້ຄວາມລຶກລັບຂອງກາແລັກຊີຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຈັກກະວານຕອນຕົ້ນ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບອັນສຳຄັນກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາ. ນັບຕັ້ງແຕ່ການດໍາເນີນການຂອງຕົນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີກາຍນີ້, telescope ໄດ້ສະຫນອງການ glimpse ເຂົ້າໄປໃນຍຸກ enigmatic ເອີ້ນວ່າອາລຸນ cosmic, ບ່ອນທີ່ການລວບລວມຂອງ galaxies ອາຍຸກັບຄືນໄປບ່ອນເຖິງຈັກກະວານໃນຕອນຕົ້ນໄດ້ພົບເຫັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, galaxies ເຫຼົ່ານີ້, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະເປັນຜູ້ໃຫຍ່, ຕ້ານຄວາມຄາດຫວັງ, ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ cosmology.
ໃນການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ຈັດພີມມາຢູ່ໃນ Astrophysical Journal Letters, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການຈໍາລອງຄອມພິວເຕີທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອສ້າງແບບຈໍາລອງການວິວັດທະນາການຂອງກາແລັກຊີທໍາອິດ. ເຂົາເຈົ້າພົບວ່າການສ້າງດາວໄດ້ຂະຫຍາຍອອກແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນກາແລັກຊີເຫຼົ່ານີ້ໃນລະຫວ່າງສອງສາມຮ້ອຍລ້ານປີທຳອິດຫຼັງຈາກລະເບີດໃຫຍ່. ແທນທີ່ຈະເປັນຮູບດາວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, galaxies ເຫຼົ່ານີ້ປະສົບກັບການລະເບີດຂອງການສ້າງດາວເປັນບາງຄັ້ງຄາວ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສະຫວ່າງຂອງພວກມັນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ປະກົດການນີ້, ເອີ້ນວ່າ "ການສ້າງດາວແຕກ", ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ galaxies ຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍຂ້ອນຂ້າງ. ການລະເບີດຂອງການສ້າງດາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີແສງກະພິບທີ່ເຮັດໃຫ້ galaxies ເຫຼົ່ານີ້ປາກົດຂື້ນຫຼາຍ brighter ກ່ວາຕົວຈິງແລ້ວ. ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ນີ້ສອດຄ່ອງກັບຮູບແບບ cosmological ມາດຕະຖານ, ການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປັບປຸງທິດສະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າລັກສະນະລະເບີດຂອງການສ້າງດາວໃນກາແລັກຊີຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍໃນການລະເບີດກະທັນຫັນ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍການລະເບີດຂອງ supernova ຫຼັງຈາກພຽງແຕ່ສອງສາມລ້ານປີ. ການລະເບີດເຫຼົ່ານີ້ປ່ອຍອາຍແກັສເຂົ້າໄປໃນອາວະກາດ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນກາຍເປັນວັດຖຸດິບສໍາລັບການລະເບີດຂອງການສ້າງດາວອີກ. ໃນ galaxies ຂະຫນາດໃຫຍ່, ຜົນກະທົບ gravitational ປ້ອງກັນການລະເບີດດັ່ງກ່າວ, ນໍາໄປສູ່ການສ້າງຕັ້ງດາວສະຫມໍ່າສະເຫມີຫຼາຍ.
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການໃນປີ 2022, ໄດ້ສັງເກດເຫັນກາແລັກຊີທີ່ສົດໃສກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ປະມານ 10 ເທົ່າ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງກາແລັກຊີທີ່ສົດໃສແບບບໍ່ຄາດຄິດນີ້ທ້າທາຍຕົວແບບທາງທິດສະດີກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າກ່ຽວກັບໄລຍະຕົ້ນໆຂອງຈັກກະວານ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ Feedback of Relativistic Environments (FIRE). ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຄະເນວ່າກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຢືນຢັນຫຼືທ້າທາຍຄວາມຄາດຫວັງທາງວິທະຍາສາດທີ່ມີຢູ່.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເອົາມາຈາກ REUTERS.